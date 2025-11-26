Το μοντέλο που ανάγκασε τους ανθρώπους της Porsche να βγάλουν το καπέλο στη Hyundai

Όταν η ίδια η Porsche βγαίνει και σε επαινεί με αυτόν τον τρόπο για το έργο σου, μάλλον κάτι έχεις κάνει καλά

Ποιος θα μπορούσε να φανταστεί πριν 20 χρόνια ότι θα φτάσουμε στο σημείο να διαβάζουμε πως η Porsche σκέφτεται σοβαρά να… αντιγράψει τη Hyundai. Οι Κορεάτες έχουν πραγματοποιήσει αξιοθαύμαστα άλματα από την αρχή του 21ου αιώνα, μετατρέποντας το όνομα Hyundai από «σάκο του μποξ» για κρύα αστεία σε μια εταιρεία που πλέον σέβονται όλοι, ακόμα και οι τελειομανείς και υπερόπτες Γερμανοί.

Ένα ηλεκτρικό που ξεχωρίζει από τη μάζα

Ο λόγος φυσικά για το φανταστικό Hyundai Ioniq 5 N. Αν και αμέτρητα αμιγώς ηλεκτρικά μοντέλα έχουν «ξεπηδήσει» από την ασιατική ήπειρο τα τελευταία χρόνια, αυτό πραγματικά ξεχωρίζει. Όπως ανακαλύψαμε γρήγορα και οι ίδιοι κατά τη διάρκεια της δοκιμής μας, το Ioniq 5 N είναι ένα αυτοκίνητο από το οποίο δύσκολα κατεβαίνεις χωρίς το χαμόγελο στα… αυτιά.

Διαβάστε επίσης: Δοκιμάζουμε το απίστευτο Hyundai Ioniq 5 N σε Πίστα και Βουνό

Το αμιγώς ηλεκτρικό «τέρας» της Hyundai μπορεί να σε εντυπωσιάσει με πολλούς τρόπους, κάνοντας την οδηγική εμπειρία που προσφέρει πραγματικά αξέχαστη. Εκτός από τις εντυπωσιακές του ικανότητες και τις φοβερές του επιδόσεις, ένα χαρακτηριστικό ήταν αυτό που η ίδια η Porsche σκέφτεται να «κλέψει» για να κάνει τις νέες ηλεκτρικές Cayman και Boxster πιο ποθητές.

Ψεύτικος ήχος κινητήρα: Από ανέκδοτο σε πλεονέκτημα

Σίγουρα οι περισσότεροι όταν άκουσαν για ένα αμιγώς ηλεκτρικό αυτοκίνητο που παίζει ψεύτικους ήχους κινητήρα από τα ηχεία αμέσως απόρησαν, αλλά λίγοι θα μπορούσαν να φανταστούν πως λεπτομέρειες όπως αυτή θα το έκαναν τελικά να ξεχωρίζει. Εκτός από τις εντυπωσιακές επιδόσεις του Ioniq 5 N στον δρόμο, ένα στοιχείο που εντυπωσίασε τους ανθρώπους της Porsche ήταν ακριβώς αυτό.

Μιλώντας στο Drive, ο Frank Moser, αντιπρόεδρος των σειρών 718 και 911 της Porsche, ομολόγησε πως η οδήγηση του Ioniq 5 N ήταν μια «εμπειρία που σου ανοίγει τα μάτια», δίνοντας τα απαραίτητα props στους μηχανικούς της Hyundai, ο οποίοι «το έκαναν καλό, πραγματικά καλό». Ο Moser στάθηκε ειδικά στον τεχνητό ήχο του κινητήρα και τις προσομοιωμένες αλλαγές ταχυτήτων, παράγωγα των λειτουργιών N Active Sound+ και N e-shift της κορεάτικης μάρκας.

Καν’ το όπως η Hyundai

Και ναι λοιπόν, η Porsche σκέφτεται σοβαρά να αντλήσει έμπνευση από τη… Hyundai, σε κάτι που αν λέγαμε σε άνθρωπο της αυτοκίνησης πριν 20 χρόνια λογικά θα τρώγαμε… σφαλιάρα. Ένας από αυτούς, τους δύσπιστους, ήταν και ο διευθυντής του τμήματος GT της Porsche, Andreas Preuninger, ο οποίος αρνήθηκε στην αρχή να πάει βόλτα με το Ioniq 5 N, λέγοντας στον Moser «άσε με ήσυχο, δεν τα θέλω αυτά τα ηλεκτρικά» και στο τέλος το μόνο που μπορούσε να πει ήταν «Ουάου».

Με το πάτημα του κουμπιού N Grin Boost στο τιμόνι, η ιπποδύναμη του Ioniq 5 N εκτοξεύθηκε στους 650 ίππους και τα 770 Nm ροπής, επιτρέποντας στον ηλεκτρικό πύραυλο εδάφους-εδάφους να κάνει το 0-100 χλμ./ώρα σε μόλις 3,4 δευτερόλεπτα.

Έχοντας ζήσει από πρώτο χέρι την «ηλεκτρική επανάσταση» που ακούει στο όνομα Ioniq 5 N, οι άνθρωποι της Porsche σκέφτονται σοβαρά να προικίσουν τη νέα σειρά 718 (η οποία θα αποτελείται κυρίως από αμιγώς ηλεκτρικές εκδόσεις) με τεχνητούς ήχους κινητήρα και γιατί όχι και προσομοιωμένες αλλαγές ταχυτήτων.

Θα «πιάσουν» άραγε οι νέες ηλεκτρικές Porsche Cayman και Boxster με ψεύτικους ήχους κινητήρα;

Τι κρατάμε:

Οι άνθρωποι της Porsche δοκίμασαν το Hyundai Ioniq 5 N και δεν το μετάνιωσαν

Αντίθετα, τώρα σκέφτονται να «κλέψουν» λίγη από τη μαγεία του

Δεν θα πέσουμε από τα σύννεφα αν οι νέες ηλεκτρικές Porsche Cayman και Boxster έχουν τεχνητούς ήχους κινητήρα

Τα 5 best-seller SUV στην Ελλάδα για το 2025 – Τιμές

Επιτρέπεται η μεταφορά παιδιού με μοτοσυκλέτα; – Τι λέει ο νόμος;

Το SUV των 120.065 ευρώ που έχει κάνει 132 πωλήσεις στην Ελλάδα μέσα στο 2025