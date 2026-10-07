Το νέο MINI Countryman Untamed Edition παρουσιάστηκε στην Ελλάδα – Τι διαφορές έχει;

Η MINI εμπλουτίζει την γκάμα του Countryman με την Untamed Edition, μια έκδοση σχεδιασμένη για τους φίλους της περιπέτειας

Η MINI επεκτείνει τη γκάμα του μεγαλύτερου μοντέλου της με μια νέα, στιβαρή έκδοση για τους φίλους της περιπέτειας: το MINI Countryman Untamed Edition. Με αυξημένη απόσταση από το έδαφος, ειδικά ελαστικά παντός εδάφους, τετρακίνηση ALL4 και αποκλειστικά σχεδιαστικά χαρακτηριστικά, προσφέρει αναβαθμισμένες δυνατότητες εκτός δρόμου.

Η έκδοση συνοδεύεται από σκηνή οροφής σε συνεργασία με την AUTOHOME και συλλογή ειδών κάμπινγκ από κοινού με την HELINOX.

«Οι πελάτες μας αναζητούν ένα όχημα που να εμπιστεύονται στην καθημερινότητα, στις αποδράσεις και στα μεγαλύτερα ταξίδια. Αυτό ενέπνευσε την Untamed Edition», δηλώνει ο Jean-Philippe Parain, επικεφαλής της μάρκας MINI.

Διαθεσιμότητα και εξοπλισμός

Ανάλογα με την αγορά, θα διατίθεται στα MINI Countryman C, D και S ALL4, καθώς και στα αμιγώς ηλεκτρικά E και SE ALL4. Στα βασικά χαρακτηριστικά περιλαμβάνονται τα ελαστικά Pirelli Scorpion All Terrain Plus και αποκλειστικές ζάντες 19 ιντσών. Ανάγλυφες προστατευτικές μεμβράνες στους θόλους, στα μαρσπιέ και στο Power Dome προστατεύουν το αμάξωμα, ενώ προστατευτικές ποδιές σε απόχρωση Dark Steel και λογότυπο Untamed στην κολόνα C ολοκληρώνουν την εμφάνιση.

Η σκηνή οροφής ανοίγει σε λίγα δευτερόλεπτα με ενσωματωμένα αμορτισέρ αερίου. Κατασκευάζεται χειροποίητα στην Ιταλία από ενισχυμένο υαλονήματα. Η συλλογή HELINOX περιλαμβάνει πτυσσόμενες καρέκλες και τραπέζια κάμπινγκ.

Εκτός δρόμου ικανότητες

Η ανύψωση της ανάρτησης κατά 15 χιλιοστά αυξάνει την απόσταση από το έδαφος έως και 19 χιλιοστά, ανάλογα με αγορά και σύστημα κίνησης. Το σύστημα ανύψωσης διατίθεται σε όλες τις εκδόσεις στις ΗΠΑ και τον Καναδά, ενώ στην Ευρώπη μόνο στα αμιγώς ηλεκτρικά μοντέλα. Τα ελαστικά Pirelli Scorpion All Terrain Plus είναι στάνταρ στη Βόρεια Αμερική και προαιρετικά στην Ευρώπη.

Τα συστήματα ABS, DSC και διεύθυνσης έχουν ρυθμιστεί ειδικά. Σε συνδυασμό με την τετρακίνηση ALL4, προσφέρεται αυξημένη πρόσφυση σε διαφορετικά εδάφη. Ο προαιρετικός κοτσαδόρος επιτρέπει ρυμούλκηση έως 2.000 κιλά. Το μέγιστο φορτίο οροφής είναι 75 κιλά σε κίνηση και 300 κιλά σταθμευμένο.

Σχεδίαση εξωτερικού και εσωτερικού

Στο επίκεντρο βρίσκεται η νέα εμπρός μάσκα με κάθετη γεωμετρία και περίγραμμα Dark Steel. Νέα μαρσπιέ, προστατευτικές ποδιές και πίσω διαχύτης ενισχύουν τη δυναμική εμφάνιση. Οι ζάντες 19 ιντσών «Untamed Edition Spoke» αντλούν έμπνευση από κλασικές χαλύβδινες ζάντες εκτός δρόμου.

Χρώματα: Hideaway Grey, Nomad Blue, Frozen Nomad Blue (η πρώτη ματ βαφή σε μαζική παραγωγή), Nanuq White και Midnight Black. Για την οροφή διατίθενται Glazed White και Jet Black. Λεπτομέρειες σε Dark Steel και λογότυπο Untamed με απεικόνιση βουνού στην κολόνα C ολοκληρώνουν την outdoor αισθητική.

Στο εσωτερικό, τα σπορ καθίσματα Vescin Nightshade Blue συνδυάζουν διάτρητη επένδυση με πλεκτές επιφάνειες και ραφές Cornflower Blue. Πλεκτές επιφάνειες στο ταμπλό και στις πόρτες σε χρωματική σύνθεση Millennial Melange, λεπτομέρειες Dark Steel και Cornflower Blue, καθώς και λαστιχένια πατάκια με μοτίβο βράχων ενισχύουν τον πρακτικό χαρακτήρα.

Η παραγωγή ξεκινά τον Νοέμβριο του 2026 στο εργοστάσιο του BMW Group στη Λειψία. Το λανσάρισμα στην αγορά έχει προγραμματιστεί για τις αρχές του 2027.