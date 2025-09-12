Το νέο Nissan Micra κυκλοφόρησε στους δρόμους – Πότε πατάει Ελλάδα;

Το νέο ηλεκτρικό Nissan MICRA στους δρόμους: πρακτικό, ευέλικτο και με αυτονομία έως 416 χλμ.

Το Nissan MICRA κάνει το επόμενο βήμα και μπαίνει δυναμικά στην εποχή της ηλεκτροκίνησης

Το ολοκαίνουργιο μοντέλο έκανε την πρώτη του εμφάνιση στους δρόμους του Ρότερνταμ

Αμιγώς ηλεκτρικό με αυτονομία που φτάνει τα 416 χιλιόμετρα και δυνατότητα ταχείας φόρτισης έως 100kW

Η έκτη γενιά ενός μοντέλου συνδυάζει άνεση μέσα στην πόλη με απολαυστική οδήγηση σε μεγάλες αποστάσεις

Το νέο MICRA διατηρεί τον παιχνιδιάρικο χαρακτήρα του, αλλά εξελίσσεται σημαντικά, τόσο σε σχεδιασμό όσο και σε τεχνολογικό επίπεδο, για να προσφέρει μία σύγχρονη εμπειρία στον δρόμο.

Εστιασμένο στην ευκολία της καθημερινότητας

Πίσω από το τιμόνι, το νέο MICRA εμπνέει σιγουριά. Με ανάρτηση πολλαπλών συνδέσμων πίσω, χαμηλά τοποθετημένη μπαταρία και άμεση απόκριση στο τιμόνι, αποδεικνύεται εξαιρετικά ευέλικτο και ζωντανό, ειδικά για την κατηγορία του. Είτε κινείστε στον αστικό ιστό είτε σε επαρχιακούς δρόμους, η απόδοση και η σταθερότητά του εντυπωσιάζουν.

Η πλατφόρμα AmpR μικρών ηλεκτρικών οχημάτων δίνει στο MICRA χαμηλό κέντρο βάρους και συνολικό βάρος περίπου 1.500 κιλά, προσφέροντας σταθερότητα, ακρίβεια και άνεση στην οδήγηση. Παρά το συμπαγές μέγεθος, το MICRA έχει μεγάλο μεταξόνιο (2,54 μέτρα), χώρο αποσκευών 326 λίτρα και δυνατότητα ρυμούλκησης έως 500 κιλά – ιδανικά για την καθημερινή χρήση, αλλά και για πιο απαιτητικές μετακινήσεις.

Διατίθενται δύο εκδόσεις μπαταρίας, ώστε να ταιριάζει στις ανάγκες κάθε οδηγού:

40kWh με αυτονομία έως 317 χλμ.

52kWh με αυτονομία έως 416 χλμ.

Και οι δύο εκδόσεις υποστηρίζουν γρήγορη φόρτιση DC έως 100kW, καθώς και δυνατότητα λειτουργίας V2L (Vehicle-to-Load), για τροφοδοσία εξωτερικών συσκευών. Επιπλέον, είναι ήδη έτοιμες για μελλοντική χρήση V2G (Vehicle-to-Grid), όταν η σχετική τεχνολογία γίνει διαθέσιμη.

Σχεδιασμός με χαρακτήρα

Ο σχεδιασμός του MICRA δεν περνάει απαρατήρητος. Οι έντονες καμπύλες στους θόλους, οι καθαρές γραμμές και το χαμηλό προφίλ του αμαξώματος θυμίζουν κάτι από SUV, χωρίς όμως να θυσιάζεται η ευελιξία στους στενούς δρόμους της πόλης. Το σχέδιο γεννήθηκε στο στούντιο της Nissan στο Λονδίνο και καταφέρνει να συνδυάζει στιλ και λειτουργικότητα.

Στο εσωτερικό, η αίσθηση είναι μοντέρνα. Χαμηλή θέση οδήγησης, διπλές ψηφιακές οθόνες 10,1 ιντσών, καθαρές επιφάνειες και ευχάριστος φωτισμός συνθέτουν ένα περιβάλλον που προσφέρει άνεση και τεχνολογική πληρότητα. Τα υλικά είναι προσεγμένα, ενώ η γενικότερη εργονομία του ταμπλό συμβάλλει σε μια ευχάριστη εμπειρία για οδηγό και επιβάτες.

Πλήρως συνδεδεμένο και εξοπλισμένο

Το νέο MICRA διαθέτει τεχνολογίες που κάνουν την καθημερινότητα πιο εύκολη. Με ενσωματωμένες τις βασικές υπηρεσίες της Google, όπως Maps, Assistant και Play Store, η πλοήγηση και ο χειρισμός του συστήματος γίνονται άκοπα. Μέσω της εφαρμογής NissanConnect, μπορείτε να ελέγχετε τη φόρτιση, να προρυθμίζετε τη θερμοκρασία του εσωτερικού ή να σχεδιάζετε τη διαδρομή σας με ενδιάμεσες στάσεις φόρτισης.

Το MICRA έρχεται επίσης με πληθώρα συστημάτων υποβοήθησης, όπως:

Προσαρμοζόμενο cruise control

Υποβοήθηση παρκαρίσματος

Αυτόνομο φρενάρισμα έκτακτης ανάγκης

Υποβοήθηση διατήρησης λωρίδας

Προειδοποίηση αλλαγής λωρίδας

Όλα αυτά ενισχύουν την αίσθηση ασφάλειας και ελέγχου που νιώθει ο οδηγός στην καθημερινή χρήση.

Περισσότερα από ένα αυτοκίνητο

Το νέο MICRA σηματοδοτεί την αρχή μιας νέας φάσης για τη Nissan στην Ευρώπη. Μέχρι το 2027, η εταιρεία σχεδιάζει να παρουσιάσει τέσσερα πλήρως ηλεκτρικά μοντέλα – ανάμεσά τους το νέο MICRA, το επόμενο LEAF, το νέο JUKE και ένα ακόμη μικρό μοντέλο κατηγορίας A. Όλα αυτά αποτελούν μέρος της στρατηγικής για έναν ηλεκτρικό και βιώσιμο στόλο.

Στην Ελλάδα, το νέο ηλεκτρικό Nissan MICRA αναμένεται να κυκλοφορήσει στα τέλη του 2025.

Τι κρατάμε:

Είτε κινείστε στον αστικό ιστό είτε σε επαρχιακούς δρόμους, η απόδοση και η σταθερότητά του νέου Micra εντυπωσιάζουν

Δύο εκδόσεις μπαταρίας, ώστε να καλύπτει τις ανάγκες κάθε οδηγού

Σχεδιασμός που δεν περνάει απαρατήρητος και εσωτερικό με μοντέρνα αίσθηση

Τεχνολογίες που κάνουν την καθημερινότητα πιο εύκολη και πληθώρα συστημάτων υποβοήθησης

Το νέο ηλεκτρικό Nissan Micra θα κυκλοφορήσει στην Ελλάδα στα τέλη του 2025

