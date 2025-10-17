Το νέο ηλεκτρικό της DS που κάνει το Αθήνα-Θεσσαλονίκη χωρίς φόρτιση και με 130 km/h

Στην έκδοση Long Range, το ηλεκτρικό της DS μπορεί να διανύσει περισσότερα από 500 km στον αυτοκινητόδρομο χωρίς φόρτιση.

H νέα ηλεκτρική ναυαρχίδα της DS δοκιμάστηκε στους αυτοκινητόδρομους ευρωπαϊκών χωρών και επιβεβαίωσε την αυτονομία μεγάλων αποστάσεών του. Στην έκδοση Long Range, το νέο DS N°8 εξοπλίζεται με μπαταρία 97,2 kWh και παρέχει αυτονομία έως και 750 km στον κύκλο WLTP, κάτι που του επιτρέπει να διανύει περισσότερα από 500 km στον αυτοκινητόδρομο με μονάχα μια φόρτιση.

Ταξίδι χωρίς ανησυχίες

Με την εξαιρετική αυτονομία του, το νέο ηλεκτρικό μοντέλο της DS έρχεται να λύσει το πρόβλημα των αναγκαστικών στάσεων για φόρτιση. Σε διάφορα ταξίδια από 450 χλμ. έως και περισσότερα από 500 χλμ., το DS N°8 έχει αποδείξει την ικανότητά του να διανύει μεγάλες αποστάσεις σε μεγάλους ευρωπαϊκούς δρόμους χωρίς να χρειάζεται φόρτιση.

Στον αυτοκινητόδρομο, σε πραγματικές συνθήκες, το DS N°8 έχει ανταποκριθεί άψογα στην πρόκληση της απεριόριστης ηλεκτρικής κινητικότητας σε μεγάλες αποστάσεις.

«Με το DS N°8, δεν είναι πλέον η μπαταρία αυτή που υπαγορεύει πότε να σταματήσετε για να επαναφορτίσετε, αλλά η απλή επιθυμία σας να κάνετε ένα διάλειμμα» – Xavier PEUGEOT, Διευθύνων Σύμβουλος της DS Automobiles

Δοκιμασμένο στην Ευρώπη

Για να αποδείξει την αξιοπιστία της γκάμας του DS N°8, η DS Automobiles πραγματοποίησε μια σειρά δοκιμών σε μεγάλες ευρωπαϊκές χώρες όπως, Γαλλία, Γερμανία, Ισπανία και Ιταλία. Οι εν λόγω δοκιμές πραγματοποιήθηκαν σε δημόσιους δρόμους και με το ανώτατο όριο ταχύτητας, επιτρέποντας με αυτόν τον τρόπο την αξιολόγηση της πραγματικής απόδοσης του αυτοκινήτου σε ένα ευρύ φάσμα συνθηκών.

Επιλέχθηκαν τέσσερις τυπικές διαδρομές για να δείξουν αυτήν την προσέγγιση, όλες πραγματοποιημένες με τις μέγιστες επιτρεπόμενες ταχύτητες σε αυτοκινητόδρομους (συνήθως 120 έως 130 χλμ./ώρα ανάλογα με τη χώρα):

Παρίσι – Λυών (Γαλλία): 450 χλμ., 10% υπόλοιπο μπαταρίας και 60 χλμ. αυτονομία στον τερματισμό

(Γαλλία): 450 χλμ., 10% υπόλοιπο μπαταρίας και 60 χλμ. αυτονομία στον τερματισμό Μόναχο – Κόμπλεντς (Γερμανία): 506 χλμ., 10% υπόλοιπο μπαταρίας και 56 χλμ. στον τερματισμό

(Γερμανία): 506 χλμ., 10% υπόλοιπο μπαταρίας και 56 χλμ. στον τερματισμό Μαδρίτη – Ντένια (Ισπανία): 470 χλμ., 20% υπόλοιπο μπαταρίας και 128 χλμ., στον τερματισμό

(Ισπανία): 470 χλμ., 20% υπόλοιπο μπαταρίας και 128 χλμ., στον τερματισμό Μέλφι ​​– Νέρα Μοντόρο (Ιταλία): 450 χλμ., 28% υπόλοιπο μπαταρίας και 195 χλμ., στον τερματισμό

Αυτά τα αποτελέσματα υπογραμμίζουν την ικανότητα του DS N°8 να ολοκληρώνει με άνεση διαδρομές άνω των 450 χλμ. στον αυτοκινητόδρομο, ενώ παράλληλα προσαρμόζεται στα ποικίλα προφίλ δρόμων και στις διαφορετικές συνθήκες οδήγησης.

Όλες οι διαδρομές ολοκληρώθηκαν με μπαταρία αρχικά φορτισμένη στο 100%, χωρίς καμία φόρτιση καθ’ οδόν, επιβεβαιώνοντας την αξιοπιστία της αυτονομίας του DS N°8. Αυτά τα ταξίδια αποδεικνύουν όχι μόνο την ανθεκτικότητα του συνδυασμένου κύκλου WLTP (750 χλμ.), αλλά και πάνω απ’ όλα την πραγματική ικανότητα του οχήματος να διανύει 500 χλμ. στον αυτοκινητόδρομο σε διάφορες συνθήκες.

Ιδανικό ακόμα και για μεγαλύτερα ταξίδια

Το νέο ηλεκτρικό της DS είναι ο ιδανικός παρτενέρ και για ταξίδια που ξεπερνούν τα 750 χλμ., αφού σας επιτρέπει να ανακτήσετε έως και 200 χλμ. αυτονομίας σε μόλις 10 λεπτά με φορτιστή 160 kW και άνω. Παράλληλα, το σύστημα EV Routing προβλέπει στάσεις για φόρτιση και προετοιμάζει την μπαταρία για επαναφόρτιση.

Το σύστημα μετάδοσης κίνησης του DS N°8 αναπτύχθηκε στη Γαλλία και αποτελείται από έναν ηλεκτροκινητήρα της Emotor και μια μπαταρία Long Range που σχεδιάστηκε από την ACC -δύο εξαρτήματα που προκύπτουν από τη γαλλική βιομηχανική τεχνογνωσία και συμβάλλουν στην ενεργειακή του απόδοση. Αυτή η απόδοση ενισχύεται από μια εις βάθος εργασία στην αεροδυναμική, ενσωματωμένη στο στάδιο του σχεδιασμού, καθιστώντας δυνατή τη βελτιστοποίηση της ροής του αέρα και τη μείωση της οπισθέλκουσας, προκειμένου να επιτευχθεί ένα ρεκόρ Cd 0,24 dm2.

DS N°8 Έτσι, συνδυάζει ελεγχόμενη κατανάλωση καυσίμου, αυτονομία αναφοράς, δυναμισμό, άνεση και φινέτσα, για μια ομαλή και γαλήνια εμπειρία ηλεκτρικής οδήγησης, σχεδιασμένη για μεγάλα ταξίδια.

Τι κρατάμε:

Το DS N°8 δοκιμάστηκε στους αυτοκινητόδρομους ευρωπαϊκών χωρών και επιβεβαίωσε την αυτονομία μεγάλων αποστάσεών του

Στην έκδοση Long Range, το νέο ηλεκτρικό μοντέλο της DS εξοπλίζεται παρέχει αυτονομία έως και 750 km στον κύκλο WLTP

Σε ταξίδια από 450 χλμ. έως και περισσότερα από 500 χλμ., το DS N°8 απέδειξε την ικανότητά του να διανύει μεγάλες αποστάσεις χωρίς φόρτιση

Το DS N°8 σας επιτρέπει να ανακτήσετε έως και 200 χλμ. αυτονομίας σε μόλις 10 λεπτά με φορτιστή 160 kW και άνω

Πώς θα πάρεις το B-SUV με το μεγαλύτερο χώρο αποθήκευσης στην Ελλάδα με 250 ευρώ/μήνα

Τέλος οι συνομιλίες για τα μπλόκα στο Viber: Συνελήφθησαν οι διαχειριστές – Κινδυνεύουν τα περισσότερα από 200.000 μέλη;

Δοκιμή Hyundai Inster Cross: Το crossover πόλης που καίει πραγματικά 2,56 ευρώ στα 100 km