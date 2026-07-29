Το νέο KGM Musso ήρθε στην Ελλάδα – Τιμές

Η νέα γενιά του KGM Musso είναι ήδη διαθέσιμη και ετοιμοπαράδοτη στην ελληνική αγορά, με κινητήρα diesel 202 ίππων, επιλογές πίσω κίνησης ή τετρακίνησης και τιμή εκκίνησης κάτω από 30.000 ευρώ.

Το νέο KGM Musso έφτασε στην Ελλάδα, ανανεώνοντας πλήρως την παρουσία της κορεατικής εταιρείας στην κατηγορία των pick-up. Το νέο μοντέλο διατηρεί τον επαγγελματικό και σκληροτράχηλο χαρακτήρα του προκατόχου του, αλλά αποκτά πιο σύγχρονη εμφάνιση, αναβαθμισμένη καμπίνα και πλουσιότερο τεχνολογικό εξοπλισμό. Η ελληνική γκάμα περιλαμβάνει το Musso με τον μικρότερο χώρο φόρτωσης και το μακρύτερο Musso Grand, με διαφορετικές επιλογές μετάδοσης, κίνησης και πίσω ανάρτησης. Όλες οι εκδόσεις χρησιμοποιούν τον ίδιο τετρακύλινδρο κινητήρα diesel των 2,2 λίτρων, με απόδοση 202 ίππων, ενώ η τιμή εκκίνησης έχει οριστεί στα 29.990 ευρώ. Το νέο Musso κατασκευάζεται στη Νότια Κορέα και βασίζεται στην εμπειρία άνω των 60 ετών που διαθέτει η KGM στα επαγγελματικά οχήματα. Το όνομά του προέρχεται από την κορεατική λέξη για τον ρινόκερο, υπογραμμίζοντας την έμφαση που δίνει το μοντέλο στην αντοχή και στη δυνατότητα χρήσης κάτω από δύσκολες συνθήκες.

Η νέα γενιά αποκτά σαφώς πιο επιβλητική εμφάνιση, χωρίς να απομακρύνεται από τη βασική φιλοσοφία ενός πραγματικού επαγγελματικού pick-up. Στο εμπρός μέρος ξεχωρίζει η ολοκαίνουργια μάσκα, η οποία καταλαμβάνει μεγάλο μέρος της πρόσοψης και ενισχύει την οπτική παρουσία του αυτοκινήτου. Παράλληλα, έχουν επανασχεδιαστεί οι θόλοι των τροχών και τα πλευρικά διακοσμητικά, ενώ οι μεγαλύτεροι εξωτερικοί καθρέπτες διευκολύνουν την ορατότητα, ειδικά όταν το Musso μεταφέρει μεγάλο φορτίο ή ρυμουλκεί τρέιλερ. Στις ανώτερες εκδόσεις διατίθενται ζάντες αλουμινίου 20 ιντσών και ηλιοροφή, στοιχεία που φέρνουν το μοντέλο πιο κοντά στην αισθητική ενός σύγχρονου SUV. Ωστόσο, η σχεδίαση εξακολουθεί να υπηρετεί πρωτίστως την πρακτικότητα και την αντοχή που απαιτούνται από ένα όχημα επαγγελματικής χρήσης.

Οι μεγαλύτερες αλλαγές εντοπίζονται στο εσωτερικό, όπου η KGM προσπάθησε να συνδυάσει τη λειτουργικότητα ενός pick-up με την άνεση και την τεχνολογία ενός επιβατικού SUV. Μπροστά από τον οδηγό βρίσκεται ψηφιακός πίνακας οργάνων 12,3 ιντσών, ενώ στο κέντρο του ταμπλό τοποθετείται μία δεύτερη οθόνη αφής ίδιας διαγωνίου. Το σύστημα πολυμέσων περιλαμβάνει πλοήγηση και συγκεντρώνει τις βασικές λειτουργίες συνδεσιμότητας του αυτοκινήτου. Η αναβαθμισμένη ηχομόνωση περιορίζει τους θορύβους από τον δρόμο και τους κραδασμούς, βελτιώνοντας την άνεση στις μεγάλες διαδρομές. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται και στα καθίσματα, τα οποία επιτρέπουν κλίση έως 27 μοίρες, ώστε να προσφέρουν καλύτερη στήριξη και πιο ξεκούραστη θέση στους επιβάτες. Η συγκεκριμένη προσέγγιση δείχνει ότι το νέο Musso δεν απευθύνεται αποκλειστικά σε επαγγελματίες που χρειάζονται ένα εργαλείο δουλειάς. Μπορεί παράλληλα να καλύψει καθημερινές μετακινήσεις και ταξίδια, προσφέροντας εξοπλισμό αντίστοιχο με εκείνον ενός σύγχρονου μεγάλου SUV.

Ο χώρος φόρτωσης παραμένει ένα από τα σημαντικότερα σημεία του νέου KGM Musso. Σύμφωνα με την εταιρεία, μπορεί να υποδεχτεί άνετα μία ευρωπαλέτα, εξυπηρετώντας τις ανάγκες επαγγελματιών και επιχειρήσεων. Η καρότσα διαθέτει φωτισμό LED, ενσωματωμένα άγκιστρα για την ασφαλή πρόσδεση αντικειμένων και πρακτικό σκαλοπάτι στον πίσω προφυλακτήρα, ώστε να διευκολύνεται η πρόσβαση κατά τη φόρτωση και την εκφόρτωση. Το Musso Grand διαθέτει μεγαλύτερο μήκος αμαξώματος και μακρύτερο χώρο φόρτωσης. Το βασικό Musso έχει συνολικό μήκος 5.150 mm, ενώ το Grand φτάνει τα 5.460 mm. Αντίστοιχα, το μεταξόνιο αυξάνεται από τα 3.100 στα 3.210 mm. Το πλάτος είναι κοινό για όλες τις εκδόσεις και διαμορφώνεται στα 1.950 mm, ενώ το ύψος κυμαίνεται από 1.840 έως 1.875 mm, ανάλογα με την έκδοση και την παρουσία ραγών οροφής.

Κάτω από το καπό βρίσκεται ένας τετρακύλινδρος πετρελαιοκινητήρας χωρητικότητας 2.157 κ.εκ., ο οποίος πληροί τις προδιαγραφές εκπομπών Euro 6e-bis και αποδίδει 202 ίππους στις 3.800 σ.α.λ. Στις εκδόσεις με χειροκίνητο κιβώτιο η μέγιστη ροπή φτάνει τα 400 Nm και αποδίδεται από τις 1.400 έως τις 2.800 σ.α.λ. Η έκδοση με αυτόματο κιβώτιο προσφέρει υψηλότερη ροπή 441 Nm, διαθέσιμη μεταξύ 1.600 και 2.600 σ.α.λ. Η μέγιστη ταχύτητα των χειροκίνητων εκδόσεων φτάνει τα 177 km/h, ενώ η αυτόματη έκδοση περιορίζεται στα 172 km/h. Όλες οι διαμορφώσεις διαθέτουν ρεζερβουάρ καυσίμου χωρητικότητας 75 λίτρων.

Η αρχική έκδοση του Musso συνδυάζει τον diesel κινητήρα με χειροκίνητο κιβώτιο και κίνηση στους πίσω τροχούς. Οι εκδόσεις Musso Grand με τον μεγαλύτερο χώρο φόρτωσης διαθέτουν αποκλειστικά επιλεκτική τετρακίνηση Part-time 4WD. Ο οδηγός μπορεί επομένως να χρησιμοποιεί την πίσω κίνηση στην άσφαλτο και να ενεργοποιεί την τετρακίνηση όταν το όχημα κινείται σε λάσπη, χώμα ή άλλες επιφάνειες με περιορισμένη πρόσφυση. Στις τετρακίνητες εκδόσεις προσφέρονται δύο διαφορετικές λύσεις για την πίσω ανάρτηση. Η επιλογή με φύλλα σούστας δίνει προτεραιότητα στη μεταφορά βαρύτερου φορτίου, ενώ η διάταξη πολλαπλών συνδέσμων 5-Link έχει περισσότερο επιβατικό προσανατολισμό και στοχεύει στη βελτίωση της άνεσης. Εμπρός, όλες οι εκδόσεις διαθέτουν ανάρτηση με διπλά ψαλίδια. Η απόσταση από το έδαφος φτάνει τα 245 mm στο Musso και τα 248 mm στο Musso Grand, υποστηρίζοντας τις εκτός δρόμου δυνατότητες του μοντέλου.

Η έκδοση Musso Grand 4WD με χειροκίνητο κιβώτιο και φύλλα σούστας προσφέρει το μεγαλύτερο ωφέλιμο φορτίο της γκάμας, το οποίο κυμαίνεται από 1.033 έως 1.085 kg. Στις υπόλοιπες εκδόσεις, το ωφέλιμο φορτίο κυμαίνεται περίπου από 799 έως 875 kg, ανάλογα με τη διαμόρφωση και το επίπεδο εξοπλισμού. Η δυνατότητα ρυμούλκησης με φρένα φτάνει έως τα 3.500 kg στην αυτόματη έκδοση του Musso Grand. Οι χειροκίνητες τετρακίνητες εκδόσεις μπορούν να ρυμουλκήσουν έως 2.600 kg, ενώ το πισωκίνητο Musso φτάνει τα 2.800 kg. Χωρίς φρένα, το επιτρεπόμενο βάρος ρυμουλκούμενου είναι 750 kg σε όλες τις εκδόσεις.

Η χαμηλότερη συνδυασμένη κατανάλωση καταγράφεται στο πισωκίνητο Musso με χειροκίνητο κιβώτιο και διαμορφώνεται στα 8,9 λτ./100 km, με εκπομπές CO₂ 233 g/km. Στο Musso Grand 4WD, η κατανάλωση κυμαίνεται από 8,9 έως 9,7 λτ./100 km στις χειροκίνητες εκδόσεις, ανάλογα με την πίσω ανάρτηση. Η αυτόματη έκδοση καταναλώνει από 9,4 έως 9,9 λτ./100 km και εκπέμπει από 248 έως 261 g/km CO₂.

Η τιμή του νέου KGM Musso στην Ελλάδα

Το νέο KGM Musso είναι ήδη άμεσα διαθέσιμο και ετοιμοπαράδοτο στην ελληνική αγορά. Η τιμή εκκίνησης διαμορφώνεται στα 29.990 ευρώ, χωρίς στο διαθέσιμο υλικό να αναφέρονται αναλυτικές τιμές για τις υπόλοιπες εκδόσεις Musso Grand, τα διαφορετικά κιβώτια ή τα επίπεδα εξοπλισμού. Με ισχυρό diesel κινητήρα, πραγματικές δυνατότητες μεταφοράς και ρυμούλκησης, απόσταση από το έδαφος έως 248 mm και καμπίνα που θυμίζει περισσότερο SUV, το νέο Musso επιχειρεί να καλύψει τόσο τις ανάγκες των επαγγελματιών όσο και εκείνων που αναζητούν ένα μεγάλο, ανθεκτικό όχημα για καθημερινή χρήση και δραστηριότητες εκτός δρόμου.

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