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EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Το νέο best-seller της BMW μπορεί να σε εμποδίσει από το να ανοίξεις την πόρτα όταν βγαίνεις

ΤΡΙΤΗ | 01.09.2026
Autotypos Team
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Το μοντέλο – best seller της BMW Neue Klasse είναι τόσο καλό που δε σε αφήνει να βγεις από μέσα… για καλό σκοπό

Η τεχνολογία ασφαλείας της Neue Klasse μπορεί να στρίψει αυτόματα το αυτοκίνητο για να αποφύγει εμπόδια και να αποτρέψει το λάθος πάτημα του γκαζιού, αλλά ακόμα και να μη σου επιτρέψει να βγεις από αυτό. Η BMW ανεβάζει σημαντικά τον πήχη στον τομέα της ενεργητικής ασφάλειας με τη νέα τεχνολογία Neue Klasse, η οποία κάνει το ντεμπούτο της στη νέα iX3.

Ανάμεσα στις νέες λειτουργίες ξεχωρίζει ένα σύστημα που μπορεί ακόμη και να καθυστερήσει το άνοιγμα της πόρτας, όταν ανιχνεύσει ότι πλησιάζει ποδηλάτης, πεζός ή άλλο όχημα.

Exit Warning χάρη σε πλευρικά ραντάρ

Το αναβαθμισμένο Exit Warning χρησιμοποιεί πλευρικά ραντάρ για να παρακολουθεί την περιοχή γύρω από το αυτοκίνητο. Εάν ο οδηγός ή ο επιβάτης επιχειρήσει να ανοίξει την πόρτα και υπάρχει κίνδυνος σύγκρουσης με διερχόμενο όχημα, ποδηλάτη ή άλλο χρήστη του δρόμου, το ηλεκτρονικό κλείδωμα μπορεί να καθυστερήσει προσωρινά το άνοιγμα, μέχρι να απομακρυνθεί ο κίνδυνος.

Η συγκεκριμένη τεχνολογία δεν είναι βέβαια καινούργια στην αυτοκινητοβιομηχανία. Η Lexus διαθέτει εδώ και χρόνια το e-Latch Safe Exit Assist, ενώ αντίστοιχα συστήματα προειδοποίησης κατά την έξοδο προσφέρει και η Audi.

Στρίβει μόνο του για να αποφύγει εμπόδιο

Η BMW υποστηρίζει, ωστόσο, ότι μία από τις νέες λειτουργίες της Neue Klasse είναι αυτή τη στιγμή μοναδική μεταξύ των ανταγωνιστών. Πρόκειται για το Emergency Steering Intervention, ένα σύστημα που μπορεί να επέμβει στο τιμόνι και να κατευθύνει το αυτοκίνητο γύρω από ένα απρόβλεπτο εμπόδιο, παραμένοντας παράλληλα μέσα στη λωρίδα κυκλοφορίας.

Η BMW αναφέρει ως παραδείγματα έναν πεζό που εμφανίζεται ξαφνικά στον δρόμο ή έναν ποδηλάτη που γίνεται αντιληπτός την τελευταία στιγμή, ιδιαίτερα σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού. Η ηλεκτρονική «επιτήρηση» δεν σταματά εκεί. Η νέα iX3 μπορεί να πραγματοποιήσει διορθωτική επέμβαση στο τιμόνι προκειμένου να αποφύγει μια πιθανή πλευρική σύγκρουση, ενώ το σύστημα αυτόματης πέδησης έκτακτης ανάγκης μπορεί πλέον να αντιδράσει και στην παρουσία ζώων.

Παράλληλα, εάν ο οδηγός καταστεί ανίκανος να συνεχίσει την οδήγηση, το Attentiveness Assistant μπορεί να αναλάβει τον έλεγχο του αυτοκινήτου, να το ακινητοποιήσει, να ενεργοποιήσει τα αλάρμ και να πραγματοποιήσει αυτόματα κλήση έκτακτης ανάγκης.

Ακόμη και για το λάθος πάτημα του γκαζιού

Η BMW έχει προβλέψει ακόμη και ένα από τα πιο συνηθισμένα λάθη κατά τους ελιγμούς στάθμευσης: το κατά λάθος πάτημα του γκαζιού αντί του φρένου. Σε ταχύτητες έως 2 km/h, εάν υπάρχει εμπόδιο σε απόσταση μικρότερη του ενός μέτρου και ο οδηγός πατήσει απότομα και ασυνήθιστα δυνατά το γκάζι, το σύστημα μπορεί να παρακάμψει την εντολή και να ακινητοποιήσει το αυτοκίνητο.

Όλες αυτές οι λειτουργίες κάνουν το ντεμπούτο τους στη νέα BMW iX3, η οποία διαθέτει έναν νέο, υδρόψυκτο υπολογιστή για τα συστήματα υποβοήθησης του οδηγού, με περίπου 20 φορές μεγαλύτερη επεξεργαστική ισχύ σε σχέση με τον προκάτοχό του.

Η iX3, ωστόσο, είναι μόνο η αρχή. Η BMW έχει ήδη επιβεβαιώσει ότι οι νέες τεχνολογίες ασφαλείας θα περάσουν σταδιακά και σε άλλα μοντέλα της γκάμας, μεταξύ των οποίων οι i3, X5 και Σειρά 7.

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Tags
#BMW#BMW iX3#BMW Neue Klasse
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