quattroruote-icon
x-icon
A-icon

Dark Mode

LIVE ΚΙΝΗΣΗ
ΤΙΜΕΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΣΗΜΕΙΑ ΦΟΡΤΙΣΗΣ
ΝΕΑ
ΔΟΚΙΜΕΣ
Q-ELECTRIC
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ
arrow-rignt-icon
ΑΓΩΝΕΣ
arrow-rignt-icon
Q-VIDEOS
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
ΤΙΜΕΣ
STYLE
ECO CARS
VIRAL
ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ
Q-TRAVEL
TECH
GAMING
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ
ΑΓΟΡΑ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ
ΑΠΟΨΕΙΣ
QUATTRORUOTE
GAMES
ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Copyright © 2025 AUTOTYPOS by QUATTRORUOTE All rights reserved
EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Το νέο Brabus φοράει τρία V8 μοτέρ με συνολική ισχύ 1.500 ίππους

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 12.09.2025
Θέμης Θεοδωρόπουλος
to-neo-brabus-foraei-tria-v8-moter-me-synoliki-ischy-1-500-ippous-774820

Η Brabus δεν περιορίζεται σε τέσσερις τροχούς. 

  • Τρία εξωλέμβια V8 Mercury Racing 500R
  • Συνολική ισχύς 1.500 ίππων και τελική 62 κόμβους
  • Μήκος σχεδόν 14 μέτρα και πολυτέλεια στο σαλόνι Brabus
  • Περιορισμένη παραγωγή 

Τα τελευταία χρόνια έχει επενδύσει και στον κόσμο των performance σκαφών, δημιουργώντας μια νέα κατηγορία για όσους θέλουν την ίδια αίσθηση υπερβολής και στο νερό. Το πιο πρόσφατο δημιούργημα, το Shadow 1500 Cross Top Stealth Green Signature Edition, είναι το απόλυτο “υπερ-σκάφος”: τρία V8 μοτέρ, σχεδίαση που κόβει την ανάσα και επιδόσεις που θυμίζουν supercar.

Brabus

Σχεδίαση που ξεχωρίζει

Με μήκος 13,9 μέτρα και πλάτος 4,1 μέτρα, το Shadow 1500 έχει παρουσία που δεν περνά απαρατήρητη. Η σιλουέτα του θυμίζει σπορ tender για mega-yachts, αλλά εδώ το σκάφος στέκεται μόνο του. Το Stealth Green χρώμα, οι μαύρες λεπτομέρειες και οι φαρδιές γραμμές δημιουργούν μια εικόνα που είναι περισσότερο Brabus από κάθε άλλο πλοούμενο. Το κατάστρωμα είναι σχεδιασμένο με προσοχή, προσφέροντας χώρο για χαλάρωση αλλά και εργονομία για τον κυβερνήτη.

Η γάστρα είναι τύπου twin-stepped V με οξύ πλωριό τμήμα, εξασφαλίζοντας καλύτερη πλεύση σε υψηλές ταχύτητες και σταθερότητα όταν τα κύματα δυναμώνουν. Δεν είναι σκάφος για να “γλιστράς” ήρεμα· είναι φτιαγμένο για να τρέχει.

Brabus

Τρεις V8 στο νερό

Η καρδιά του Shadow 1500 χτυπά με τρεις εξωλέμβιους κινητήρες Mercury Racing 500R, ο κάθε ένας με 500 ίππους. Συνολικά λοιπόν 1.500 ίπποι είναι έτοιμοι να εκτοξεύσουν το σκάφος σε τελική 62 κόμβων (115 km/h), ενώ η cruising ταχύτητα βρίσκεται κοντά στους 40 κόμβους. Στο νερό αυτές οι ταχύτητες μεταφράζονται σε εμπειρία απόλυτης αδρεναλίνης.

Η επιτάχυνση είναι καταιγιστική: το σκάφος “σηκώνεται” σχεδόν αμέσως, πατώντας στο νερό σαν σπορ αυτοκίνητο σε πίστα. Οι μηχανικοί φρόντισαν ώστε οι τρεις κινητήρες να συνεργάζονται αρμονικά, με προσεγμένο σύστημα μετάδοσης και ηλεκτρονικό έλεγχο που επιτρέπει ακριβή χειρισμό.

Brabus

Πολυτέλεια στο εσωτερικό

Η Brabus δίνει πάντα έμφαση στην αίσθηση πολυτέλειας. Το εσωτερικό του Shadow 1500 ακολουθεί την ίδια φιλοσοφία με τα αυτοκίνητα της: δέρμα υψηλής ποιότητας, ανθρακονήματα, λεπτομέρειες σε alcantara και φωτισμός που μπορεί να προσαρμοστεί ανάλογα με τη διάθεση.

Η καμπίνα φιλοξενεί δύο άτομα, ενώ υπάρχει προαιρετική διαμόρφωση που ανεβάζει τη χωρητικότητα σε τέσσερις κλίνες. Για την ημέρα στο νερό, οι θέσεις στο κατάστρωμα είναι άνετες και μπορούν να φιλοξενήσουν μέχρι 12-15 επιβάτες, ανάλογα με την κατηγορία πλεύσης. Η Brabus προσφέρει επίσης wet bar, high-end ηχοσύστημα και όλες τις ανέσεις που θα περίμενε κανείς από ένα σκάφος αυτής της κατηγορίας.

Brabus

Στόχος και κοινό

Το Shadow 1500 δεν είναι σκάφος για όλους. Απευθύνεται σε εκείνους που ήδη διαθέτουν γιοτ μεγαλύτερων διαστάσεων και θέλουν ένα performance tender ή σε όσους απλά αναζητούν το απόλυτο παιχνίδι για τη θάλασσα. Το κοινό βρίσκεται κυρίως στη Μέση Ανατολή, την Καραϊβική και τη Νότια Γαλλία — εκεί όπου οι θάλασσες είναι το φυσικό περιβάλλον για να δείξεις τι σημαίνει “Brabus στο νερό”.

Περισσότερο από μέσο μετακίνησης, το Shadow 1500 είναι δήλωση ισχύος και στυλ. Δεν χρειάζεται κανείς να ξέρει από σκάφη για να καταλάβει ότι πρόκειται για κάτι εντελώς ξεχωριστό: το βλέπεις και το ακούς, και ήδη ξέρεις ότι μιλάμε για το κορυφαίο στην κατηγορία του.

Brabus

Τι κρατάμε;

  • 1.500 ίπποι από τρεις εξωλέμβιους V8 κινητήρες
  • Ταχύτητα 62 κόμβων και σπορ συμπεριφορά στο νερό
  • Πολυτέλεια στο εσωτερικό με σφραγίδα Brabus

Όλες οι ειδήσεις

Το τούρκικο ηλεκτρικό που έρχεται να τα βάλει με την Ευρώπη – Δες τι προσφέρει

Ο πιο εντυπωσιακός ανταγωνιστής της Porsche Taycan έρχεται με 884 ίππους

Τα SUV της Volvo που έχουν συνολικό όφελος έως 10.000 ευρώ – Δες τα μοντέλα

car-prices
google-news
ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ ΣΤΗΝ ONLINE ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ELEFTHEROSTYPOS.GR
Tags
#brabus
ad-banner

Περισσότερα Βίντεο

Δείτε επίσης

xekinise-beef-o-epikefalis-schediasis-tis-mercedes-ta-vazei-me-audi-kai-bmw-774483

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

11.09.2025

Ξεκίνησε beef: Ο επικεφαλής σχεδίασης της Mercedes τα βάζει με Audi και BMW
sovaro-trakarisma-me-mia-prototypi-bmw-ix3-kai-ena-leoforeio-8-travmaties-metaxy-ton-opoion-kai-ena-paidi-768873

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

01.09.2025

Σοβαρό τρακάρισμα με μία πρωτότυπη BMW iX3 και ένα λεωφορείο – 8 τραυματίες μεταξύ των οποίων και ένα παιδί
stin-ellada-i-monadiki-bmw-m4-cs-vr46-ton-300-000-evro-poulithike-idi-772612

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

28.08.2025

Στην Ελλάδα η μοναδική BMW M4 CS VR46 των 300.000+ ευρώ – Πουλήθηκε ήδη
pige-tin-bmw-m3-tou-gia-aplo-servis-deite-poso-ton-chreosan-771875

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

22.08.2025

Πήγε την BMW M3 του για απλό σέρβις – Δείτε πόσο τον χρέωσαν!
mercedes-kai-bmw-apo-echthroi-ginontai-synergates-771860

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

22.08.2025

Mercedes και BMW: Από εχθροί γίνονται …συνεργάτες;
i-bmw-etoimazei-ton-antagonisti-tis-g-class-771386

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

15.08.2025

Η BMW ετοιμάζει τον ανταγωνιστή της G-Class

Πρόσφατες Ειδήσεις