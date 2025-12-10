quattroruote-icon
x-icon
A-icon

Dark Mode

LIVE ΚΙΝΗΣΗ
ΤΙΜΕΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΣΗΜΕΙΑ ΦΟΡΤΙΣΗΣ
ΝΕΑ
ΔΟΚΙΜΕΣ
Q-ELECTRIC
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ
arrow-rignt-icon
ΑΓΩΝΕΣ
arrow-rignt-icon
Q-VIDEOS
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
ΤΙΜΕΣ
STYLE
ECO CARS
VIRAL
ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ
Q-TRAVEL
TECH
GAMING
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ
ΑΓΟΡΑ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ
ΑΠΟΨΕΙΣ
QUATTRORUOTE
GAMES
ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Copyright © 2025 AUTOTYPOS by QUATTRORUOTE All rights reserved
EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Το νέο μοντέλο της Toyota δεν θα μπορείς να το αγοράσεις σε αντιπροσωπεία

ΤΕΤΑΡΤΗ | 10.12.2025
Autotypos Team
to-neo-montelo-tis-toyota-den-tha-boreis-na-to-agoraseis-se-antiprosopeia-785513

H Toyota παρουσίασε ένα μοντέλο που σύσσωμη η αυτοκινητιστική κοινότητα περίμενε με ανυπομονησία, αλλά λίγοι θα μπορέσουν να αγοράσουν

H μεγαλύτερη αυτοκινητοβιομηχανία στον κόσμο παρουσίασε το νέο GR GT, ένα supercar που κυκλοφορεί υπό τη νεοσύστατη υπο-μάρκα Gazoo Racing το οποίο διαθέτει άδεια δρόμου αλλά και καθαρόαιμη αγωνιστική καταγωγή. Μπορεί η ιαπωνική εταιρεία να έχτισε το όνομά της παράγοντας προσιτά αυτοκίνητα για «τις μάζες», αλλά αυτό δεν ισχύει για το νέο της supercar.

Απαγορευτική τιμή

Η λέξη που ταιριάζει καλύτερα στο νέο Toyota GR GT είναι η αποκλειστικότητα, κάτι που σημαίνει πως το μοντέλο με το οποίο η εταιρεία ξαναμπαίνει στον «χορό» των supercars δεν είναι σχεδιασμένο για όλους. Το κόστος για ένα GR GT υποτίθεται πως θα είναι κοντά στα 225.000 δολάρια (περίπου 193.300 ευρώ), ενώ όταν ο project manager, Takashi Doi, ερωτήθηκε σχετικά με την τελική του τιμή, είπε πως η εταιρεία θα χρησιμοποιήσει τα μοντέλα GT3 της αγοράς ως σημείο αναφοράς.

Διαβάστε επίσης: Επιστρέφει το Hyundai i30 N με κινητήρα βενζίνης

Μερικά από αυτά είναι η νέα Porsche 911 GT3, αλλά και η νέα Ford Mustang GTD. Αναφορικά, το τελευταίο supercar της οικογένειας Toyota, Lexus LFA, ξεκινούσε από τα 375.000 δολάρια όταν κυκλοφόρησε το 2012.

Παράλληλα, η premium τιμή του  GR GT θα επιφέρει και μια premium εμπειρία αγοράς για όσους θέλουν να βάλουν ένα παράδειγμα του νέου supercar της Toyota στο γκαράζ τους, με εκπρόσωπο της μάρκας να λέει πως «θα είναι διαθέσιμο για αγορά σε επιλεγμένες αντιπροσωπίες της Lexus».

Αυτό είναι το Toyota GR GT

Πρόκειται για το πρώτο αυτοκίνητο της Toyota με πλαίσιο κατασκευασμένο εξ ολοκλήρου από αλουμίνιο, ενώ τα πάνελ αμαξώματος είναι κατασκευασμένα από πλαστικό ενισχυμένο με ανθρακονήματα και αλουμίνιο. Τροφοδοτείται από έναν νέο twin-turbo V8 κινητήρα 4,0 λίτρων που δουλεύει σε συνδυασμό με έναν ηλεκτροκινητήρα, ανεβάζοντας τη συνδυαστική απόδοση στους 640 ίππους με 850 Nm ροπής.

Το νέο GR GT αναμένεται να κυκλοφορήσει το 2027.

Τι κρατάμε:

  • Το νέο GR GT σηματοδοτεί την επιστροφή της Toyota στην αγορά των supercars
  • Το νέο supercar αναμένεται να φτάσει στις αγορές το 2027, αλλά όχι για όλους
  • Θα είναι διαθέσιμο «σε επιλεγμένες αντιπροσωπίες της Lexus», με τιμή ανάλογη της αίγλης του

Πηγή: Motor1.com

Όλες οι ειδήσεις

Η συσκευή που θα σε γλυτώσει από πρόστιμα και πιθανότατα χειροπέδες στις γιορτές – Πρέπει να την έχεις στο αυτοκίνητο σου!

Αυτό είναι το φθηνότερο SUV της Mercedes-Benz στην Ελλάδα – Τώρα διαθέσιμο με 299 ευρώ/μήνα

Η πρώτη Suzuki Hayabusa Special Edition στην Ελλάδα – Που μπορείς να τη δεις

car-prices
google-news
ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ ΣΤΗΝ ONLINE ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ELEFTHEROSTYPOS.GR
Tags
#Lexus#Lexus LFA#supercar#Toyota#Toyota GR GT
ad-banner

Περισσότερα Βίντεο

Δείτε επίσης

to-lexus-lfa-epestrepse-choris-v10-kinitira-klaine-oi-paradosiakoi-785613

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

06.12.2025

Το Lexus LFA επέστρεψε χωρίς V10 κινητήρα – Κλαίνε οι παραδοσιακοί
i-bmw-pou-charise-to-motogp-sto-marc-marquez-kostizei-138-699-evro-stin-ellada-783231

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

17.11.2025

Η BMW που χάρισε το MotoGP στο Marc Marquez κοστίζει 138.699 ευρώ στην Ελλάδα
to-6-trocho-van-tis-lexus-pou-echei-vgei-apo-tainia-epistimonikis-fantasias-781241

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

02.11.2025

Το 6-τροχο van της Lexus που έχει βγει από ταινία επιστημονικής φαντασίας
nea-toyota-corolla-to-best-seller-olon-ton-epochon-epistrefei-me-nea-genia-779098

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

13.10.2025

Νέα Toyota Corolla: Το best-seller όλων των εποχών επιστρέφει με νέα γενιά
oi-pio-asfaleis-markes-kai-montela-aftokiniton-gia-to-2025-624210

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

12.10.2025

Οι πιο ασφαλείς μάρκες και μοντέλα αυτοκινήτων για το 2025
i-marka-pou-echei-pio-afosiomeno-koino-akomi-kai-apo-tin-toyota-ti-leei-episimi-erevna-778024

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

06.10.2025

Η μάρκα που έχει πιο αφοσιωμένο κοινό ακόμη και από την Toyota – Τι λέει επίσημη έρευνα;

Πρόσφατες Ειδήσεις