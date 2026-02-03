To πιο value for money Super Hybrid ήρθε στην Ελλάδα – Δείτε αναλυτικά εκδόσεις και τιμές

Το νέο Geely Starray EM-i έφτασε στην Ελλάδα με τεράστια αυτονομία, πλούσιο εξοπλισμό και τιμές που αναστατώνουν τον ανταγωνισμό

Μετά το EX5, ένα αμιγώς ηλεκτρικό SUV με τιμή mainstream θερμικών, η Geely κάνει το δεύτερο βήμα με το Starray EM-i, το νέο plug in hybrid SUV που ήρθε στην Ελλάδα με στόχο να γίνει το πιο value for money «Super Hybrid» της κατηγορίας ή και της… ελληνικής αγοράς.

Λίγο μεγαλύτερο από EX5

Το Geely Starray EM-i βασίζεται στην ίδια αρχιτεκτονική με το EX5, όμως είναι ελαφρώς μεγαλύτερο σε διαστάσεις, κάτι που το φέρνει στο κέντρο της μεσαίας κατηγορίας SUV, ίσως και στα λημέρια της κατηγορίας D. Σε σχέση με το EX5, που τοποθετείται ως ένα μεγαλούτσικο C-SUV στα 4,61 μέτρα, το Starray πλησιάζει τα 4,74 μέτρα, με ανάλογη αύξηση σε πλάτος και ύψος. Αυτό σημαίνει περισσότερους χώρους για οικογένειες, πιο γενναιόδωρο πορτμπαγκάζ (528 λίτρα από 460 του EX5) και συνολικά πιο «γεμάτη» παρουσία στον δρόμο, χωρίς να ξεφεύγει σε όγκο.

Αισθητικά συνεχίζει την μινιμαλιστική γραμμή του EX5, όμως με πιο «SUV» εικόνα. Η λεπτή φωτεινή υπογραφή LED μπροστά, οι καθαρές επιφάνειες στο πλάι και τα πίσω φώτα που ενώνονται, το φέρνουν πολύ κοντά σε αυτό που ο μέσος Ευρωπαίος οδηγός περιμένει σήμερα από ένα σύγχρονο υβριδικό SUV.

Καρδιά του Starray είναι το προηγμένο υβριδικό σύστημα EM-i, η νέα γενιά plug-in hybrid της Geely, που συνδυάζει έναν αποδοτικό βενζινοκινητήρα 1,5 λίτρων με ισχύ 73 kW (περίπου 99 ίπποι) και 125 Nm, με έναν ισχυρό ηλεκτροκινητήρα 160 kW (περίπου 218 ίπποι) και 262 Nm. Η συνδυαστική απόδοση αγγίζει τα 193 kW, δηλαδή περίπου 262 ίππους, οι οποίοι μεταφέρονται αποκλειστικά στους εμπρός τροχούς μέσω του εξελιγμένου ηλεκτρικού κιβωτίου μίας σχέσης (E-DHT). Το αποτέλεσμα είναι άμεση απόκριση και ομαλή επιτάχυνση, με το 0-100 χλμ./ώρα να ολοκληρώνεται σε 8 δευτερόλεπτα, επίδοση ιδιαίτερα καλή για οικογενειακό SUV plug-in hybrid.

Το EM-i προσφέρει την εμπειρία συνδυαστικής ισχύος ηλεκτρισμού και βενζίνης μέσα από τρία αλληλένδετα τεχνολογικά στοιχεία: τον Dedicated Hybrid Engine με ιδιαίτερα υψηλή θερμική απόδοση, την ενιαία μονάδα E-DHT Eleven-in-One, που λειτουργεί ως το κεντρικό «ηλεκτρικό κιβώτιο» με διπλό μοτέρ πάντα έτοιμο να αποδώσει μέγιστη ισχύ όταν απαιτηθεί, και την μπαταρία LFP 18,4 kWh, η οποία παρέχει ηλεκτρική αυτονομία 83 χλμ. WLTP.

Η λειτουργία του συστήματος προσαρμόζεται δυναμικά μέσω των τριών προγραμμάτων Pure, Hybrid και Power. Στο Pure Mode, το Starray κινείται ως αμιγώς ηλεκτρικό BEV, με αθόρυβη λειτουργία και μηδενική κατανάλωση καυσίμου, αξιοποιώντας και την ανάκτηση ενέργειας στο φρενάρισμα. Στο Hybrid Mode, βενζινοκινητήρας και ηλεκτροκινητήρας συνεργάζονται για μέγιστη απόδοση και οικονομία, φορτίζοντας παράλληλα τη μπαταρία. Στο Power Mode, τα δύο συστήματα αποδίδουν ταυτόχρονα, προσφέροντας την πλήρη ισχύ, για άμεση επιτάχυνση και σιγουριά σε προσπεράσεις ή οδήγηση σε ταξίδι.

Με απλά λόγια, το Starray EM-i λειτουργεί ως ηλεκτρικό στην πόλη, μειώνοντας δραστικά το κόστος χρήσης, ενώ σε ταξίδι απελευθερώνεται από το άγχος αυτονομίας χάρη στη συνεργασία του θερμικού κινητήρα και του E-DHT, επιτυγχάνοντας μέση κατανάλωση 2,4 λτ./100 χλμ. και συνολική αυτονομία έως 996 χλμ.

Πλούσιος εξοπλισμός σε τιμή «λαϊκής»

Εκεί που αρχίζει να ξεχωρίζει πραγματικά το Starray EM-i είναι στον εξοπλισμό σε σχέση με την τιμή. Πρόκειται για ένα μοντέλο που προσφέρεται με πλήρες πακέτο άνεσης και ασφάλειας, με στοιχεία που μέχρι πρόσφατα βλέπαμε κυρίως σε premium μάρκες. Στοιχεία που συναντήσαμε και EX5, το οποίο πραγματικά μας εντυπωσίασε με τον εξοπλισμό και την άνεση που προσφέρει. Μεγάλη κεντρική οθόνη 15,4 ιντσών, ψηφιακός πίνακας οργάνων 10,2 ιντσών, head up display, σύστημα ήχου 1.000 Watt με 16 ηχεία, θερμαινόμενα και αεριζόμενα εμπρός καθίσματα με μνήμη, πανοραμική ηλιοροφή, καθώς και πλήρης σουίτα συστημάτων υποβοήθησης οδηγού.

Αναλυτικά εκδόσεις & τιμές για το νέο Geely Starray EM-i

Geely Starray EM-i PRO: 34.990€

Geely Starray EM-i TECH: 36.990€

Geely Starray EM-i ULTRA: 38.990€

Οι διαθέσιμες εναλλακτικές επιλογές για τις εκδόσεις PRO και TECH είναι οι ακόλουθες:

FREEDOM Bonus: Απόκτηση του Geely Starray EM-i σήμερα, με άμεσο οικονομικό όφελος €2.000.

FREEDOM Finance: Απόκτηση με ευνοϊκή χρηματοδότηση, επιλέγοντας:

0% επιτόκιο για 60 μήνες και μόλις €254/μήνα ή

3,9% επιτόκιο για 72 μήνες και δόση €397/μήνα ή

7,9% επιτόκιο από 0% προκαταβολή και έως 96 μήνες

(Η προνομιακή χρηματοδότητηση 0% και 3,9% καθώς και το Freedom Bonus, δεν ισχύουν για την έκδοση ULTRA).