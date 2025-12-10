Το νέο μοντέλο της Toyota δεν θα μπορείς να το αγοράσεις σε αντιπροσωπεία

H Toyota παρουσίασε ένα μοντέλο που σύσσωμη η αυτοκινητιστική κοινότητα περίμενε με ανυπομονησία, αλλά λίγοι θα μπορέσουν να αγοράσουν

H μεγαλύτερη αυτοκινητοβιομηχανία στον κόσμο παρουσίασε το νέο GR GT, ένα supercar που κυκλοφορεί υπό τη νεοσύστατη υπο-μάρκα Gazoo Racing το οποίο διαθέτει άδεια δρόμου αλλά και καθαρόαιμη αγωνιστική καταγωγή. Μπορεί η ιαπωνική εταιρεία να έχτισε το όνομά της παράγοντας προσιτά αυτοκίνητα για «τις μάζες», αλλά αυτό δεν ισχύει για το νέο της supercar.

Απαγορευτική τιμή

Η λέξη που ταιριάζει καλύτερα στο νέο Toyota GR GT είναι η αποκλειστικότητα, κάτι που σημαίνει πως το μοντέλο με το οποίο η εταιρεία ξαναμπαίνει στον «χορό» των supercars δεν είναι σχεδιασμένο για όλους. Το κόστος για ένα GR GT υποτίθεται πως θα είναι κοντά στα 225.000 δολάρια (περίπου 193.300 ευρώ), ενώ όταν ο project manager, Takashi Doi, ερωτήθηκε σχετικά με την τελική του τιμή, είπε πως η εταιρεία θα χρησιμοποιήσει τα μοντέλα GT3 της αγοράς ως σημείο αναφοράς.

Μερικά από αυτά είναι η νέα Porsche 911 GT3, αλλά και η νέα Ford Mustang GTD. Αναφορικά, το τελευταίο supercar της οικογένειας Toyota, Lexus LFA, ξεκινούσε από τα 375.000 δολάρια όταν κυκλοφόρησε το 2012.

Παράλληλα, η premium τιμή του GR GT θα επιφέρει και μια premium εμπειρία αγοράς για όσους θέλουν να βάλουν ένα παράδειγμα του νέου supercar της Toyota στο γκαράζ τους, με εκπρόσωπο της μάρκας να λέει πως «θα είναι διαθέσιμο για αγορά σε επιλεγμένες αντιπροσωπίες της Lexus».

Αυτό είναι το Toyota GR GT

Πρόκειται για το πρώτο αυτοκίνητο της Toyota με πλαίσιο κατασκευασμένο εξ ολοκλήρου από αλουμίνιο, ενώ τα πάνελ αμαξώματος είναι κατασκευασμένα από πλαστικό ενισχυμένο με ανθρακονήματα και αλουμίνιο. Τροφοδοτείται από έναν νέο twin-turbo V8 κινητήρα 4,0 λίτρων που δουλεύει σε συνδυασμό με έναν ηλεκτροκινητήρα, ανεβάζοντας τη συνδυαστική απόδοση στους 640 ίππους με 850 Nm ροπής.

Το νέο GR GT αναμένεται να κυκλοφορήσει το 2027.

Τι κρατάμε:

Το νέο GR GT σηματοδοτεί την επιστροφή της Toyota στην αγορά των supercars

Το νέο supercar αναμένεται να φτάσει στις αγορές το 2027, αλλά όχι για όλους

Θα είναι διαθέσιμο «σε επιλεγμένες αντιπροσωπίες της Lexus», με τιμή ανάλογη της αίγλης του

Πηγή: Motor1.com

