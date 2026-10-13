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EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Το νέο Citroen 2CV μόλις έγινε το πιο όμορφο επαγγελματικό όχημα

ΤΡΙΤΗ | 13.10.2026
Autotypos Team
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Με το νέο 2CV Fourgonnette Concept, η Citroen παρουσιάζει μια σύγχρονη ερμηνεία ενός εμβληματικού μικρού επαγγελματικού

Στο Σαλόνι Αυτοκινήτου του Παρισιού 2026, η Citroen παρουσιάζει δίπλα στο 2CV Concept και το 2CV Fourgonnette Concept: μια σύγχρονη, ελεύθερη ερμηνεία της εμβληματικής σιλουέτας που σημάδεψε την ιστορία των μικρών επαγγελματικών οχημάτων.

Το 2CV Fourgonnette υπηρέτησε γενιές επαγγελματιών, καταστηματαρχών και διανομέων. Με το νέο concept, οι σχεδιαστές της Citroen επιχειρούν να αναβιώσουν αυτό το πνεύμα μέσα από μια σύγχρονη ματιά: ένα προσιτό, πρακτικό και έξυπνο ηλεκτρικό όχημα, με άμεσα αναγνωρίσιμη και συμπαθή σχεδίαση.

Το επαγγελματικό αδελφάκι του 2 CV Concept

Το 2CV Fourgonnette Concept σχεδιάστηκε ως η επαγγελματική εκδοχή του 2CV Concept και διατηρεί τις ίδιες βασικές αρχές: εστίαση στα ουσιαστικά, έξυπνη σχεδίαση και ιδιαίτερη προσοχή στην ευκολία χρήσης. Μεταφέρει στον επαγγελματικό κόσμο ό,τι βρίσκεται στον πυρήνα του νέου 2CV: απλή, χαρούμενη και πιο ανθρώπινη ηλεκτρική κινητικότητα.

Με το concept αυτό, η Citroen επιβεβαιώνει και τη στενή σχέση που διατηρεί με τους επαγγελματίες για περισσότερο από έναν αιώνα. Η δέσμευση αυτή αποτελεί μέρος του DNA της μάρκας: να στηρίζει όσους εργάζονται, διαχειρίζονται επιχειρήσεις και μετακινούνται καθημερινά, με οχήματα σχεδιασμένα να κάνουν τη ζωή τους πιο εύκολη.

Ένα passion project των σχεδιαστών

Πάνω απ’ όλα, το 2CV Fourgonnette είναι ελεύθερη έκφραση των σχεδιαστών της Citroen – ένα passion project. Η μελέτη σχεδίασης γεννήθηκε από την αυθόρμητη επιθυμία να ξαναζωντανέψει ένα μοντέλο που όρισε την εποχή του και εξακολουθεί να προκαλεί μοναδική συναισθηματική ανταπόκριση.

Το concept δεν προαναγγέλλει άμεσα μοντέλο παραγωγής στο εγγύς μέλλον. Ανοίγει όμως νέους δρόμους σκέψης και δείχνει κάτι ξεκάθαρο: το πνεύμα του 2CV Fourgonnette παραμένει εξαιρετικά επίκαιρο και συνεχίζει να εμπνέει.

Όπως δήλωσε ο Xavier Chardon, CEO της Citroen και της DS Automobiles: «Το 2 CV Fourgonnette δεν ήταν απλώς εργαλείο δουλειάς. Ήταν μέρος της καθημερινότητας. Απλό, έξυπνο και προσιτό, είχε πάνω απ’ όλα κάτι που λίγα επαγγελματικά διαθέτουν: ψυχή. Αυτό το πνεύμα φέρνουμε πίσω σήμερα. Γιατί το να είσαι χρήσιμος δεν πρέπει ποτέ να σημαίνει ότι είσαι συνηθισμένος».

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Tags
#Citroën#Citroen 2CV
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