Το νέο Audi των 125.980 ευρώ που έχει γίνει ανάρπαστο – Διπλάσιες παραγγελίες από αυτές που περίμεναν

Οι κρατήσεις για το νέο Audi RS5 είναι σχεδόν διπλάσιες του αναμενομένου – Τρίβουν τα χέρια τους από ικανοποίηση στην Audi

Η νέα γενιά του Audi RS5 ξεκίνησε την εμπορική της πορεία στην Ευρώπη με πολύ μεγαλύτερη επιτυχία από αυτή που περίμενε ακόμη και η ίδια η Audi. Οι παραγγελίες είναι σχεδόν διπλάσιες από τις αρχικές προβλέψεις της γερμανικής εταιρείας, ενώ η παραγωγή έχει ήδη κλείσει για ολόκληρο το 2026.

Το νέο RS5 παρουσιάστηκε τον Φεβρουάριο του 2026, σε στόχο να καλύψει το κενό που άφησαν πίσω τους τα RS5 Coupe και RS4 Avant. Η επιλογή της Audi να προσφέρει τη νέα γενιά σε δύο διαφορετικές εκδόσεις αμαξώματος φαίνεται πως αποδίδει, καθώς το μοντέλο έχει καταγράψει την πιο επιτυχημένη εμπορική εκκίνηση στην ιστορία του ονόματος RS5.

Σχεδόν διπλάσιες παραγγελίες από τις προβλέψεις

Η Audi δεν έχει δημοσιοποιήσει ακόμη τον ακριβή αριθμό των παραγγελιών, ωστόσο επιβεβαιώνει ότι στην Ευρώπη είναι «σχεδόν διπλάσιες από τις αναμενόμενες». Παράλληλα, η ετήσια παραγωγή που είχε προγραμματιστεί για το 2026 έχει ήδη καλυφθεί. Αυτό σημαίνει ότι όποιος παραγγείλει σήμερα το νέο RS5 δεν θα πρέπει να περιμένει να το παραλάβει πριν από το 2027.

Το μοντέλο διατίθεται σε πεντάθυρες εκδόσεις Sedan και Avant, χωρίς πλέον να υπάρχει Coupe. Παρά τη διαφορετική προσέγγιση σε ότι αφορά το είδος αμαξώματος, η Audi έχει φροντίσει ώστε το RS5 να ξεχωρίζει άμεσα από τις πιο συμβατικές εκδόσεις της γκάμας.

Το επιθετικό bodykit περιλαμβάνει διαφορετικούς προφυλακτήρες, φαρδύτερα φτερά και μεγάλες διπλές οβάλ απολήξεις της εξάτμισης, δημιουργώντας σαφώς πιο δυναμική εικόνα.

630 ίπποι από συνδυασμό V6 και ηλεκτροκινητήρα

Το RS5 βασίζεται στην πλατφόρμα Premium Platform Combustion (PPC), η οποία χρησιμοποιείται επίσης στα νεότερα A5, A6, Q5 και Q7. Στην καρδιά του βρίσκεται ένας V6 2,9 λίτρων με δύο turbo, ο οποίος συνεργάζεται με έναν ηλεκτροκινητήρα. Το plug-in υβριδικό σύστημα αποδίδει συνολικά 630 ίππους και 825 Nm ροπής.

Η ηλεκτρική πλευρά του συστήματος τροφοδοτείται από μπαταρία 25,9 kWh, ενώ η μετάδοση της ισχύος στους τροχούς γίνεται μέσω του συστήματος τετρακίνησης quattro. Στον πίσω άξονα υπάρχει ηλεκτρομηχανικό σύστημα κατανομής της ροπής μέσω torque vectoring. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, το 0-100 km/h έρχεται σε 3,6 δευτερόλεπτα, ενώ η τελική ταχύτητα ανέρχεται στα 285 km/h.

Έρχεται σε νέες αγορές

Μετά την ιδιαίτερα θετική υποδοχή στην Ευρώπη, η Audi επεκτείνει σταδιακά τη διάθεση του RS5 και σε άλλες αγορές. Το μοντέλο ξεκινά την εμπορική του πορεία σε Αυστραλία, Νέα Ζηλανδία, Σιγκαπούρη και Ιαπωνία, ενώ στη συνέχεια θα ακολουθήσουν η Νότια Κορέα, η Ταϊβάν και άλλες αγορές εκτός Ευρώπης.

Στη Γερμανία, που αποτελεί την εγχώρια αγορά της Audi, το RS5 είναι το ακριβότερο μοντέλο της οικογένειας A5. Η τιμή του Sedan ξεκινά από 106.200 ευρώ, ενώ το Avant από 107.850 ευρώ. Η παραγωγή πραγματοποιείται στο εργοστάσιο της Audi στο Neckarsulm.

Στην Ελλάδα, το νέο Audi RS5 προσφέρεται σε εκδόσεις Sedan και Avant, με τη διαφορά τιμής να περιορίζεται στα μόλις 2.000 ευρώ. Το νέο RS5 στην έκδοση Avant θα βρίσκεται στην έκθεση Auto Athina 2026 μέχρι τις 11 Οκτωβρίου, όπου και μπορείτε να το δείτε από κοντά!

Αναλυτικά οι τιμές για το νέο Audi RS5 στην ελληνική αγορά: