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EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Το νέο MG HS Hybrid+ στην Ελλάδα – Τιμή

ΠΕΜΠΤΗ | 30.07.2026
Autotypos Team
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Η MG ενισχύει περαιτέρω την παρουσία της στην κατηγορία των οικογενειακών D-SUV με το νέο HS Hybrid+

Το νέο MG HS Hybrid+ συνδυάζει προηγμένη υβριδική τεχνολογία, υψηλή ισχύ, χαμηλή κατανάλωση και πλούσιο εξοπλισμό. Με τιμή εκκίνησης 30.900 ευρώ, το νέο μοντέλο φιλοδοξεί να αποτελέσει μία από τις πιο ανταγωνιστικές προτάσεις της κατηγορίας.

Υβριδικό σύστημα 224 ίππων

Στην καρδιά του MG HS Hybrid+ βρίσκεται το νέο σύστημα Hybrid+, το οποίο συνδυάζει έναν turbo βενζινοκινητήρα 1,5 λίτρων με έναν ηλεκτροκινητήρα. Η συνδυαστική ισχύς φτάνει τους 224 ίππους, εξασφαλίζοντας άμεση απόκριση και υψηλές επιδόσεις. Το υβριδικό σύστημα εναλλάσσει αυτόματα τη λειτουργία του μεταξύ ηλεκτρικής, υβριδικής και θερμικής κίνησης, χωρίς να απαιτείται φόρτιση από εξωτερική πηγή.

Σύμφωνα με τη MG, η μέση κατανάλωση περιορίζεται στα 5,5 λίτρα/100 χλμ., ενώ η συνολική αυτονομία ξεπερνά τα 1.000 χιλιόμετρα. Παράλληλα, η επιτάχυνση από στάση στα 100 km/h ολοκληρώνεται σε 7,9 δευτερόλεπτα, συνδυάζοντας οικονομία και επιδόσεις.

Σύγχρονη σχεδίαση με premium στοιχεία

Εξωτερικά, το νέο HS Hybrid+ υιοθετεί μια δυναμική σχεδιαστική προσέγγιση. Ξεχωρίζουν η μεγάλη μαύρη μάσκα με χρωμιωμένες λεπτομέρειες, οι λεπτοί προβολείς LED, η χαρακτηριστική φωτεινή μπάρα στο πίσω μέρος, οι ράγες οροφής και οι στάνταρ ζάντες αλουμινίου 19 ιντσών, που ενισχύουν τον premium χαρακτήρα του μοντέλου.

Στο εσωτερικό, το MG HS Hybrid+ διαθέτει δύο οθόνες 12,3 ιντσών, μία για τον ψηφιακό πίνακα οργάνων και μία για το σύστημα infotainment. Το σύστημα πολυμέσων υποστηρίζει Apple CarPlay και Android Auto, ενώ το πακέτο συστημάτων υποβοήθησης οδηγού MG Pilot περιλαμβάνει προηγμένες λειτουργίες ασφάλειας και υποστήριξης, συμβάλλοντας σε πιο άνετες και ασφαλείς μετακινήσεις.

Έμφαση στην άνεση και την πρακτικότητα

Η MG σχεδίασε το νέο HS Hybrid+ με γνώμονα τις ανάγκες μιας οικογένειας. Το μοντέλο προσφέρει ευρύχωρη καμπίνα, μεγάλους χώρους για επιβάτες και αποσκευές, πολλαπλές θήκες αποθήκευσης και προσεγμένη ηχομόνωση, στοιχεία που το καθιστούν κατάλληλο τόσο για τις καθημερινές μετακινήσεις όσο και για μεγάλα ταξίδια.

Όπως όλα τα μοντέλα της MG που διατίθενται στην ελληνική αγορά, έτσι και το νέο HS Hybrid+ συνοδεύεται από εργοστασιακή εγγύηση 7 ετών ή 150.000 χιλιομέτρων, καθώς και 7 χρόνια δωρεάν οδική βοήθεια, προσφέροντας αυξημένη σιγουριά και χαμηλό κόστος ιδιοκτησίας.

Το νέο MG HS Hybrid+ είναι ήδη διαθέσιμο με τιμή από 30.900 ευρώ, αποτελώντας μία ιδιαίτερα ανταγωνιστική πρόταση στην κατηγορία των D-SUV, συνδυάζοντας υβριδική τεχνολογία νέας γενιάς, πλούσιο εξοπλισμό, μεγάλους χώρους και υψηλή σχέση αξίας προς τιμή. Για περισσότερες πληροφορίες και προγραμματισμό test drive, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στο επίσημο δίκτυο της MG σε όλη την Ελλάδα ή να επισκεφθούν την επίσημη ιστοσελίδα της εταιρείας.

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Tags
#MG#MG HS#MG HS Hybrid+#υβριδικά αυτοκίνητα
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