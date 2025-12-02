quattroruote-icon
x-icon
A-icon

Dark Mode

LIVE ΚΙΝΗΣΗ
ΤΙΜΕΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΣΗΜΕΙΑ ΦΟΡΤΙΣΗΣ
ΝΕΑ
ΔΟΚΙΜΕΣ
Q-ELECTRIC
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ
arrow-rignt-icon
ΑΓΩΝΕΣ
arrow-rignt-icon
Q-VIDEOS
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
ΤΙΜΕΣ
STYLE
ECO CARS
VIRAL
ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ
Q-TRAVEL
TECH
GAMING
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ
ΑΓΟΡΑ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ
ΑΠΟΨΕΙΣ
QUATTRORUOTE
GAMES
ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Copyright © 2025 AUTOTYPOS by QUATTRORUOTE All rights reserved
EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Το μοντέρνο B-SUV των 16.990 ευρώ στους φιναλίστ για το Ελληνικό Αυτοκίνητο της Χρονιας 2026

ΤΡΙΤΗ | 02.12.2025
Autotypos Team
to-monterno-b-suv-ton-16-990-evro-stous-finalist-gia-to-elliniko-aftokinito-tis-chronias-2026-765438

Το ολοκαίνουργιο B-SUV είναι ένα από τα 11 μοντέλα που θα διεκδικήσουν το βραβείο του ανεξάρτητου Δημοσιογραφικού θεσμού

Εμπνευσμένο από το εμβληματικό Panda, το νέο Grande Panda προσεγγίζει το B-Segment με διάθεση SUV, έχοντας μήκος 3,99 m, ύψος 1,57 m και απόσταση από το έδαφος που αγγίζει τα 183 mm. Πρακτικά, το νέο μοντέλο φέρνει την πολυχρηστικότητα των B-SUV στις τιμές του B-Segment, ενώ κερδίζει τα πλέον θετικά σχόλια με την αισθητική του.

Οι 27 δημοσιογράφοι-εκλέκτορες του θεσμού «Αυτοκίνητο Της Χρονιάς 2026» ξεχώρισαν το Grande Panda ανάμεσα σε 50 ολοκαίνουργια μοντέλα που παρουσιάστηκαν μέσα στη χρονιά, σε μια διαδικασία διαλογής με ισχυρές υποψηφιότητες και έντονο συναγωνισμό.

Value for money επιλογή

Με εκδόσεις βενζίνης, υβριδικές, αμιγώς ηλεκτρικές και τιμές που ξεκινούν από τα 16.990 ευρώ, το νέο Fiat Grande Panda έρχεται να καλύψει κάθε ανάγκη, έχοντας ασυναγώνιστο δείκτη value for money.

  • Στην έκδοση βενζίνης βρίσκουμε τον turbo κινητήρα 1,2 λίτρων με ισχύ 100 ίππων, ο οποίος συνδυάζεται με χειροκίνητο κιβώτιο 6 σχέσεων και σύστημα Start&Stop για ελαχιστοποίηση της κατανάλωσης
  • Παράλληλα, τo Grande Panda Hybrid διαθέτει υβριδικό σύστημα με συνδυαστική ισχύ 110 ίππους, αυτόματο κιβώτιο 6 σχέσεων και τη δυνατότητα αμιγώς ηλεκτρικής κίνησης σε χαμηλές απαιτήσεις φορτίου, για καλύτερη οικονομία καυσίμου
  • Τέλος, η αμιγώς ηλεκτρική έκδοση χρησιμοποιεί κινητήρα 113 ίππων και μπαταρία 44 kWh που εξασφαλίζει μικτή αυτονομία 320 km στον κύκλο WLTP

 

Tο Fiat Grande Panda μοιάζει να είναι ένα μοντέλο «κομμένο και ραμμένο» στα μέτρα της ελληνικής αγοράς, θυμίζοντας εμφατικά την αυθεντία της μάρκας στο σχεδιασμό και την κατασκευή αυτοκινήτων πόλης.

Τι κρατάμε:

  • Το νέο Fiat Grande Pande βρίσκεται στην τελική λίστα των υποψήφιων για το βραβείο «Αυτοκίνητο Της Χρονιάς 2026»
  • Η Fiat επέστρεψε ηχηρά με ένα μοντέλο που συνδυάζει μοναδικά το στιλ και την υψηλή τεχνολογία
  • Η γκάμα καλύπτει όλες τις ανάγκες, με έκδοση βενζίνης, υβριδική καθώς και αμιγώς ηλεκτρική
  • Εισαγωγική τιμή €16.990, κορυφαίο value for money, 5ετή εγγύηση και πλούσιος εξοπλισμός

Όλες οι ειδήσεις

Η νέα πιστοποίηση της Dacia την κάνει ακόμη πιο αγαπητή στους οικολόγους

Πού θα βρεις το κορυφαίο SUV της Geely από 28.990€ ή με 0% επιτόκιο, 254€/μήνα και 4 χρόνια δωρεάν service

Πού θα δεις από κοντά το εντυπωσιακό Super Hybrid SUV με την αυτονομία των 1.200 km

car-prices
google-news
ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ ΣΤΗΝ ONLINE ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ELEFTHEROSTYPOS.GR
Tags
#Fiat#Fiat Grande Panda#Fiat Panda#SUV#Αυτοκίνητο της Χρονιάς#Ηλεκτρικά αυτοκίνητα#υβριδικά αυτοκίνητα
ad-banner

Περισσότερα Βίντεο

Δείτε επίσης

stin-ellada-i-fthinoteri-ekdosi-tou-neou-fiat-grande-panda-timi-kato-apo-17-000-evro-774371

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

10.09.2025

Στην Ελλάδα η φθηνότερη έκδοση του νέου FIAT Grande Panda – Τιμή κάτω από 17.000 ευρώ
nea-fthinoteri-ekdosi-gia-to-fiat-grande-panda-kato-apo-20-000-evro-stin-ellada-773347

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

04.09.2025

Νέα φθηνότερη έκδοση για το Fiat Grande Panda – Κάτω από 20.000 ευρώ στην Ελλάδα;
ti-vraveio-kerdise-kiolas-to-suv-tis-fiat-ton-20-800-evro-765435

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

14.07.2025

Τι βραβείο κέρδισε κιόλας το SUV της Fiat των 20.800 ευρώ;
diathesimo-gia-parangelies-stin-ellada-to-yvridiko-fiat-ton-15-490-evro-analytikos-exoplismos-779520

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

16.10.2025

Διαθέσιμο για παραγγελίες στην Ελλάδα το υβριδικό FIAT των 15.490 ευρώ – Αναλυτικός εξοπλισμός
to-proto-fiat-500-hybrid-vgike-apo-to-ergostasio-758642

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

14.05.2025

Το πρώτο FIAT 500 Hybrid βγήκε από το εργοστάσιο!
yvridiko-aftokinito-me-16-000-evro-poio-best-seller-montelo-einai-754512

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

27.03.2025

Υβριδικό αυτοκίνητο με 16.000 ευρώ – Ποιο best-seller μοντέλο είναι;

Πρόσφατες Ειδήσεις