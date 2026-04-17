Το νέο FIAT 500 Hybrid ήρθε στην Ελλάδα – Τιμές και εκδόσεις

Το νέο FIAT 500 Hybrid είναι πλέον διαθέσιμο στην Ελλάδα. Δες αναλυτικά εκδόσεις, εξοπλισμό και τιμές για Hatchback και Cabrio.

Η FIAT φέρνει ξανά το 500 Hybrid στην ελληνική αγορά, δίνοντας στο πιο αναγνωρίσιμο μικρό της μοντέλο μια δεύτερη, πιο προσιτή εμπορική βάση δίπλα στην αμιγώς ηλεκτρική εκδοχή. Μέχρι σήμερα η σύγχρονη γενιά του 500 στην Ελλάδα είχε αποκλειστικά ηλεκτρική εκπροσώπηση, όμως πλέον η γκάμα αποκτά και ήπια υβριδική επιλογή, με στόχο να ανοίξει περισσότερο το κοινό στο οποίο απευθύνεται.

Το νέο FIAT 500 Hybrid ξεκινά από 19.213 ευρώ και διατίθεται σε δύο τύπους αμαξώματος, Hatchback και Cabrio, καθώς και σε τρία επίπεδα εξοπλισμού: Pop, Icon και la Prima. Με αυτόν τον τρόπο, η FIAT επανατοποθετεί το 500 πιο χαμηλά τιμολογιακά, χωρίς να αλλάζει τον χαρακτήρα του μοντέλου.

Τι αλλάζει στο νέο 500 Hybrid

Σε επίπεδο εμφάνισης, το 500 Hybrid διαφοροποιείται διακριτικά από το 500e. Η βασική οπτική αλλαγή είναι ο αεραγωγός στον εμπρός προφυλακτήρα, ενώ πίσω υπάρχει και το λογότυπο “Hybrid” στην πόρτα του χώρου αποσκευών.

Η ουσία όμως βρίσκεται στο ότι το νέο υβριδικό 500 έρχεται να συμπληρώσει τη γκάμα, όχι να αντικαταστήσει το ηλεκτρικό. Η FIAT κρατά και τις δύο επιλογές διαθέσιμες στην αγορά, ώστε το μοντέλο να καλύπτει τόσο εκείνον που θέλει πλήρως ηλεκτρική μετακίνηση, όσο και εκείνον που προτιμά μια πιο συμβατική λύση πόλης με χαμηλότερο κόστος αγοράς.

Τι κινητήρα έχει

Το νέο 500 Hybrid κινείται από τον γνωστό ήπια υβριδικό 1.0 βενζίνης με ισχύ 65 HP, ο οποίος συνδυάζεται με χειροκίνητο κιβώτιο 6 σχέσεων και σύστημα Stop&Start.

Η FIAT δεν προσπαθεί να το παρουσιάσει ως ένα τεχνολογικά σύνθετο hybrid, αλλά ως μια απλή, κατανοητή και οικονομική λύση για αστική χρήση. Αυτό έχει σημασία για την ελληνική αγορά, όπου το κοινό του 500 δεν αναζητά απαραίτητα επιδόσεις, αλλά design, ευκολία στην πόλη και όσο γίνεται πιο λογικό κόστος χρήσης.

Τιμή εκκίνησης και βασική έκδοση Pop

Η βασική έκδοση Pop ξεκινά από 19.213 ευρώ και περιλαμβάνει εξοπλισμό που για τα δεδομένα της κατηγορίας δεν είναι φτωχός.

Μεταξύ άλλων διαθέτει:

ψηφιακό πίνακα οργάνων TFT 7 ιντσών

πίσω αισθητήρες παρκαρίσματος

cruise control

κλιματισμό

αισθητήρα φωτός

φώτα ημέρας LED

ζάντες 15 ιντσών

και βάση smartphone στο ταμπλό

Για κάποιον που θέλει να μπει στον κόσμο του νέου 500 με τη χαμηλότερη δυνατή τιμή, η Pop είναι η εκδοχή που κρατά το εισιτήριο κάτω από το ψυχολογικό όριο των 20.000 ευρώ.

Η έκδοση Icon ανεβάζει την καθημερινή άνεση

Η μεσαία έκδοση Icon κοστίζει 20.713 ευρώ και είναι αυτή που πιθανότατα θα τραβήξει το μεγαλύτερο ενδιαφέρον, γιατί φέρνει στοιχεία που αλλάζουν πιο ουσιαστικά την καθημερινή εμπειρία χρήσης.

Σε σχέση με την Pop, προσθέτει:

infotainment με οθόνη 10,25 ιντσών

συμβατότητα με Apple CarPlay και Android Auto

connected services

ζάντες αλουμινίου 16 ιντσών

αυτόματο κλιματισμό

και αισθητήρα βροχής

Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι η Icon είναι η πιο «ισορροπημένη» εκδοχή της γκάμας, αν κάποιος θέλει το σωστό μείγμα εμφάνισης, εξοπλισμού και λογικής τιμής.

la Prima: η πιο πλήρης εκδοχή

Στην κορυφή της γκάμας βρίσκεται το la Prima, με τιμή 22.713 ευρώ. Εδώ το 500 Hybrid αποκτά πιο premium χαρακτήρα και εμφανώς πλουσιότερη εξοπλιστική ταυτότητα.

Η έκδοση αυτή προσθέτει:

κάμερα οπισθοπορείας

περιμετρικούς αισθητήρες παρκαρίσματος

ζάντες αλουμινίου 17 ιντσών

LED προβολείς με αυτόματη ενεργοποίηση

διακοσμητικές λεπτομέρειες χρωμίου

θέρμανση στο παρμπρίζ

θερμαινόμενα εμπρός καθίσματα

σκούρα πίσω κρύσταλλα

είσοδο χωρίς κλειδί

premium καθίσματα από τεχνόδερμα

διαιρούμενο και αναδιπλούμενο πίσω κάθισμα 50/50

και κεντρικό υποβραχιόνιο

Με λίγα λόγια, το la Prima είναι η εκδοχή για εκείνον που θέλει το 500 όχι απλώς ως μικρό αυτοκίνητο πόλης, αλλά ως πιο ολοκληρωμένο lifestyle μοντέλο.

Hatchback και Cabrio – τι ισχύει

Τόσο το 500 Hybrid όσο και το 500e διατίθενται με αμάξωμα Hatchback και Cabrio, με το δεύτερο να κοστίζει 2.000 ευρώ επιπλέον.

Υπάρχουν επίσης επτά επιλογές χρωμάτων: Ice White, Passion Red, Onyx Black, Sun of Italy, Torino Blue, Rose Gold και Ocean Green.

Η FIAT σημειώνει επίσης ότι το ηλεκτρικό 500e είναι ήδη διαθέσιμο και σε έκδοση 3+1, με την επιπλέον μικρή πόρτα στη δεξιά πλευρά, ενώ για το Hybrid αυτή η επιλογή θα ενεργοποιηθεί αργότερα μέσα στη χρονιά.

Τι ισχύει για το 500e

Η άφιξη του Hybrid δεν αλλάζει τη θέση του 500e στη γκάμα. Η αμιγώς ηλεκτρική εκδοχή συνεχίζει κανονικά στα ίδια επίπεδα εξοπλισμού.

Οι τιμές του 500e διαμορφώνονται ως εξής:

Pop: 27.223 ευρώ

Icon: 28.223 ευρώ

la Prima: 30.223 ευρώ

Οι παραπάνω τιμές περιλαμβάνουν την κρατική επιδότηση.

Εγγύηση και κάλυψη

Κοινό για τις δύο εκδόσεις είναι το πακέτο εγγύησης. Τόσο το 500 Hybrid όσο και το 500e καλύπτονται από:

5ετή εγγύηση για τα μηχανικά μέρη

και 5ετή οδική βοήθεια

Για το 500e, η μπαταρία υψηλής τάσης καλύπτεται επιπλέον για 8 χρόνια ή 160.000 km.

Τι κρατάμε;