EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Το Mitsubishi Pajero επιστρέφει μαζί με 12 νέα μοντέλα

ΣΑΒΒΑΤΟ | 30.05.2026
Autotypos Team
Η Mitsubishi βάζει 13 νέα μοντέλα στα «σκαριά» – Μεταξύ τους το Mitsubishi Pajero, αλλά κι ακόμα ένα μοντέλο-θρύλος του παρελθόντος

Η Mitsubishi επαναφέρει επίσημα ένα από τα πιο ιστορικά της ονόματα: το Pajero επιστρέφει μετά την αποχώρησή του από την αγορά το 2021 και, απ’ ό,τι φαίνεται, δεν θα είναι απλώς ένα νέο SUV. Το ολοκαίνουργιο μοντέλο θα παρουσιαστεί το φθινόπωρο ως ένα αυθεντικό off-roader βασισμένο στο Triton pickup.

Παράλληλα, η Mitsubishi επιβεβαίωσε και την επιστροφή του Montero.

Επιστρέφει με αυθεντικό off-road χαρακτήρα

Για όσους θυμούνται τις χρυσές εποχές του Mitsubishi Pajero στα Rally Raid και στο Dakar, η επιστροφή του μόνο αδιάφορη δεν είναι. Τα τελευταία χρόνια η Mitsubishi είχε στραφεί κυρίως στα crossover και στην ηλεκτροκίνηση, όμως τώρα δείχνει έτοιμη να ξαναβάλει στο προσκήνιο τον πιο σκληροτράχηλο χαρακτήρα της.

Το ενδιαφέρον είναι πως το όνομα Pajero δεν θα αφορά μόνο ένα αυτοκίνητο. Σύμφωνα με το νέο της πλάνο, η Mitsubishi σκοπεύει να δημιουργήσει ολόκληρη οικογένεια μοντέλων με το όνομα Pajero. Ήδη βρίσκονται υπό εξέλιξη τουλάχιστον δύο επιπλέον μοντέλα που θα βασίζονται στο Pajero, αν και προς το παρόν δεν έχουν δοθεί περισσότερες λεπτομέρειες.

Όσο για το βασικό μοντέλο, η Mitsubishi αναφέρει πως το νέο Pajero θα αποτελέσει τη ναυαρχίδα της γκάμας της. Σε αντίθεση με πολλά σύγχρονα SUV που περιορίζονται στο να… θυμίζουν off-roaders, με το νέο Pajero η εταιρεία θα διατηρήσει την παραδοσιακή συνταγή. Θα βασίζεται σε πλαίσιο τύπου σκάλας προερχόμενο από το Triton, θα διαθέτει τετρακίνηση και ειδικά εξελιγμένη ανάρτηση ώστε να διαφοροποιείται ουσιαστικά από το pickup.

Παράλληλα, η Mitsubishi ξεκαθαρίζει ότι το νέο Pajero δεν θα δανειστεί απλώς το εσωτερικό του από το Triton, αλλά θα αποκτήσει δική του καμπίνα, με μεγαλύτερη έμφαση στην άνεση, στην ποιότητα και στον χαρακτήρα ενός premium μεγάλου SUV.

13 νέα μοντέλα μέχρι το 2032

Η επιστροφή του Pajero αποτελεί μέρος ενός πολύ μεγαλύτερου πλάνου της Mitsubishi. Η εταιρεία σκοπεύει να λανσάρει συνολικά 13 νέα μοντέλα μέχρι τον Μάρτιο του 2032, καλύπτοντας σχεδόν κάθε κατηγορία: από kei cars και minivans μέχρι SUV και pickup. Από αυτά, πέντε θα είναι υβριδικά και άλλα πέντε αμιγώς ηλεκτρικά.

Εκτός από το Pajero, ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει και η επιστροφή του ονόματος Montero. Αν και η Mitsubishi δεν έχει ανακοινώσει επίσημα σε ποιες αγορές θα διατεθεί, ιστορικά το Montero συνδεόταν με τη Βόρεια Αμερική και ορισμένες ευρωπαϊκές αγορές.

Αυτό που απουσιάζει πάντως από το πλάνο είναι κάποιο σπορ μοντέλο. Με βάση τον χάρτη προϊόντων που παρουσίασε η εταιρεία, δεν φαίνεται να υπάρχει πρόθεση επιστροφής κάποιου καθαρόαιμου sport μοντέλου, κάτι που βέβαια δεν προκαλεί ιδιαίτερη έκπληξη με δεδομένη τη μικρή εμπορική δυναμική της κατηγορίας σήμερα.

Όπως και να έχει, η επιστροφή των Pajero και Montero δείχνει πως η Mitsubishi προσπαθεί να ξαναβρεί ένα κομμάτι της χαμένης ταυτότητάς της. Η παγκόσμια πρεμιέρα αναμένεται μέσα στους επόμενους μήνες, με τις πρώτες πωλήσεις να ξεκινούν μέσα στο 2027.

Τι κρατάμε:

  • Η Mitsibishi αποκάλυψε τη στρατηγική της για τα επόμενα χρόνια
  • 13 νέα μοντέλα ετοιμάζεται να παρουσιάσει η εταιρεία μέχρι το 2032
  • Μεταξύ τους από kei cars και minivans μέχρι SUV και pickup
  • Επιστρέφουν τα ιστορικά ονόματα, Pajero και Montero
#Mitsubishi#Mitsubishi Pajero#pick up truck#Rally Dakar#Rally Raid#SUV#Ηλεκτρικά αυτοκίνητα#υβριδικά αυτοκίνητα
