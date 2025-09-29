Το νέο όχημα της Τροχαίας που γράφει 1.500 κλήσεις για παρκάρισμα την ώρα – Πού χρησιμοποιείται ήδη;

H τεχνητή νοημοσύνη και συσκευές υψηλής τεχνολογίας κόβουν κλήσεις… με τη σέσουλα, ελέγχοντας σε πραγματικό χρόνο τους παραβάτες

Το παράνομο παρκάρισμα αποτελεί πονοκέφαλο για τις αρχές, τουλάχιστον στα μεγάλα αστικά κέντρα. Στη Γερμανία, η Χαϊδελβέργη εντάσσεται στις πόλεις όπου δοκιμάζεται ένα πλήρως αυτοματοποιημένο σύστημα ελέγχου, με τη τεχνητή νοημοσύνη και προηγμένους αισθητήρες να αντικαθιστούν το μπλοκάκι και… τα πόδια του τροχονόμου. Το νέο εργαλείο ονομάζεται Cityscanner και υπόσχεται ταχύτερη και πιο αξιόπιστη τήρηση του ΚΟΚ όσον αφορά το παρκάρισμα και άμεση επιβολή προστίμων στους παραβάτες.

Πώς λειτουργεί το Cityscanner

Το όχημα, που αναπτύχθηκε από την εταιρεία DCX Innovationis, είναι εξοπλισμένο με μια υπερκατασκευή στην οροφή που φέρει κάμερες και αισθητήρες lidar. Καθώς κινείται, καταγράφει τις πινακίδες και συγκρίνει τα δεδομένα με ψηφιακές εφαρμογές στάθμευσης όπως το Easypark. Με αυτόν τον τρόπο μπορεί να «διασταυρώνει» σε πραγματικό χρόνο αν ένας οδηγός έχει πληρώσει, αν το όχημα βρίσκεται σε θέση που επιτρέπεται η στάθμευση ή αν εμποδίζει.

Η χρήση lidar δημιουργεί επίσης μια σαφή εικόνα για τη θέση του οχήματος στο δρόμο, έτσι ειναι δυνατό να εντοπιστούν ακόμη και παραβάσεις που αφορούν παρκάρισμα σε λωρίδες ποδηλάτων, ράμπες ΑμΕΑ, η λάθος παρκάρισμα όπου το αυτοκίνητα εξέχει επικίνδυνα στο δρόμο. Για να αποφευχθούν λάθη, κάθε διαδρομή εκτελείται δύο φορές σε σύντομο χρονικό διάστημα και πριν εκδοθεί κλήση, ένας υπάλληλος εξετάζει τα δεδομένα. Έτσι αποφεύγονται παραλείψεις, όπως περιπτώσεις οχημάτων με ειδικές άδειες στάθμευσης.

Έξι φορές πιο αποδοτικό από τον πεζό έλεγχο

Σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσε η εφημερίδα Handelsblatt, το Cityscanner μπορεί να ελέγξει έως και 1.500 οχήματα την ώρα, κάτι που το καθιστά περίπου 600% πιο αποτελεσματικό από τον παραδοσιακό έλεγχο με πεζούς δημοτικούς αστυνομικούς. Παράλληλα, τα οχήματα έχουν εμφανή σήμανση, ώστε να λειτουργούν και ως μέσο αποτροπής. Οι αρχές θεωρούν ότι η ίδια η παρουσία τους θα βελτιώσει τη συμπεριφορά των οδηγών πριν καν επιβληθούν πρόστιμα.

Προσαρμογή και σε άλλα δεδομένα

Δεν είναι όμως μόνο η παράνομη στάθμευση που μπορεί να ελεγχθεί από ένα σύστημα σαν και αυτό. Από τη στιγμή που υπάρχουν διαθέσιμες δεκάδες βάσεις δεδομένων και ενημερώνονται σε πραγματικό χρόνο, το Cityscanner, μπορεί επί της ουσίας να ελέγχει -με «μητρώο» τον αριθμό κυκλοφορίας των οχημάτων- στοιχεία που αφορούν στο αν ένα αυτοκίνητο είναι ασφαλισμένο, αν ο οδηγός του έχει απλήρωτες κλήσεις, αν είναι κλεμμένο και γενικά αν «απασχολεί» τις αρχές.

Διαβάστε επίσης: Google Maps: Το κόλπο για να θυμάσαι πάντα που πάρκαρες το αυτοκίνητο

Νομικό πλαίσιο και διεθνής εμπειρία

Η πιλοτική εφαρμογή στη Χαϊδελβέργη, γίνεται στο κρατίδιο Βάδης-Βυρτεμβέργης, που μόλις πρόσφατα δημιούργησε το νομικό υπόβαθρο για τέτοιες μεθόδους. Η DCX έχει ήδη αναπτύξει το Cityscanner σε Πολωνία, Γαλλία και Ολλανδία, όπου δεκάδες οχήματα περιπολούν καθημερινά. Η Γερμανία, αν και αργοπορημένη, εντάσσεται πλέον σε αυτό το κύμα ψηφιακού ελέγχου της στάθμευσης.

Τι κρατάμε

Η Χαϊδελβέργη δοκιμάζει το πρώτο AI όχημα ελέγχου στάθμευσης στη Γερμανία

στη Γερμανία Το Cityscanner χρησιμοποιεί κάμερες, lidar και real-time βάση δεδομένων

χρησιμοποιεί κάμερες, lidar και real-time βάση δεδομένων Μπορεί να ελέγχει ως και 1.500 αυτοκίνητα την ώρα , έξι φορές περισσότερα από τον άνθρωπο

, έξι φορές περισσότερα από τον άνθρωπο Πριν σταλεί κλήση, γίνεται ανθρώπινη επαλήθευση για να αποφευχθούν λάθη

Η εφαρμογή βασίζεται σε νέο νομικό πλαίσιο και λειτουργεί ήδη σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες

