Το νέο αυτοκίνητο του Εμμανουέλ Μακρόν – Πώς συγκρίνεται με τα οχήματα του Κυριάκου Μητσοτάκη;

Το ηλεκτρικό DS N°7 Élysée του Μακρόν απέναντι στις θωρακισμένες BMW X5 και Range Rover του Κυριάκου Μητσοτάκη.

Ένα νέο, αμιγώς ηλεκτρικό και ειδικά διαμορφωμένο αυτοκίνητο εντάσσεται στον στόλο της γαλλικής Προεδρίας. Το DS N°7 Élysée πραγματοποίησε την πρώτη του επίσημη εμφάνιση στην παρέλαση της 14ης Ιουλίου 2026 και αναλαμβάνει πλέον τον ρόλο του κινητού γραφείου για τον Πρόεδρο της Γαλλίας, Εμμανουέλ Μακρόν.

Δεν πρόκειται για ένα συμβατικό DS N°7 με σημαίες στα εμπρός φτερά. Το μεταξόνιό του έχει επιμηκυνθεί, το αμάξωμα διαθέτει ειδική θωράκιση, η πίσω καμπίνα έχει σχεδιαστεί από την αρχή σύμφωνα με τις ανάγκες της Προεδρίας και η ανάρτηση εξελίχθηκε ειδικά ώστε να διαχειρίζεται το πρόσθετο βάρος χωρίς να θυσιάζει την άνεση.

Η επιλογή του ηλεκτρικού DS δείχνει μια διαφορετική φιλοσοφία σε σχέση με εκείνη που ακολουθείται στην Ελλάδα. Τα δημόσια διαθέσιμα ρεπορτάζ εμφανίζουν τον Κυριάκο Μητσοτάκη να χρησιμοποιεί κυρίως δύο θωρακισμένα SUV προηγούμενης γενιάς, μία BMW X5 και ένα Range Rover.

Πώς συγκρίνονται, λοιπόν, τα προεδρικά και πρωθυπουργικά οχήματα των δύο χωρών;

Το DS N°7 Élysée δεν είναι το μοναδικό αυτοκίνητο του Μακρόν

Ο τίτλος «το νέο αυτοκίνητο του Μακρόν» περιγράφει τη νεότερη προσθήκη στον επίσημο στόλο και όχι ένα μοναδικό όχημα που θα χρησιμοποιείται σε κάθε μετακίνηση.

Το DS N°7 Élysée εντάσσεται στον στόλο της γαλλικής Προεδρίας, συνεχίζοντας μια συνεργασία μεταξύ του Élysée και των γαλλικών DS που ξεπερνά τα 60 χρόνια. Από τις εμβληματικές DS του Σαρλ ντε Γκωλ μέχρι τα σύγχρονα DS 7 και DS N°8, η γαλλική Προεδρία χρησιμοποιεί τα αυτοκίνητα και ως μέσο προβολής της εγχώριας αυτοκινητοβιομηχανίας.

Το 2025, ο Εμμανουέλ Μακρόν είχε χρησιμοποιήσει το μοναδικό DS N°8 Présidentielle στις εκδηλώσεις για την 8η Μαΐου. Εκείνο είχε κατασκευαστεί κυρίως ως όχημα τελετών και παρελάσεων. Το νέο DS N°7 Élysée, αντίθετα, γίνεται το πρώτο αμιγώς ηλεκτρικό μοντέλο που εντάσσεται ως κανονικό επίσημο όχημα στον προεδρικό στόλο.

Ηλεκτρικό, τετρακίνητο και με 350 PS

Ως βάση χρησιμοποιήθηκε το DS N°7 E-TENSE AWD Long Range, η κορυφαία τετρακίνητη ηλεκτρική έκδοση του νέου γαλλικού SUV.

Διαθέτει δύο ηλεκτροκινητήρες, έναν σε κάθε άξονα, με συνολική απόδοση 350 PS. Τροφοδοτούνται από μπαταρία ωφέλιμης χωρητικότητας 97,2 kWh, η οποία κατασκευάζεται στη Γαλλία.

Η έκδοση παραγωγής AWD Long Range προσφέρει έως 679 km αυτονομίας κατά WLTP. Τα 740 km που αναφέρει η DS για τη γκάμα του N°7 αφορούν την προσθιοκίνητη Long Range έκδοση των 245 PS και όχι την τετρακίνητη των 350 PS.

Για το θωρακισμένο προεδρικό αυτοκίνητο δεν έχει ανακοινωθεί επίσημη αυτονομία. Το επιμηκυμένο αμάξωμα, η θωράκιση και ο ειδικός εξοπλισμός αυξάνουν σημαντικά το βάρος, επομένως η πραγματική και πιστοποιημένη αυτονομία του δεν μπορεί να θεωρηθεί ίδια με εκείνη του συμβατικού μοντέλου παραγωγής.

Με 25 cm μεγαλύτερο μεταξόνιο

Το μεταξόνιο του DS N°7 Élysée έχει αυξηθεί κατά 25 cm σε σχέση με το κανονικό αυτοκίνητο. Ο επιπλέον χώρος έχει δοθεί σχεδόν εξ ολοκλήρου στους πίσω επιβάτες.

Η πίσω καμπίνα δεν ακολουθεί την τυπική πενταθέσια διαρρύθμιση ενός οικογενειακού SUV. Έχει μετατραπεί σε χώρο εργασίας, σχεδιασμένο ώστε ο Γάλλος Πρόεδρος να μπορεί να διαβάζει έγγραφα, να επικοινωνεί με τους συνεργάτες του και να συνεχίζει τις εργασίες του κατά τη διάρκεια των μετακινήσεων.

Τα πίσω πλευρικά παράθυρα διαθέτουν ηλεκτρονικά ρυθμιζόμενη σκίαση, με διαφορετικά επίπεδα διαφάνειας ανάλογα με τη χρήση του οχήματος.

Εξωτερικά υπάρχουν αφαιρούμενες βάσεις για σημαίες, ειδικά φωτιστικά σήματα και ο απαραίτητος εξοπλισμός για τη λειτουργία του αυτοκινήτου μέσα σε επίσημη αυτοκινητοπομπή.

Ειδική υδροπνευματική ανάρτηση

Η θωράκιση και η επιμήκυνση ενός αυτοκινήτου αλλάζουν σημαντικά το βάρος, την κατανομή των μαζών και τη λειτουργία της ανάρτησης. Για τον λόγο αυτό, το DS N°7 Élysée δεν χρησιμοποιεί απλώς το σύστημα του μοντέλου παραγωγής.

Οι μηχανικοί τοποθέτησαν ειδικά εξελιγμένη υδροπνευματική ανάρτηση, με εξαρτήματα και ρυθμίσεις που δημιουργήθηκαν στη Γαλλία. Στόχος είναι να συνδυαστούν η άνεση που απαιτεί ένα προεδρικό αυτοκίνητο με η σταθερότητα και η αντοχή που χρειάζεται ένα βαρύ θωρακισμένο όχημα.

Η επιλογή έχει και ιστορικό συμβολισμό. Η υδροπνευματική ανάρτηση αποτέλεσε για δεκαετίες ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα τεχνολογικά χαρακτηριστικά των μεγάλων γαλλικών Citroën και DS.

Θωράκιση χωρίς δημοσιοποίηση των προδιαγραφών

Η DS επιβεβαιώνει ότι το N°7 Élysée διαθέτει πλήρη ενσωματωμένη θωράκιση, η οποία τοποθετήθηκε από τη γαλλική Centigon στη Βρετάνη.

Οι αναλυτικές προδιαγραφές προστασίας δεν δημοσιοποιούνται. Αυτό αποτελεί συνηθισμένη πρακτική στα κρατικά οχήματα, καθώς στοιχεία όπως η ακριβής κατηγορία θωράκισης, τα επιμέρους υλικά και οι επιχειρησιακές δυνατότητες συνδέονται με την ασφάλεια του προστατευόμενου προσώπου.

Η γαλλική μάρκα περιορίζεται στην αναφορά ότι η μετατροπή καλύπτει τις προδιαγραφές της Προεδρίας και ότι το όχημα διαθέτει ενσωματωμένο εξοπλισμό ασφαλείας.

Στα χρώματα της Γαλλικής Δημοκρατίας

Το αμάξωμα είναι βαμμένο στην αποκλειστική απόχρωση Liberty Blue, ενώ η φωτιζόμενη μάσκα DS Luminascreen μπορεί να εμφανίζει τα χρώματα της γαλλικής σημαίας.

Μπλε, λευκές και κόκκινες λεπτομέρειες συναντώνται επίσης:

στο έμβλημα του καπό,

στην πίσω διακοσμητική λωρίδα,

στα κέντρα των τροχών,

στις ραφές και στα κεντήματα της καμπίνας.

Στο εσωτερικό χρησιμοποιούνται δέρμα Nappa σε απόχρωση Eternal Blue, Alcantara και ξύλο με χάραξη που απεικονίζει τη Μαριάν, το εθνικό σύμβολο της Γαλλικής Δημοκρατίας.

Υπάρχουν ακόμη κεντήματα «RF», από τα αρχικά του République Française, και χρυσές διακοσμητικές ραφές.

Με ποια αυτοκίνητα κινείται ο Κυριάκος Μητσοτάκης

Η ελληνική κυβέρνηση δεν δημοσιεύει αναλυτική και διαρκώς ενημερωμένη λίστα των οχημάτων ασφαλείας που χρησιμοποιούνται από τον Πρωθυπουργό.

Δημόσια ρεπορτάζ και φωτογραφίες από επίσημες μετακινήσεις έχουν, πάντως, καταγράψει τον Κυριάκο Μητσοτάκη να μετακινείται με δύο θωρακισμένα SUV:

μία μαύρη BMW X5 , γενιάς F15,

, γενιάς F15, ένα Range Rover, γενιάς L405.

Οι σχετικές αναφορές υπάρχουν εδώ και αρκετά χρόνια, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι πρόκειται για τα μοναδικά οχήματα που βρίσκονται σήμερα στη διάθεση της πρωθυπουργικής ασφάλειας. Η επιλογή αυτοκινήτου μπορεί να αλλάζει ανάλογα με τη μετακίνηση, τον προορισμό και τις επιχειρησιακές ανάγκες.

BMW X5 Security Plus με 450 PS

Η BMW X5 Security Plus της γενιάς F15 βασιζόταν στην X5 xDrive50i και χρησιμοποιούσε έναν V8 βενζινοκινητήρα 4,4 lt με δύο turbo.

Η απόδοσή του έφτανε τους 450 PS και η μέγιστη ροπή τα 650 Nm. Παρά το σημαντικά αυξημένο βάρος, η BMW ανακοίνωνε επιτάχυνση 0-100 km/h σε 6,3 δευτερόλεπτα για την έκδοση Security Plus.

Το σύστημα τετρακίνησης xDrive, η ανάρτηση και τα φρένα είχαν προσαρμοστεί ώστε να διαχειρίζονται το πρόσθετο βάρος της προστατευμένης καμπίνας.

Όπως συμβαίνει και με το γαλλικό όχημα, δεν είναι σκόπιμο να αναπαράγονται αναλυτικά στοιχεία για την κατηγορία προστασίας ή τις ειδικές επιχειρησιακές δυνατότητες του αυτοκινήτου που χρησιμοποιείται από τον Πρωθυπουργό.

Τι ισχύει για το Range Rover

Το δεύτερο SUV που έχει καταγραφεί στις μετακινήσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη είναι ένα Range Rover L405 στην εργοστασιακή θωρακισμένη έκδοση Sentinel.

Εδώ χρειάζεται μια σημαντική διόρθωση σε αρκετά δημοσιεύματα: το Range Rover Sentinel δεν αποδίδει 510 PS.

Η πρώτη έκδοση του 2015 χρησιμοποιούσε υπερτροφοδοτούμενο V6 3,0 lt με 340 PS. Το ανανεωμένο Sentinel του 2019 απέκτησε V8 5,0 lt, αλλά με απόδοση 380 PS και όχι 510 PS.

Δεν υπάρχει επίσημη επιβεβαίωση για το ακριβές έτος κατασκευής ή τη μηχανική διαμόρφωση του συγκεκριμένου πρωθυπουργικού Range Rover. Επομένως, δεν μπορεί να αποδοθεί με βεβαιότητα σε αυτό ούτε η έκδοση των 340 ούτε εκείνη των 380 PS.

Το βρετανικό SUV διαθέτει μόνιμη τετρακίνηση, ενισχυμένη ανάρτηση και τη δυνατότητα κίνησης σε δύσκολο έδαφος, συνδυάζοντας την προστασία με μεγαλύτερη επιχειρησιακή ευελιξία από μια συμβατική θωρακισμένη λιμουζίνα.

Δύο διαφορετικές φιλοσοφίες

Το DS N°7 Élysée έχει σχεδιαστεί ειδικά γύρω από τον θεσμικό ρόλο του Γάλλου Προέδρου. Είναι ταυτόχρονα θωρακισμένο όχημα, κινητό γραφείο, αυτοκίνητο τελετών και βιτρίνα της γαλλικής βιομηχανίας.

Η πίσω καμπίνα, η επιμήκυνση, τα ιδιαίτερα υλικά και τα εθνικά χρώματα δείχνουν ότι η εμφάνιση και ο συμβολισμός έχουν σχεδόν την ίδια σημασία με τη μετακίνηση.

Στην ελληνική περίπτωση, η προσέγγιση είναι πιο διακριτική και επιχειρησιακή. Η BMW X5 και το Range Rover είναι οχήματα παραγωγής που σχεδιάστηκαν εξαρχής από τους κατασκευαστές τους ως προστατευμένες εκδόσεις για κυβερνήσεις, δημόσια πρόσωπα και ιδιώτες υψηλού κινδύνου.

Δεν έχουν την εξατομικευμένη, τελετουργική εικόνα του DS, αλλά προσφέρουν περισσότερο γνώριμη εμφάνιση και δυνατότητα χρήσης σε διαφορετικά περιβάλλοντα.

Ηλεκτροκίνηση απέναντι στους V8

Η μεγαλύτερη τεχνική διαφορά βρίσκεται στο σύστημα κίνησης.

Το DS κινείται αμιγώς ηλεκτρικά, προσφέροντας αθόρυβη λειτουργία και άμεση απόκριση. Η μεγάλη μπαταρία επιτρέπει σημαντική αυτονομία στο μοντέλο παραγωγής, αλλά το επιπλέον βάρος της προεδρικής μετατροπής αναμένεται να την περιορίζει.

Η BMW βασίζεται σε έναν ισχυρό V8 450 PS, ενώ το Range Rover Sentinel χρησιμοποιεί επίσης κινητήρα βενζίνης, είτε V6 είτε V8 ανάλογα με την έκδοση.

Οι κινητήρες εσωτερικής καύσης προσφέρουν γρήγορο ανεφοδιασμό και μεγάλη ευελιξία σε έκτακτες μετακινήσεις. Το ηλεκτρικό DS, από την άλλη, περιορίζει τον θόρυβο και τις τοπικές εκπομπές, ενώ ευθυγραμμίζεται με τη γαλλική πολιτική στήριξης της ηλεκτροκίνησης.

Ο Μητσοτάκης και τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα

Η χρήση συμβατικών θωρακισμένων SUV δεν σημαίνει ότι ο Έλληνας Πρωθυπουργός δεν έχει ενδιαφερθεί για την ηλεκτροκίνηση.

Το 2020 είχε φωτογραφηθεί να οδηγεί ένα Tesla Model 3 μετά από επίσκεψη στο Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης. Δεν είχε διευκρινιστεί αν το συγκεκριμένο αυτοκίνητο ήταν δικό του ή αν επρόκειτο για περιστασιακή δοκιμή.

Άλλο, όμως, ένα συμβατικό ηλεκτρικό αυτοκίνητο και άλλο ένα θωρακισμένο όχημα επίσημων μετακινήσεων. Η θωράκιση αυξάνει σημαντικά το βάρος και απαιτεί ειδική εξέλιξη σε φρένα, ανάρτηση, ελαστικά, ψύξη και διαχείριση ενέργειας.

Το DS N°7 Élysée αποτελεί γι’ αυτό ένα ενδιαφέρον τεχνολογικό βήμα. Δείχνει ότι ένα αμιγώς ηλεκτρικό μοντέλο μπορεί πλέον να διαμορφωθεί για τις αυξημένες απαιτήσεις ενός αρχηγού κράτους.

Ποιο είναι καλύτερο;

Δεν υπάρχει απλή απάντηση, επειδή τα οχήματα έχουν σχεδιαστεί με διαφορετικές προτεραιότητες.

Το DS N°7 Élysée υπερέχει ως χώρος εργασίας, ως τεχνολογική βιτρίνα και ως σύμβολο εθνικής παραγωγής. Είναι νεότερο, αμιγώς ηλεκτρικό και σχεδιασμένο ειδικά για τη γαλλική Προεδρία.

Η BMW X5 Security Plus και το Range Rover Sentinel ακολουθούν πιο παραδοσιακή προσέγγιση. Είναι ισχυρά, θωρακισμένα SUV με τετρακίνηση, γρήγορο ανεφοδιασμό και δυνατότητα να ανταποκριθούν σε διαφορετικές συνθήκες χωρίς να ξεχωρίζουν όσο ένα μοναδικό προεδρικό αυτοκίνητο.

Το γαλλικό μοντέλο είναι περισσότερο ένα κινούμενο Προεδρικό Μέγαρο. Τα ελληνικά SUV είναι κυρίως επιχειρησιακά εργαλεία ασφαλούς μετακίνησης.

Τι κρατάμε;