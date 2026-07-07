Το νέο Autobianchi θα βγει και με μαλακή οροφή; (Νέες φωτογραφίες)

Η Fiat συνεχίζει τις δοκιμές μιας νέας ειδικής έκδοσης της Pandina, η οποία φαίνεται πως θα αποτίει φόρο τιμής στην ιστορική Autobianchi

Νέες κατασκοπευτικές φωτογραφίες από την Ιταλία αποκαλύπτουν ένα καμουφλαρισμένο πρωτότυπο, το οποίο, σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις, είναι το ίδιο αυτοκίνητο που είχε εντοπιστεί πριν από λίγες ημέρες και θεωρείται ότι προαναγγέλλει το νέο Fiat Pandina Tributo Autobianchi. Οι φωτογραφίες αφήνουν υποσχέσεις για μια έκδοση με μαλακή (υφασμάτινη) οροφή.

Προς το παρόν, η Fiat δεν έχει ανακοινώσει επίσημα την ύπαρξη της συγκεκριμένης έκδοσης, με αποτέλεσμα να παραμένει άγνωστο το πότε θα πραγματοποιηθεί η επίσημη παρουσίασή της. Ωστόσο, ένα στοιχείο θεωρείται δεδομένο: η νέα έκδοση θα εξοπλίζεται με τον ήπια υβριδικό βενζινοκινητήρα των 65 ίππων, ο οποίος αποτελεί σήμερα τη μοναδική διαθέσιμη επιλογή για τη μικρή πόλης της ιταλικής εταιρείας.

Αφιέρωμα σε ένα ιστορικό όνομα

Το όνομα Tributo Autobianchi δεν είναι τυχαίο. Η Fiat φαίνεται πως θέλει να τιμήσει την Autobianchi, μία από τις πιο ιστορικές ιταλικές μάρκες, η οποία έχει συνδεθεί με μοντέλα που άφησαν το αποτύπωμά τους στην αυτοκινητοβιομηχανία, όπως τα A112 και Y10.

Παρότι το πρωτότυπο παραμένει καμουφλαρισμένο, οι νέες φωτογραφίες αποκαλύπτουν ορισμένες ενδιαφέρουσες λεπτομέρειες. Τα προστατευτικά των προφυλακτήρων και οι ζάντες παραμένουν καλυμμένα, ενώ σύμφωνα με τις πληροφορίες, στην πίσω πόρτα διακρίνεται η επιγραφή «Tributo Autobianchi», επιβεβαιώνοντας ότι πρόκειται για τη συγκεκριμένη ειδική έκδοση.

Προς το παρόν δεν έχουν γίνει γνωστά τα σχεδιαστικά στοιχεία που θα διαφοροποιούν το μοντέλο από τις υπόλοιπες εκδόσεις του Pandina. Ωστόσο, δεν αποκλείεται να δούμε αποκλειστικές αποχρώσεις αμαξώματος, ειδικά λογότυπα, αλλά και ανασχεδιασμένη εμπρός μάσκα, ώστε να ενισχυθεί ο επετειακός χαρακτήρας της έκδοσης.

Οροφή – έκπληξη

Ένα ακόμη στοιχείο που έχει τραβήξει το ενδιαφέρον αφορά το καμουφλαρισμένο τμήμα της οροφής. Το εμφανές εξόγκωμα στο επάνω μέρος του αμαξώματος έχει δημιουργήσει σενάρια ότι η Fiat δοκιμάζει μια αναδιπλούμενη υφασμάτινη οροφή, αντίστοιχη με εκείνη που διαθέτει το Fiat 500 Cabrio. Ένα δεύτερο ενδεχόμενο είναι η παρουσία μιας ανοιγόμενης γυάλινης ηλιοροφής, κάτι που επίσης θα αποτελούσε σημαντική προσθήκη στη γκάμα του Pandina.

Σε κάθε περίπτωση, είτε πρόκειται για υφασμάτινη οροφή είτε για πανοραμική ηλιοροφή, θα είναι μία σημαντική καινοτομία για το μικρό μοντέλο της Fiat, προσφέροντας μια διαφορετική επιλογή σε όσους αναζητούν περισσότερη αίσθηση ελευθερίας στις καθημερινές μετακινήσεις.

Μέχρι να υπάρξουν οι επίσημες ανακοινώσεις της Fiat, οι κατασκοπευτικές φωτογραφίες δείχνουν ότι το Pandina Tributo Autobianchi βρίσκεται πλέον σε προχωρημένο στάδιο εξέλιξης και αναμένεται να εμπλουτίσει τη γκάμα του ιταλικού μοντέλου με μια έκδοση που θα συνδυάζει τον επετειακό χαρακτήρα με νέα στοιχεία εξοπλισμού και σχεδίασης.

Τι κρατάμε:

Το νέο Fiat Pandina Autobianchi βρίσκεται σε προχωρημένο στάδιο εξέλιξης

Πρωτότυπο φωτογραφήθηκε σε δημόσιους δρόμους της Ιταλίας

Οι φωτογραφίες αφήνουν υποσχέσεις για μια έκδοση με μαλακή οροφή

Παραμένει άγνωστο το πότε θα πραγματοποιηθεί η επίσημη παρουσίασή

Πηγή/Φωτογραφίες: Quattroruote.it