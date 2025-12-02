Το μοντέρνο B-SUV των 16.990 ευρώ στους φιναλίστ για το Ελληνικό Αυτοκίνητο της Χρονιας 2026

Το ολοκαίνουργιο B-SUV είναι ένα από τα 11 μοντέλα που θα διεκδικήσουν το βραβείο του ανεξάρτητου Δημοσιογραφικού θεσμού

Εμπνευσμένο από το εμβληματικό Panda, το νέο Grande Panda προσεγγίζει το B-Segment με διάθεση SUV, έχοντας μήκος 3,99 m, ύψος 1,57 m και απόσταση από το έδαφος που αγγίζει τα 183 mm. Πρακτικά, το νέο μοντέλο φέρνει την πολυχρηστικότητα των B-SUV στις τιμές του B-Segment, ενώ κερδίζει τα πλέον θετικά σχόλια με την αισθητική του.

Οι 27 δημοσιογράφοι-εκλέκτορες του θεσμού «Αυτοκίνητο Της Χρονιάς 2026» ξεχώρισαν το Grande Panda ανάμεσα σε 50 ολοκαίνουργια μοντέλα που παρουσιάστηκαν μέσα στη χρονιά, σε μια διαδικασία διαλογής με ισχυρές υποψηφιότητες και έντονο συναγωνισμό.

Value for money επιλογή

Με εκδόσεις βενζίνης, υβριδικές, αμιγώς ηλεκτρικές και τιμές που ξεκινούν από τα 16.990 ευρώ, το νέο Fiat Grande Panda έρχεται να καλύψει κάθε ανάγκη, έχοντας ασυναγώνιστο δείκτη value for money.

Στην έκδοση βενζίνης βρίσκουμε τον turbo κινητήρα 1,2 λίτρων με ισχύ 100 ίππων , ο οποίος συνδυάζεται με χειροκίνητο κιβώτιο 6 σχέσεων και σύστημα Start&Stop για ελαχιστοποίηση της κατανάλωσης

βρίσκουμε τον με , ο οποίος συνδυάζεται με χειροκίνητο κιβώτιο 6 σχέσεων και σύστημα Start&Stop για ελαχιστοποίηση της κατανάλωσης Παράλληλα, τo Grande Panda Hybrid διαθέτει υβριδικό σύστημα με συνδυαστική ισχύ 110 ίππους , αυτόματο κιβώτιο 6 σχέσεων και τη δυνατότητα αμιγώς ηλεκτρικής κίνησης σε χαμηλές απαιτήσεις φορτίου, για καλύτερη οικονομία καυσίμου

διαθέτει σύστημα με συνδυαστική , αυτόματο κιβώτιο 6 σχέσεων και τη δυνατότητα αμιγώς ηλεκτρικής κίνησης σε χαμηλές απαιτήσεις φορτίου, για καλύτερη οικονομία καυσίμου Τέλος, η αμιγώς ηλεκτρική έκδοση χρησιμοποιεί κινητήρα 113 ίππων και μπαταρία 44 kWh που εξασφαλίζει μικτή αυτονομία 320 km στον κύκλο WLTP

Tο Fiat Grande Panda μοιάζει να είναι ένα μοντέλο «κομμένο και ραμμένο» στα μέτρα της ελληνικής αγοράς, θυμίζοντας εμφατικά την αυθεντία της μάρκας στο σχεδιασμό και την κατασκευή αυτοκινήτων πόλης.

Τι κρατάμε:

Το νέο Fiat Grande Pande βρίσκεται στην τελική λίστα των υποψήφιων για το βραβείο «Αυτοκίνητο Της Χρονιάς 2026»

Η Fiat επέστρεψε ηχηρά με ένα μοντέλο που συνδυάζει μοναδικά το στιλ και την υψηλή τεχνολογία

Η γκάμα καλύπτει όλες τις ανάγκες, με έκδοση βενζίνης, υβριδική καθώς και αμιγώς ηλεκτρική

Εισαγωγική τιμή €16.990, κορυφαίο value for money, 5ετή εγγύηση και πλούσιος εξοπλισμός

Η νέα πιστοποίηση της Dacia την κάνει ακόμη πιο αγαπητή στους οικολόγους

Πού θα βρεις το κορυφαίο SUV της Geely από 28.990€ ή με 0% επιτόκιο, 254€/μήνα και 4 χρόνια δωρεάν service

Πού θα δεις από κοντά το εντυπωσιακό Super Hybrid SUV με την αυτονομία των 1.200 km