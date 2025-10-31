Το νέο 6-θέσιο plug-in hybrid SUV της BYD που κάνει 230 km αμιγώς ηλεκτρικά

Το νέο premium SUV της BYD προσφέρει ακραίες επιδόσεις και 230 km αυτονομίας σε ένα… οικογενειακό πακέτο με τρεις σειρές καθισμάτων

O λόγος για το N8L, ένα premium hybrid SUV της Denza, εταιρεία που βρίσκεται στην ιδιοκτησία της BYD και ετοιμάζεται να ανταγωνιστεί με αυτό μοντέλα όπως το Range Rover Sport. Πρόκειται για ένα 6-θέσιο SUV εξοπλισμένο με ένα σύγχρονο υβριδικό σύστημα που υπόσχεται μέχρι και 230 χλμ. αμιγώς ηλεκτρικής αυτονομίας.

Κορυφαίο στην κατηγορία του

Το Denza N8L είναι εξοπλισμένο με μια μπαταρία 46,9 kWh, αρκετά μεγαλύτερη από αυτές που συνήθως τοποθετούνται σε ευρωπαϊκά plug-in hybrid μοντέλα. Οι πρώτες εκτιμήσεις κάνουν λόγο για ηλεκτρική αυτονομία που θα φτάνει τα 230 χλμ., κάτι που δεν θα πρέπει να πάρουμε «τοις μετρητοίς», αφού ο εν λόγω αριθμός δεν έχει δοκιμαστεί σε πραγματικές συνθήκες.

Ωστόσο, ακόμα κι αν «κόψουμε» 100 χλμ. από την αυτονομία, τα 130 χλμ. που απομένουν εξακολουθούν να καθιστούν το νέο premium υβριδικό SUV της BYD έναν από τους κορυφαίους -ίσως τον κορυφαίο- «παίχτη» της κατηγορίας.

Στην καρδιά του υβριδικού συστήματος βρίσκεται ένας turbo κινητήρας βενζίνης 2,0 λίτρων, ο οποίος δουλεύει παράλληλα με τρεις ηλεκτροκινητήρες, ένας εκ των οποίων είναι τοποθετημένος στον μπροστά άξονα. Η συνδυαστική ισχύς ανέρχεται στους 751 ίππους, κάτι που επιτρέπει στο N8L να κάνει το 0-100 χλμ./ώρα σε λιγότερο από 4 δευτερόλεπτα.

Για γρήγορες οικογένειες

Εκτός από τις εντυπωσιακές του επιδόσεις και την κορυφαία αυτονομία στην κατηγορία του, το Denza N8L διαθέτει ένα ιδιαίτερα ευρύχωρο εσωτερικό με τρεις σειρές καθισμάτων (η τρίτη ανακλινόμενη) και 6 θέσεις συνολικά. Λέγεται πως το premium hybrid SUV θα διαθέτει ένα σύστημα αποτροπής ναυτίας, του οποίου ο τρόπος λειτουργίας δεν έχει ακόμα εξηγηθεί από την εταιρεία.

Χάρη στο σύστημα τετραδιεύθυνσης, το N8L μπορεί επίσης να κάνει το λεγόμενο “crab walk” (περπάτημα καβουριού), επιτρέποντάς του να παρκάρει με το πλάι.

