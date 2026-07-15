Το μοναδικό B-SUV στην Ελλάδα με τιμή 16.990 ευρώ – Το φθηνότερο της αγοράς

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Το συγκεκριμένο μοντέλο είναι το μοναδικό B-SUV στην Ελλάδα κάτω από 17.000 €, με πορτμπαγκάζ 423 lt και turbo κινητήρα βενζίνης.

Η αγορά ενός καινούργιου SUV με λιγότερα από 17.000 ευρώ έχει γίνει πλέον σχεδόν αδύνατη. Στην πραγματικότητα, με βάση τις τρέχουσες επίσημες τιμές, μόνο ένα B-SUV παραμένει κάτω από αυτό το όριο στην Ελλάδα. Το KGM Tivoli, το οποίο διατίθεται πλέον από 16.990 ευρώ.

Η νέα τιμή αφορά την εισαγωγική έκδοση Business, με τετρακύλινδρο turbo κινητήρα βενζίνης 1,5 lt, ισχύ 135 PS, χειροκίνητο κιβώτιο έξι σχέσεων και κίνηση στους εμπρός τροχούς.

Η βασική έκδοση που διατίθεται στα 16.990 ευρώ ονομάζεται Business και έχει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

KGM Tivoli Business Στοιχεία Τιμή 16.990 € Κινητήρας 1.5 GDI Turbo βενζίνης Κύλινδροι 4 Ισχύς 135 PS Ροπή 280 Nm Κιβώτιο Χειροκίνητο 6 σχέσεων Κίνηση Εμπρός Κατανάλωση 7,0 lt/100 km Εκπομπές CO₂ 159 g/km Τελική ταχύτητα 193 km/h

Στις ακριβότερες εκδόσεις, ο ίδιος κινητήρας προσφέρεται με απόδοση έως 163 PS, καθώς και με αυτόματο κιβώτιο έξι σχέσεων της Aisin.

Τι εξοπλισμό έχει η βασική Business

Παρά τη χαμηλή τιμή, το Tivoli Business δεν είναι μια εντελώς βασική ή «γυμνή» έκδοση. Διαθέτει αρκετά στοιχεία άνεσης, συνδεσιμότητας και ασφάλειας που θεωρούνται πλέον απαραίτητα σε ένα καθημερινό αυτοκίνητο.

Στον εξοπλισμό περιλαμβάνονται:

ψηφιακός πίνακας οργάνων,

οθόνη πολυμέσων 9 ιντσών με πλοήγηση,

Apple CarPlay και Android Auto,

Bluetooth και έξι ηχεία,

πίσω κάμερα υψηλής ανάλυσης,

πίσω αισθητήρες στάθμευσης,

air condition,

αισθητήρες φωτός και βροχής,

θερμαινόμενοι εξωτερικοί καθρέφτες,

ζάντες αλουμινίου 16 ιντσών,

φώτα ημέρας LED,

cruise control.

Η έκδοση των 16.990 ευρώ φορά ζάντες 16 ιντσών και όχι τις 18άρες που εμφανίζονται στις πλουσιότερες εκδόσεις και στο περισσότερο φωτογραφικό υλικό του μοντέλου.

Πλήρης βασική σουίτα συστημάτων ασφαλείας

Σημαντικό στοιχείο είναι ότι η Business περιλαμβάνει ήδη τα βασικά συστήματα υποβοήθησης οδηγού.

Μεταξύ άλλων διαθέτει:

αυτόνομο φρενάρισμα έκτακτης ανάγκης,

προειδοποίηση εξόδου από τη λωρίδα,

ενεργή υποβοήθηση διατήρησης λωρίδας,

αναγνώριση σημάτων κυκλοφορίας,

ευφυή υποβοήθηση ταχύτητας,

έλεγχο προσοχής οδηγού,

ειδοποίηση ασφαλούς απόστασης,

υποβοήθηση εκκίνησης σε ανηφόρα,

έλεγχο κίνησης σε κατωφέρεια,

σύστημα προστασίας από ανατροπή,

παρακολούθηση πίεσης ελαστικών.

Υπάρχουν επίσης εμπρός, πλευρικοί και τύπου κουρτίνας αερόσακοι, καθώς και υπενθύμιση ζώνης για όλες τις θέσεις.

Πορτμπαγκάζ 423 lt

Η πρακτικότητα είναι ένα ακόμη από τα ισχυρά χαρακτηριστικά του Tivoli. Με τα πίσω καθίσματα σε κανονική θέση, το πορτμπαγκάζ προσφέρει 423 lt, τιμή ανταγωνιστική για την κατηγορία.

Η χωρητικότητα αυξάνεται ανάλογα με τη διαμόρφωση των πίσω καθισμάτων:

Διαμόρφωση Χωρητικότητα Όλα τα καθίσματα σε χρήση 423 lt Αναδίπλωση 40% πίσω καθίσματος 696 lt Αναδίπλωση 60% πίσω καθίσματος 842 lt Πλήρης αναδίπλωση πίσω καθισμάτων 1.115 lt

Κάτω από το δάπεδο υπάρχει πρόσθετος κρυφός χώρος, ενώ η πίσω σειρά αναδιπλώνεται σε αναλογία 60:40.

Με μήκος περίπου 4,25 m και μεταξόνιο 2,60 m, το Tivoli παραμένει αρκετά συμπαγές για καθημερινή χρήση στην πόλη, χωρίς να θυσιάζει πλήρως τους χώρους μιας μικρής οικογένειας.

Οι εκδόσεις και οι τιμές

Η επίσημη ιστοσελίδα της KGM εμφανίζει τέσσερα βασικά επίπεδα εξοπλισμού, με τις ακόλουθες τιμές εκκίνησης:

Έκδοση Τιμή από Business 16.990 € Smart 18.990 € Premium 20.990 € Platinum 22.990 €

Οι τιμές είναι ενδεικτικές και μπορούν να μεταβληθούν ανάλογα με το κιβώτιο, τη μετάδοση, τον πρόσθετο εξοπλισμό και την εμπορική πολιτική της αντιπροσωπείας.

Πενταετής εργοστασιακή εγγύηση

Το Tivoli συνοδεύεται από εργοστασιακή εγγύηση 5 ετών ή 100.000 km, όποιο από τα δύο συμπληρωθεί πρώτο.

Η εγγύηση βαφής έχει επίσης διάρκεια 5 ετών ή 100.000 km, ενώ η κάλυψη έναντι διάτρησης από διάβρωση φτάνει τα 6 χρόνια χωρίς περιορισμό χιλιομέτρων.

Η διάρκεια της εγγύησης είναι μικρότερη από τα επτά ή οκτώ χρόνια που προσφέρουν ορισμένοι ανταγωνιστές, παραμένει όμως μεγαλύτερη από την τυπική διετή εργοστασιακή κάλυψη που συναντάται ακόμη σε μέρος της αγοράς.

Τι κρατάμε;