Το ΜΜΜ με το μικρότερο χρόνο αναμονής στην Ελλάδα – Θα πέσει στα 3,5 λεπτά μέχρι το 2027

Η Γραμμή 3 του Μετρό της Αθήνας αναμένεται να γίνει το Μέσο Μαζικής Μεταφοράς με τον μικρότερο χρόνο αναμονής στην Ελλάδα, καθώς ο στόχος της ΣΤΑΣΥ είναι οι χρονοαποστάσεις να μειωθούν στα 3,5 λεπτά έως το 2027. Η εξέλιξη αυτή εντάσσεται στο ευρύτερο σχέδιο αναμόρφωσης των αστικών συγκοινωνιών της Αθήνας, το οποίο παρουσιάστηκε στην εκδήλωση του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών με θέμα «Τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς αλλάζουν την Αθήνα».

Στο επίκεντρο βρίσκονται η ανανέωση του στόλου των λεωφορείων, η ενίσχυση των μέσων σταθερής τροχιάς, η ανακατασκευή συρμών της Γραμμής 1, η προμήθεια νέων συρμών για τις Γραμμές 2 και 3 και η αξιοποίηση ψηφιακών εργαλείων για καλύτερη διαχείριση του συγκοινωνιακού έργου σε πραγματικό χρόνο.

Η Γραμμή 3 στο επίκεντρο των νέων χρονοαποστάσεων

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΣΤΑΣΥ, Αθανάσιος Κοτταράς, ο αριθμός των διαθέσιμων συρμών στο Μετρό θα αυξηθεί από 40 το 2019 σε 60 έως το 2027. Η αύξηση αυτή είναι κρίσιμη, καθώς επιτρέπει περισσότερα δρομολόγια και μικρότερη αναμονή στις αποβάθρες.

Ο στόχος για τη Γραμμή 3 είναι η χρονοαπόσταση να πέσει στα 3,5 λεπτά, γεγονός που θα την καταστήσει το μέσο με τη συχνότερη διέλευση στη χώρα. Για τον επιβάτη, αυτό σημαίνει λιγότερη αναμονή, πιο προβλέψιμη μετακίνηση και καλύτερη διαχείριση της επιβατικής κίνησης στις ώρες αιχμής.

Η Γραμμή 3 έχει ιδιαίτερη σημασία για το δίκτυο της Αθήνας, καθώς συνδέει βασικές περιοχές της πόλης, εξυπηρετεί κομβικούς σταθμούς και φτάνει μέχρι το αεροδρόμιο. Η μείωση των χρονοαποστάσεων δεν αφορά μόνο την άνεση, αλλά και τη συνολική αντοχή του συστήματος όταν η ζήτηση είναι αυξημένη.

Τι σημαίνει αναμονή 3,5 λεπτών στην πράξη

Μια χρονοαπόσταση 3,5 λεπτών αλλάζει αισθητά την εμπειρία του επιβάτη. Στην καθημερινή χρήση, ο πολίτης δεν χρειάζεται να προγραμματίζει με ακρίβεια την άφιξή του στον σταθμό, καθώς ο επόμενος συρμός θα βρίσκεται πολύ κοντά χρονικά.

Σε ώρες αιχμής, η αυξημένη συχνότητα μπορεί να μειώσει τη συσσώρευση επιβατών στις αποβάθρες και να περιορίσει το φαινόμενο των υπερφορτωμένων συρμών. Παράλληλα, κάνει το Μετρό πιο ανταγωνιστικό απέναντι στο ΙΧ, ειδικά για μετακινήσεις προς το κέντρο, επαγγελματικές διαδρομές και συνδυασμένες μετακινήσεις με άλλα μέσα.

Η μείωση του χρόνου αναμονής είναι μία από τις πιο ουσιαστικές παρεμβάσεις στις δημόσιες συγκοινωνίες, γιατί γίνεται άμεσα αντιληπτή από τον επιβάτη. Δεν αφορά μόνο την υποδομή, αλλά την καθημερινή αξιοπιστία του δικτύου.

Νέοι συρμοί για τις Γραμμές 2 και 3

Κεντρικό μέρος του σχεδίου είναι η προμήθεια 19 νέων συρμών νέας γενιάς για τις Γραμμές 2 και 3 του Μετρό. Η προσθήκη αυτών των συρμών θα ενισχύσει τη διαθεσιμότητα του δικτύου και θα επιτρέψει πυκνότερα δρομολόγια.

Η αύξηση των διαθέσιμων συρμών από 40 σε 60 έως το 2027 αποτελεί σημαντική μεταβολή για το Μετρό της Αθήνας. Δεν πρόκειται απλώς για ανανέωση υλικού, αλλά για πραγματική αύξηση δυναμικότητας.

Η ενίσχυση αυτή έρχεται σε μια περίοδο όπου οι μετακινήσεις με τα μέσα σταθερής τροχιάς παραμένουν κρίσιμες για τη λειτουργία της Αθήνας. Σύμφωνα με τη ΣΤΑΣΥ, καθημερινά περισσότεροι από 800.000 επιβάτες χρησιμοποιούν τις Γραμμές 1, 2 και 3 και το τραμ.

Αναβάθμιση και στη Γραμμή 1 – Στόχος τα 5 λεπτά

Το σχέδιο δεν αφορά μόνο τις Γραμμές 2 και 3. Σημαντικό βάρος δίνεται και στη Γραμμή 1, τον Ηλεκτρικό, όπου προχωρά το πρόγραμμα εκτεταμένης ανακατασκευής 14 συρμών.

Η αναβάθμιση αυτή αναμένεται να συμβάλει στη μείωση των χρονοαποστάσεων ακόμη και στα 5 λεπτά στις ώρες αιχμής. Για μια γραμμή με παλαιότερο τροχαίο υλικό και μεγάλη καθημερινή ζήτηση, η ανακατασκευή των συρμών αποτελεί κρίσιμο βήμα για πιο αξιόπιστη λειτουργία.

Ο πρώτος πλήρως ανακατασκευασμένος συρμός της Γραμμής 1 παρουσιάστηκε στο αμαξοστάσιο της ΣΤΑΣΥ στα Σεπόλια, στο πλαίσιο της ίδιας εκδήλωσης. Η αναβάθμιση της Γραμμής 1 έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς πρόκειται για έναν ιστορικό άξονα που συνδέει τον Πειραιά με την Κηφισιά και εξυπηρετεί τεράστιο αριθμό καθημερινών μετακινήσεων.

1.076 νέα λεωφορεία ήδη στο συγκοινωνιακό έργο

Το Μετρό δεν είναι το μόνο μέσο που ενισχύεται. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν, περισσότερα από 1.076 νέα λεωφορεία έχουν ήδη ενταχθεί στην κυκλοφορία, ενώ ο στόχος είναι να φτάσουν τα 1.700 νέα λεωφορεία μέσα στα επόμενα δύο χρόνια.

Η ανανέωση του στόλου θεωρείται η μεγαλύτερη των τελευταίων δεκαετιών για τις αστικές συγκοινωνίες. Περιλαμβάνει οχήματα αντιρρυπαντικής τεχνολογίας, με στόχο καλύτερη ποιότητα υπηρεσιών, χαμηλότερο περιβαλλοντικό αποτύπωμα και βελτιωμένη εμπειρία για τον επιβάτη.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΟΣΥ, Στέφανος Αγιάσογλου, ανέφερε ότι η ένταξη των νέων λεωφορείων, σε συνδυασμό με την πρόσληψη 700 οδηγών από το 2020 έως σήμερα, έχει οδηγήσει σε μείωση των χρονοαποστάσεων και βελτίωση της επιβατικής εμπειρίας.

15 πρότυπες γραμμές με στόχο πιο αξιόπιστα δρομολόγια

Στο σχέδιο περιλαμβάνονται και παρεμβάσεις σε 15 πρότυπες γραμμές υψηλής επιβατικής κίνησης. Στόχος είναι η βελτίωση των χρονοαποστάσεων, η αύξηση της αξιοπιστίας και η καλύτερη εξυπηρέτηση σε γραμμές που σηκώνουν μεγάλο βάρος στο καθημερινό δίκτυο.

Η παρέμβαση αυτή έχει πρακτικό ενδιαφέρον, γιατί τα λεωφορεία παραμένουν το μέσο που καλύπτει περιοχές όπου δεν υπάρχει Μετρό ή Ηλεκτρικός. Άρα, η ανανέωση στόλου από μόνη της δεν αρκεί. Χρειάζεται καλύτερη κατανομή δρομολογίων, παρακολούθηση σε πραγματικό χρόνο και δυνατότητα παρέμβασης όταν υπάρχουν καθυστερήσεις ή αυξημένη ζήτηση.

Από τα excel στη λειτουργία σε πραγματικό χρόνο

Ένα από τα πιο ενδιαφέροντα σημεία της παρουσίασης αφορά τον ψηφιακό μετασχηματισμό των συγκοινωνιών. Ο Γενικός Γραμματέας Μεταφορών, Στέλιος Σακαρέτσιος, ανέφερε ότι οι αστικές συγκοινωνίες περνούν από την εποχή των καθυστερημένων αναφορών και των αρχείων excel σε μια λογική λειτουργίας σε πραγματικό χρόνο.

Η αξιοποίηση δεδομένων και τεχνητής νοημοσύνης μπορεί να δώσει στους συγκοινωνιακούς φορείς καλύτερη εικόνα του δικτύου, ώστε να εντοπίζονται γρηγορότερα προβλήματα και να γίνονται πιο άμεσες παρεμβάσεις.

Στην πράξη, αυτό μπορεί να σημαίνει καλύτερη διαχείριση καθυστερήσεων, πιο γρήγορη πληροφόρηση του επιβάτη, βελτιωμένη κατανομή οχημάτων και πιο αποτελεσματική αντίδραση σε έκτακτες συνθήκες.

Η Αθήνα χρειάζεται πιο σταθερό δίκτυο

Η αύξηση της επιβατικής κίνησης δείχνει ότι οι πολίτες επιστρέφουν στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς, όταν αυτά είναι πιο αξιόπιστα και πιο συχνά. Όμως η Αθήνα παραμένει μια πόλη με έντονο κυκλοφοριακό πρόβλημα, μεγάλες αποστάσεις και περιοχές που δεν εξυπηρετούνται ισότιμα.

Η ενίσχυση του Μετρό και του Ηλεκτρικού είναι κρίσιμη, αλλά δεν λύνει από μόνη της το πρόβλημα. Χρειάζεται συνδυασμός με σύγχρονα λεωφορεία, πραγματική προτεραιότητα σε βασικές γραμμές, ψηφιακή πληροφόρηση και συνέπεια στα δρομολόγια.

Σε αυτό το πλαίσιο, η μείωση της αναμονής στη Γραμμή 3 στα 3,5 λεπτά είναι ένα σημαντικό βήμα, αλλά το πραγματικό στοίχημα είναι να μεταφερθεί η ίδια λογική αξιοπιστίας σε όλο το δίκτυο.

