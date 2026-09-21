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EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Το νέο αφεντικό της Volvo έρχεται από τη Skoda

ΔΕΥΤΕΡΑ | 21.09.2026
Στέλιος Παππάς
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Ο Klaus Zellmer αφήνει τη Skoda για να αναλάβει τη Volvo Cars, σε μια περίοδο ριζικού μετασχηματισμού και 13 νέων μοντέλων έως το 2030.

Μία από τις σημαντικότερες μετακινήσεις στελεχών στην ευρωπαϊκή αυτοκινητοβιομηχανία είναι πλέον επίσημη. Η Volvo Cars επέλεξε τον Klaus Zellmer, επικεφαλής της Skoda Auto, ως τον επόμενο Πρόεδρο και CEO της εταιρείας, διαδεχόμενο τον Håkan Samuelsson.

Η αλλαγή, πάντως, δεν γίνεται άμεσα. Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση της Volvo, ο Zellmer θα αναλάβει τα νέα του καθήκοντα το αργότερο έως την 1η Οκτωβρίου 2027, με τον Samuelsson και το Διοικητικό Συμβούλιο να αναλαμβάνουν τη διαδικασία της μετάβασης.

Ο Γερμανός μάνατζερ έρχεται στη σουηδική εταιρεία έχοντας πίσω του περισσότερα από 30 χρόνια στην αυτοκινητοβιομηχανία και μία μακρά πορεία στον Όμιλο Volkswagen. Η επιλογή του αποκτά ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον επειδή πραγματοποιείται ακριβώς τη στιγμή που η Volvo έχει παρουσιάσει ένα από τα πιο φιλόδοξα προγράμματα μετασχηματισμού στην ιστορία της.

Ποιος είναι ο Klaus Zellmer

Ο Klaus Zellmer γεννήθηκε το 1967 και βρίσκεται στον χώρο του αυτοκινήτου για περισσότερες από τρεις δεκαετίες. Το μεγαλύτερο μέρος της καριέρας του συνδέεται με τον Όμιλο Volkswagen και ιδιαίτερα με την Porsche. Πέρασε περισσότερα από 20 χρόνια στην Porsche, αναλαμβάνοντας σειρά ανώτερων διοικητικών θέσεων, μεταξύ των οποίων CEO της Porsche Deutschland και αργότερα Πρόεδρος και CEO της Porsche Cars North America.

Στη συνέχεια εντάχθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο της Volkswagen Passenger Cars, έχοντας την ευθύνη για Marketing, Sales και After Sales, πριν αναλάβει το 2022 την ηγεσία της Skoda Auto.

Η εμπειρία του τόσο από μία premium μάρκα όπως η Porsche όσο και από κατασκευαστές μεγαλύτερου όγκου αποτελεί, σύμφωνα με τη Volvo, έναν από τους βασικούς λόγους για τους οποίους επιλέχθηκε.

Από τη Skoda στη Volvo μετά από μια ιδιαίτερα επιτυχημένη περίοδο

Η θητεία του Zellmer στη Skoda συνέπεσε με μία περίοδο ισχυρής ανάπτυξης για την τσεχική εταιρεία. Η ίδια η Volvo επισημαίνει στην ανακοίνωσή της ότι υπό την ηγεσία του η Skoda εξελίχθηκε σε μία από τις μάρκες με τις υψηλότερες πωλήσεις στην Ευρώπη, κατέγραψε αποτελέσματα-ρεκόρ το 2025 και συνέχισε την ανάπτυξή της το πρώτο εξάμηνο του 2026, με ιδιαίτερα ισχυρές επιδόσεις στα ηλεκτρικά αυτοκίνητα.

Η Skoda είχε βρεθεί το 2025 στην τρίτη θέση των πωλήσεων στην Ευρώπη, ενώ η περίοδος Zellmer χαρακτηρίστηκε και από σημαντική διεύρυνση της ηλεκτρικής γκάμας της μάρκας. Αυτή η εμπειρία έχει προφανή αξία για μία Volvo που καλείται να ισορροπήσει ανάμεσα στην ηλεκτροκίνηση, τα υβριδικά συστήματα, την κερδοφορία και τη διαφορετική δυναμική των αγορών της Ευρώπης, των ΗΠΑ και της Κίνας.

Γιατί αλλάζει CEO η Volvo

Η αποχώρηση του Håkan Samuelsson δεν αποτελεί αιφνιδιαστική εξέλιξη. Ο Samuelsson είχε αρχικά ηγηθεί της Volvo από το 2012 έως το 2022 και επέστρεψε τον Απρίλιο του 2025 για δεύτερη θητεία, με αποστολή να προσφέρει σταθερότητα σε μία δύσκολη περίοδο και να διαμορφώσει τον επόμενο στρατηγικό οδικό χάρτη της εταιρείας. Παράλληλα, είχε καταστεί σαφές ότι η επιστροφή του θα ήταν προσωρινή, μέχρι την επιλογή ενός μακροπρόθεσμου διαδόχου. Ο Zellmer είναι αυτός που καλείται πλέον να αναλάβει την εφαρμογή της νέας στρατηγικής.

«Η εμπειρία του τόσο από το premium τμήμα της αγοράς όσο και από μάρκες μεγάλου όγκου ταιριάζει εξαιρετικά στη Volvo Cars», ανέφερε ο πρόεδρος της Volvo Cars, Eric Li, σημειώνοντας παράλληλα την εμπειρία του Zellmer στη διαχείριση εταιρειών μέσα σε περιόδους έντονων αλλαγών.

13 νέα Volvo μέχρι το τέλος του 2030

Ο νέος CEO δεν αναλαμβάνει απλώς μία αλλαγή προσώπων στην κορυφή. Μπροστά του βρίσκεται η μεγαλύτερη προϊοντική επίθεση στην 99χρονη ιστορία της Volvo. Η σουηδική εταιρεία ανακοίνωσε στις 17 Σεπτεμβρίου ότι σχεδιάζει να παρουσιάσει 13 ολοκαίνουργια μοντέλα μέχρι το τέλος του 2030. Πρόκειται για νέα αυτοκίνητα και όχι απλώς ανανεώσεις υπαρχόντων μοντέλων.

Η στρατηγική θα είναι περισσότερο προσαρμοσμένη στις διαφορετικές αγορές. Από τα 13 νέα μοντέλα, επτά προορίζονται για τις δυτικές αγορές, μεταξύ των οποίων Ευρώπη και Βόρεια Αμερική, ενώ έξι θα εξελιχθούν με προσανατολισμό την Κίνα.

Παράλληλα, η Volvo θέλει να διπλασιάσει το μερίδιο αγοράς της, να ενισχύσει την κερδοφορία της και να εκμεταλλευτεί περισσότερο τις συνέργειες με τον Όμιλο Geely.

Όχι μόνο ηλεκτρικά

Μία από τις σημαντικότερες αλλαγές στη στρατηγική της Volvo αφορά και τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζει την ενεργειακή μετάβαση.

Η εταιρεία εξακολουθεί να τοποθετεί την ηλεκτροκίνηση στο επίκεντρο της μελλοντικής της πορείας, αλλά πλέον δίνει μεγαλύτερο βάρος και στα υβριδικά μοντέλα, αναγνωρίζοντας ότι οι διαφορετικές αγορές δεν μεταβαίνουν στα BEV με τον ίδιο ρυθμό.

Η πρόσφατη παρουσίαση νέων plug-in hybrid εκδόσεων των XC60 και XC90, με σημαντικά αυξημένη ηλεκτρική αυτονομία, είναι χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτής της πιο ευέλικτης προσέγγισης.

Παράλληλα, η Volvo έχει θέσει ως μακροπρόθεσμο οικονομικό στόχο περιθώριο EBIT άνω του 8%, καθώς επιδιώκει να συνδυάσει την προϊοντική επέκταση με ισχυρότερες ταμειακές ροές και μεγαλύτερη αποδοτικότητα.

Η μεγάλη πρόκληση του Zellmer

Ο Zellmer επομένως παραλαμβάνει μία εταιρεία με ισχυρό brand, αλλά και με αρκετά δύσκολο έργο μπροστά της.

Η Volvo πρέπει ταυτόχρονα να ενισχύσει την παρουσία της στην premium αγορά, να διαχειριστεί τη μετάβαση προς την ηλεκτροκίνηση χωρίς να χάσει πελάτες που εξακολουθούν να προτιμούν υβριδικά μοντέλα, να εκμεταλλευτεί περισσότερο τις συνέργειες με τη Geely και να λανσάρει μία ιδιαίτερα μεγάλη σειρά νέων αυτοκινήτων μέσα στα επόμενα χρόνια.

Ο ίδιος ο Zellmer στάθηκε ιδιαίτερα στην ταυτότητα της Volvo, αναφέροντας ως βασικά στοιχεία τη μακρά σύνδεσή της με την ασφάλεια, τον σχεδιασμό και τη σαφή ταυτότητα του brand, ενώ χαρακτήρισε την ικανότητα της εταιρείας να επανεφευρίσκει τον εαυτό της επί σχεδόν έναν αιώνα τόσο επίτευγμα όσο και διαρκή πρόκληση.

Τι κρατάμε;

  • Ο Klaus Zellmer έχει επιλεγεί ως ο επόμενος Πρόεδρος και CEO της Volvo Cars.
  • Έρχεται από τη Skoda Auto, της οποίας είναι επικεφαλής από το 2022.
  • Θα αναλάβει τη Volvo το αργότερο έως την 1η Οκτωβρίου 2027.
  • Θα διαδεχθεί τον Håkan Samuelsson, ο οποίος επέστρεψε στη Volvo το 2025 για δεύτερη θητεία.
  • Ο Zellmer έχει περισσότερα από 30 χρόνια εμπειρίας στην αυτοκινητοβιομηχανία.
  • Έχει περάσει πάνω από δύο δεκαετίες στην Porsche και έχει διατελέσει στέλεχος της Volkswagen.
  • Υπό την ηγεσία του, η Skoda κατέγραψε αποτελέσματα-ρεκόρ και ισχυρή ανάπτυξη στην Ευρώπη.
  • Η Volvo σχεδιάζει 13 ολοκαίνουργια μοντέλα έως το τέλος του 2030.
  • Η μελλοντική στρατηγική θα περιλαμβάνει τόσο ηλεκτρικά όσο και περισσότερα υβριδικά μοντέλα.
  • Ο νέος CEO θα κληθεί να υλοποιήσει έναν από τους μεγαλύτερους μετασχηματισμούς στην ιστορία της Volvo.

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Tags
#CEO#Skoda#Volvo
Στέλιος Παππάς

Στέλιος Παππάς

Από μικρός κόλλησε με τον κόσμο του αυτοκινήτου και της μοτοσυκλέτας – και δεν του πέρασε ποτέ. Παρότι σπούδασε Φυσική Αγωγή και ξεκίνησε αλλού τα πρώτα επαγγελματικά του βήματα, το μυαλό του ζητούσε... βενζίνη. Το 2019 μπήκε στον χώρο της δημοσιογραφίας αυτοκινήτου και δεν κοίταξε ξανά πίσω. Ακολούθησαν πέντε χρόνια σε γνωστό μέσο, για να φτάσει σήμερα να κρατά τα ηνία ως Αρχισυντάκτης στο Autotypos.gr. Δουλειά και πάθος γίνονται ένα: test drives, motorsport, κινηματογραφικές παραγωγές. Κρυφό όνειρο; Να βρεθεί στο grid ενός αγώνα στη θέση του οδηγού. Μέχρι τότε, πορεύεται με τη φράση: «Δώσε μου τιμόνι και πάρε μου την ψυχή».
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