Το μοντέλο που δημιούργησε την κατηγορία των crossover γίνεται 20 χρονών

To 2006 έθεσε τις βάσεις για τη δημιουργία της κατηγορίας των crossover και σήμερα μετρά περισσότερες από 4 εκατ. πωλήσεις στην Ευρώπη

Eίκοσι χρόνια συμπληρώθηκαν από όταν το Nissan Qashqai έθεσε τις βάσεις για τη δημιουργία μιας ολόκληρης κατηγορίας με την παρουσίασή του στην Έκθεση Αυτοκινήτου του Παρισίου, το 2006. Με το Qashqai, η Nissan συνδύασε την υψηλή θέση οδήγησης και τον δυναμικό χαρακτήρα ενός SUV με την οικονομία, τις διαστάσεις και την πρακτικότητα ενός οικογενειακού hatchback, ανατρέποντας τα δεδομένα στην παγκόσμια αυτοκινητοβιομηχανία.

Έκτοτε εξελίχθηκε σε μία από τις σημαντικότερες εμπορικές επιτυχίες της ευρωπαϊκής αγοράς, με περισσότερες από 4 εκατομμύρια πωλήσεις στην Ευρώπη, παρουσία σε πάνω από 100 χώρες παγκοσμίως και περισσότερα από 110 διεθνή βραβεία, μεταξύ των οποίων πάνω από 20 τίτλοι «Αυτοκίνητο της Χρονιάς».

Το μοντέλο που άλλαξε την αγορά

Στις αρχές της δεκαετίας του 2000 οι επιλογές περιορίζονταν κυρίως σε hatchback, sedan, station wagon, MPV και SUV. Η ομάδα της Nissan στην Ευρώπη αντιλήφθηκε ότι χρειαζόταν κάτι διαφορετικό. Αντί να ανανεώσει το Almera, αποφάσισε να δημιουργήσει έναν εντελώς νέο τύπο αυτοκινήτου που θα ένωνε τα πλεονεκτήματα διαφορετικών κατηγοριών.

Το αποτέλεσμα ήταν πρωτόγνωρο: compact διαστάσεις, πρακτικότητα, προσιτή τιμή και οικονομία hatchback μαζί με στιβαρή σχεδίαση και υψηλότερη θέση οδήγησης SUV. Οι οδηγοί μπορούσαν για πρώτη φορά να έχουν καλύτερη ορατότητα και αίσθηση σιγουριάς χωρίς να στραφούν σε καθαρόαιμο off-road. Οι πωλήσεις εκτοξεύτηκαν.

Μέσα σε εννέα μήνες έφτασαν τις 100.000 μονάδες στην Ευρώπη και το εργοστάσιο στο Sunderland πρόσθεσε επιπλέον βάρδιες. Τον Ιανουάριο του 2011 οι παγκόσμιες πωλήσεις ξεπέρασαν το ένα εκατομμύριο (πάνω από 750.000 στην Ευρώπη), καθιστώντας τη Nissan τον πρώτο κατασκευαστή στο Ηνωμένο Βασίλειο που πέτυχε αυτό το ορόσημο με ένα μόνο μοντέλο.

Σήμερα σχεδόν κάθε μεγάλος κατασκευαστής διαθέτει crossover στη γκάμα του, με περισσότερα από 50 μοντέλα στην αγορά. Η κατηγορία που ουσιαστικά δημιούργησε η Nissan ξεπερνά πλέον τις 4 εκατομμύρια μονάδες σε ετήσιες πωλήσεις παγκοσμίως. Όλα ξεκίνησαν το φθινόπωρο του 2006 στο Παρίσι.

Κάθε Qashqai σχεδιάζεται, εξελίσσεται και κατασκευάζεται εξ ολοκλήρου στο Ηνωμένο Βασίλειο: στις εγκαταστάσεις της Nissan Design Europe στο Λονδίνο, του Technical Centre Europe στο Cranfield και του εργοστασίου στο Sunderland.

e-POWER: Ηλεκτρική αίσθηση χωρίς φόρτιση

Στις τρεις γενιές του το Qashqai ενσωμάτωσε προηγμένα συστήματα ασφάλειας, σύγχρονες τεχνολογίες και πιο αποδοτικά συστήματα κίνησης, παραμένοντας πιστό στην αρχική φιλοσοφία. Σημαντικό μέρος αυτής της εξέλιξης είναι η υβριδική τεχνολογία e-POWER.

Σε αντίθεση με τα συμβατικά υβριδικά, οι τροχοί κινούνται αποκλειστικά από τον ηλεκτροκινητήρα. Ο βενζινοκινητήρας παράγει ηλεκτρική ενέργεια χωρίς μηχανική σύνδεση με τους τροχούς. Το αποτέλεσμα είναι αθόρυβη οδήγηση με ομαλή επιτάχυνση και άμεση ροπή. Συνδυάζει την αίσθηση ηλεκτρικού αυτοκινήτου με την ευκολία ανεφοδιασμού βενζίνης και την οικονομία/αυτονομία πετρελαίου.

Από το φθινόπωρο του 2022 έχουν πουληθεί στην Ευρώπη σχεδόν 250.000 Qashqai e-POWER. Η τελευταία γενιά του συστήματος προσφέρει κατανάλωση μόλις 4,3 λτ./100 χλμ., αυτονομία έως 1.500 χλμ. με ένα ρεζερβουάρ και επιτάχυνση 0-100 χλμ./ώρα σε 7,6 δευτερόλεπτα.

Ο Massimiliano Messina, Chairperson Nissan AMIEO, δήλωσε: «Πριν από είκοσι χρόνια, το Nissan Qashqai αμφισβήτησε τα δεδομένα στην αυτοκίνηση και δημιούργησε μια νέα κατηγορία που άλλαξε όλη την ευρωπαϊκή αγορά. Με περισσότερες από 4 εκατομμύρια πωλήσεις στην Ευρώπη, εξακολουθεί να εκφράζει τη φιλοσοφία της Nissan να πρωτοπορεί, αναπτύσσοντας καινοτόμες λύσεις με επίκεντρο τις ανάγκες των πελατών της. Σήμερα, το Qashqai με την υβριδική τεχνολογία e-POWER συνεχίζει αυτή την πορεία, προσφέροντας την αίσθηση οδήγησης ενός ηλεκτρικού αυτοκινήτου χωρίς την ανάγκη φόρτισης στην πρίζα και κάνοντας την ηλεκτροκίνηση πιο προσιτή σε περισσότερους οδηγούς. Καθώς το κόστος των καυσίμων εξακολουθεί να επιβαρύνει τα νοικοκυριά σε ολόκληρη την Ευρώπη, στόχος μας είναι να προσφέρουμε περισσότερες επιλογές στους πελάτες μας, με λύσεις που συνδυάζουν χαμηλή κατανάλωση και ανταποκρίνονται στις σημερινές ανάγκες μετακίνησης. Από τη δημιουργία της κατηγορίας των crossovers έως την ενσωμάτωση προηγμένων συστημάτων κίνησης, το Qashqai προσαρμόζεται διαρκώς στις μεταβαλλόμενες ανάγκες των οδηγών, παραμένοντας πιστό στο καινοτόμο πνεύμα που το καθιέρωσε».