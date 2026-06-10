Το νέο Dodge Charger τώρα διαθέσιμο για παραγγελία και στην Ευρώπη – Δες από τι τιμή ξεκινά

Η Dodge ανοίγει και επίσημα τις παραγγελίες για τη νέα γενιά του Charger στην Ευρώπη, σηματοδοτώντας ένα νέο κεφάλαιο για ένα από τα πιο εμβληματικά muscle cars της αμερικανικής αυτοκινητοβιομηχανίας.

Τη χρονιά που το μοντέλο συμπληρώνει 60 χρόνια ιστορίας, η Dodge φέρνει στην ευρωπαϊκή αγορά τον ολοκαίνουργιο Charger, διαθέσιμο τόσο με αμιγώς ηλεκτρικό όσο και με βενζινοκίνητο σύνολο. Η νέα γενιά βασίζεται στην πλατφόρμα STLA Large της Stellantis και θα προσφέρεται σε δίθυρη και τετράθυρη έκδοση, διατηρώντας τις χαρακτηριστικές αναλογίες και τη δυναμική παρουσία που συνόδευαν πάντα το όνομα Charger.

Το πρώτο ηλεκτρικό muscle car της Dodge

Η ηλεκτρική εκδοχή ονομάζεται Charger Daytona και διατίθεται στις εκδόσεις R/T και Scat Pack. Στην κορυφαία έκδοση Scat Pack αποδίδει 670 ίππους, επιταχύνει από στάση στα 96 χλμ./ώρα σε 3,3 δευτερόλεπτα και ολοκληρώνει το 1/4 του μιλίου σε 11,5 δευτερόλεπτα. Η έκδοση R/T αποδίδει 536 ίππους, με επιτάχυνση 0-96 χλμ./ώρα σε 4,2 δευτερόλεπτα. Και οι δύο χρησιμοποιούν μπαταρία 100,5 kWh και τετρακίνηση μέσω δύο ηλεκτροκινητήρων, έναν σε κάθε άξονα.

Η Dodge έχει εξοπλίσει το μοντέλο με το σύστημα PowerShot, το οποίο προσφέρει στιγμιαία επιπλέον ισχύ 40 ίππων, ενώ ξεχωρίζει και το Fratzonic Chambered Exhaust, που δημιουργεί έναν χαρακτηριστικό ήχο, επιχειρώντας να διατηρήσει το «muscle car» συναίσθημα ακόμη και σε ένα ηλεκτρικό μοντέλο.

Η φόρτιση από 20% έως 80% μπορεί να ολοκληρωθεί σε περίπου 27 λεπτά σε ταχυφορτιστή DC έως 350 kW, ενώ 10 λεπτά φόρτισης μπορούν να προσθέσουν έως και 110 χιλιόμετρα αυτονομίας.

Charger SIXPACK με εξακύλινδρο Hurricane

Παράλληλα, η Dodge διατηρεί ζωντανή και την παραδοσιακή πλευρά του Charger με τις εκδόσεις SIXPACK. Κάτω από το καπό βρίσκεται ο νέος 3,0λιτρος εξακύλινδρος σε σειρά Hurricane Twin-Turbo, ο οποίος συνδυάζεται με τετρακίνηση. Η έκδοση Scat Pack αποδίδει 550 ίππους και επιταχύνει στα 96 χλμ./ώρα σε 3,9 δευτερόλεπτα, ενώ η R/T προσφέρει 420 ίππους και 0-96 χλμ./ώρα σε 4,6 δευτερόλεπτα.

Το σύστημα τετρακίνησης διαθέτει λειτουργία που επιτρέπει την αποστολή του 100% της ροπής στους πίσω τροχούς, προσφέροντας πιο παραδοσιακή οδηγική εμπειρία. Παράλληλα, δεν λείπουν λειτουργίες όπως Launch Control και Line Lock για πιο σπορ χρήση.

Παραγγελίες και τιμές

Η Dodge ανακοίνωσε ότι οι παραγγελίες για τα Charger Daytona και Charger SIXPACK έχουν ήδη ξεκινήσει μέσω του επίσημου ευρωπαϊκού εισαγωγέα KWA και του δικτύου συνεργατών του.

Όπως δήλωσε ο Fabio Catone, επικεφαλής της Dodge Ευρώπης: «Η νέα γενιά του Charger φέρνει τα Dodge muscle cars σε μια νέα εποχή χωρίς να χάνει αυτά που το έκαναν εμβληματικό εξαρχής: χαρακτήρα, επιδόσεις και έντονο οδηγικό συναίσθημα».

Οι τιμές στην Ευρώπη ξεκινούν από 66.000 ευρώ, ενώ οι πρώτες παραδόσεις προγραμματίζονται για τον Σεπτέμβριο του 2026.