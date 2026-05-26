Το νέο αγροτικό της RAM είναι ταχύτερο και από BMW M3

Η RAM αποδεικνύει για ακόμα μια φορά πως τα αγροτικά δεν είναι απαραίτητα και βαρετά με τρεις εκδόσεις που «μυρίζουν» America!

Συνεχίζοντας την κληρονομιά που άφησε το θρυλικό Dodge RAM SRT-10, η RAM – πλέον ανεξάρτητη εταιρεία – παρουσιάζει μια νέα οικογένεια αγροτικών που μοιάζει έτοιμη να κάνει τα pick-ups… Great Again. Η RAM αποφάσισε να μην περιοριστεί σε ένα μόνο extreme μοντέλο, αλλά να δημιουργήσει ολόκληρη γκάμα από επιβλητικά street trucks.

Το Ram 1500 Rumble Bee έρχεται σε τρεις διαφορετικές εκδόσεις, όλες με V8 κινητήρα, και φιλοδοξεί να γίνει ο νέος «σερίφης» στην κατηγορία των muscle pickups.

Rumble Bee SRT για τους πολύ σκληρούς

Στην κορυφή της γκάμας βρίσκεται το Rumble Bee SRT, το οποίο τροφοδοτείται από τον supercharged Hemi V8 6,2 λίτρων του Dodge Hellcat. Ο εν λόγω κινητήρας διαθέτει ισχύ 777 ίππων και 922 Nm ροπής, κάτι που του επιτρέπει να κάνει το 0-100 km/h σε περίπου 3,5 δευτερόλεπτα, ενώ το 1/4 του μιλίου (περίπου 400 μέτρα) ολοκληρώνεται σε 11,6 με ταχύτητα εξόδου 187 km/h.

H RAM στοχεύει σε τελική ταχύτητα 170 mph (περίπου 274 km/h), ενώ η κορυφαία έκδοση του Rumble Bee SRT έχει ήδη καταφέρει να σπάσει το ρεκόρ τελικής ταχύτητας του θρυλικού SRT-10 (154,587 mph). Υπενθυμίζουμε πως αναφερόμαστε σε ένα θρυλικό pick-up που κάτω από το καπό έκρυβε έναν ατμοσφαιρικό V10 κινητήρα 8,3 λίτρων από Dodge Viper…

Ευφάνταστες ονομασίες

Kι ενώ το όνομα “SRT” είναι αρκετό για να περιγράψει την κορυφαία έκδοση, η RAM δίνει ξεκάθαρα ονόματα στις άλλες δύο εκδόσεις προς αποφυγή αμφιβολιών γύρω από την προέλευσή τους. H γκάμα ξεκινά με την έκδοση Rumble Bee “Eagle”, η οποία διαθέτει ισχύ 395 ίππων και 556 Nm ροπής από έναν V8 κινητήρα 5,7 λίτρων.

Παράλληλα, στη μέση της γκάμας συναντάμε την έκδοση Rumble Bee 392 “Apache”, με έναν V8 κινητήρα 6,4 λίτρων που αποδίδει 470 ίππους και 617 Nm ροπής.

Αναλυτικά οι εκδόσεις:

Μοντέλο Κινητήρας Ίπποι 0-96 km/h 400 μ. Rumble Bee 5.7L V8 395 ίπποι 6.1 δευτ. 14.6 δευτ. @ 150 km/h Rumble Bee 392 6.4L V8 470 ίπποι 5.2 δευτ. 13.2 δευτ. @ 163 km/h Rumble Bee SRT Supercharged 6.2L V8 777 ίπποι 3.4 δευτ. 11.6 δευτ. @ 187 km/h

Όλα τα μοντέλα διαθέτουν σύστημα τετρακίνησης με δυνατότητα αποσύνδεσης του εμπρός άξονα για καθαρά πισωκίνητη οδήγηση και ατελείωτα burnouts. Παράλληλα, η έκδοση 392 Track Pack προσφέρει το σύστημα E-Spool για ηλεκτρονικό κλείδωμα του πίσω διαφορικού, ιδανικό για γρήγορες εκκινήσεις. Παρόλα αυτά, το Rumble Bee μπορεί να ρυμουλκήσει έως και τέσσερις τόνους, αλλά και να μεταφέρει ωφέλιμο φορτίο βάρους περίπου πεντακοσίων κιλών.

Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό είναι η «κοντή» έκδοση Quad Cab και μικρότερη καρότσα, που είναι 13 ίντσες πιο κοντή (συνολικό μήκος 219,5 ίντσες). Το μοντέλο έχει φαρδύτερο μετατρόχιο, νέα επιθετική μάσκα, μεγάλο splitter και αεροδυναμικές βελτιώσεις που φέρνουν τον συντελεστή οπισθέλκουσας στο 0,357.

Το Rumble Bee θα είναι διαθέσιμο από τέλη 2026, ενώ οι εκδόσεις 392 και SRT θα ακολουθήσουν στις αρχές του 2027.

Πηγή: Motor1.com