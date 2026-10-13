Το νέο Fiat Multipla κατάφερε να είναι πιο περίεργο και από το παλιό

To νέο Fiat Multiplay παρουσιάστηκε στο Σαλόνι Αυτοκινήτου του Παρισιού, χωρίς να αποτελεί προαναγγελία συγκεκριμένου μοντέλου παραγωγής

Το Fiat Multipla έχει μείνει στην ιστορία για την εκκεντρική εμφάνισή του, αλλά και για την ευρυχωρία που προσέφερε παρά τις περιορισμένες εξωτερικές διαστάσεις του. Τώρα, η Fiat επαναφέρει το πνεύμα του με έναν τρόπο που δύσκολα περνά απαρατήρητος: το Multiplay, ένα πρωτότυπο που συνδυάζει τα χαρακτηριστικά ενός SUV, ενός πολυμορφικού και ενός pick-up, αλλάζοντας μάλιστα αμάξωμα ανάλογα με τις ανάγκες.

Το νέο concept παρουσιάστηκε στο Σαλόνι Αυτοκινήτου του Παρισιού και σχεδιάστηκε ως ένα όχημα «3 σε 1». Στόχος της Fiat είναι να συνδυάσει την εκμετάλλευση χώρων ενός MPV, τον χαρακτήρα ενός SUV και την πρακτικότητα ενός pick-up, απευθυνόμενο σε οικογένειες που χρειάζονται ένα αυτοκίνητο για τις καθημερινές μετακινήσεις, τις δραστηριότητες των παιδιών και τις εξορμήσεις στην ύπαιθρο.

Από οικογενειακό SUV σε τετραθέσιο pick-up

Σχεδιαστικά, το Multiplay θυμίζει εξέλιξη του Fiat Concept Pick-Up που είχε παρουσιαστεί το 2024, με κοντύτερο καπό, διαφορετική διαμόρφωση της καμπίνας και ανασχεδιασμένα φωτιστικά σώματα. Τα τελευταία διατηρούν τα pixel-style LED που γνωρίσαμε στο Grande Panda, ενώ η αυξημένη απόσταση από το έδαφος και τα πλαστικά προστατευτικά στους θόλους παραπέμπουν σε crossover.

Το πιο ενδιαφέρον στοιχείο, ωστόσο, είναι η δυνατότητα μετατροπής του σε pick-up. Η Fiat ονομάζει την τεχνολογία αυτή «Metamorfosi»: το πίσω τμήμα της οροφής μετακινείται προς τα εμπρός μαζί με την τρίτη σειρά καθισμάτων, απελευθερώνοντας έναν ανοιχτό χώρο φόρτωσης. Έτσι, το οικογενειακό SUV μετατρέπεται σε τετραθέσιο pick-up με διπλή καμπίνα.

Στη συγκεκριμένη διαμόρφωση, η πίσω πόρτα χωρίζεται σε δύο τμήματα, ενώ υπάρχει κάλυμμα καρότσας που αναδιπλώνεται. Το δάπεδο διαθέτει επίσης αρθρωτό σύστημα για τη στερέωση των αντικειμένων κατά τη μεταφορά τους. Μια ακόμη έξυπνη λεπτομέρεια βρίσκεται στην πίσω αεροτομή της οροφής, η οποία περιστρέφεται και αποκαλύπτει ενσωματωμένη βάση για τη μεταφορά δύο ποδηλάτων.

Έξι θέσεις και μία για κατοικίδιο

Το Multiplay έχει μήκος 4,45 μέτρα, μικρότερο από εκείνο ενός Jeep Compass, αλλά στην SUV διαμόρφωσή του προσφέρει τρεις σειρές καθισμάτων. Η διάταξη περιγράφεται ως 6+1 θέσεων, με την αναφορά στον αριθμό έξι να αποτελεί σκόπιμο φόρο τιμής στην ιστορία του Multipla. Το Fiat 600 Multipla του 1955 μπορούσε να φιλοξενήσει έξι επιβάτες σε τρεις σειρές, έχοντας μήκος μόλις 3,5 μέτρα. Αντίστοιχα, το Multipla του 1998 διέθετε δύο σειρές με έξι θέσεις, παρά το μήκος των μόλις 3.994 χιλιοστών.

Η πρόσθετη θέση του Multiplay προορίζεται για κατοικίδιο και ονομάζεται «Petsenger seat». Βρίσκεται στη δεύτερη σειρά, δεν διαθέτει πλάτη και ξεχωρίζει από την πράσινη επένδυσή της. Το υπόλοιπο εσωτερικό έχει έντονο πορτοκαλί χρώμα, με πράσινες λεπτομέρειες στο φουτουριστικό ταμπλό, τιμόνι τύπου yoke και μια ιδιαίτερα φαρδιά οθόνη.

Στην πλευρά του συνοδηγού, το κάθισμα μπορεί να αναδιπλωθεί και να μετατραπεί σε αναπαυτική ξαπλώστρα, σε συνδυασμό με ένα κυλινδρικό μαξιλάρι που βρίσκεται στο ταμπλό.

Θα περάσει στην παραγωγή;

Η Fiat δεν έχει αποκαλύψει τεχνικά στοιχεία για την πλατφόρμα ή το σύστημα κίνησης του Multiplay. Η απουσία χώρου για συμβατικό κινητήρα στο εμπρός μέρος υποδηλώνει ότι πρόκειται πιθανότατα για ηλεκτρικό όχημα, χωρίς αυτό να έχει επιβεβαιωθεί επίσημα. Η εταιρεία ξεκαθαρίζει, πάντως, ότι το πρωτότυπο δεν προαναγγέλλει κάποιο συγκεκριμένο μοντέλο παραγωγής. Το περιγράφει ως «εργαστήριο λύσεων για την κινητικότητα του αύριο», αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο ορισμένες ιδέες του να αξιοποιηθούν σε μελλοντικά μοντέλα.

Παρότι η μετατροπή από SUV σε pick-up μοιάζει υπερβολικά σύνθετη για ένα αυτοκίνητο μαζικής παραγωγής, δεν αποκλείεται η Fiat να εξελίξει ένα συμβατικό pick-up με αυτοφερόμενο αμάξωμα, αξιοποιώντας την αρχιτεκτονική των Grizzly και Grizzly Fastback. Ένα τέτοιο μοντέλο θα μπορούσε να υιοθετήσει τη σχεδιαστική γλώσσα του Panda και, ενδεχομένως, να αντικαταστήσει το Fiat Toro στις αγορές της Νότιας Αμερικής.

Παράλληλα, μια έκδοση παραγωγής βασισμένη στο Concept Pick-Up του 2024 θα μπορούσε να χρησιμοποιεί την πλατφόρμα Smart Car, η οποία υποστηρίζει βενζινοκινητήρες, ήπια υβριδικά συστήματα και αμιγώς ηλεκτρικά σύνολα.

Προς το παρόν, όμως, το Multiplay παραμένει ένα πρωτότυπο που εξερευνά νέες ιδέες, αποδεικνύοντας ότι η Fiat εξακολουθεί να πειραματίζεται με την πρακτικότητα και την εκκεντρικότητα που χαρακτήριζαν το ιστορικό Multipla.