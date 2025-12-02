Το νέο οικογενειακό SUV της Skoda που σαρώνει – 100.000 αυτοκίνητα σε ένα χρόνο

H Skoda πέτυχε ακόμα ένα σημαντικό ορόσημο στην ηλεκτρική της μετάβαση, με το νέο οικογενειακό της SUV να «σαρώνει»

To φράγμα των 100.000 μονάδων «έσπασε» το νέο Skoda Elroq, με το ηλεκτρικό οικογενειακό SUV να παίζει πρωταγωνιστικό ρόλο στην επιτυχημένη πορεία της τσεχικής μάρκας. Από την έναρξη της παραγωγής, στις αρχές του 2025, το νέο Elroq κατασκευάζεται στο εργοστάσιο της Mladá Boleslav σε μια εξαιρετικά ευέλικτη γραμμή παραγωγής, όπου συνυπάρχουν ηλεκτρικά και θερμικά μοντέλα.

Στην ίδια γραμμή συναρμολογούνται επίσης τα, Enyaq και Octavia, δίνοντας στη Skoda τη δυνατότητα να προσαρμόζει δυναμικά την παραγωγή της ανάλογα με τη ζήτηση της αγοράς.

100.000 Skoda Elroq σε λιγότερο από έναν χρόνο

Το Elroq αποτελεί το πρώτο μοντέλο παραγωγής της Skoda που ενσωματώνει τη νέα σχεδιαστική φιλοσοφία Modern Solid και η επιτυχία του είναι ήδη εντυπωσιακή: το ηλεκτρικό οικογενειακό SUV της Skoda κατατάχθηκε δεύτερο μεταξύ των πιο εμπορικών αμιγώς ηλεκτρικών μοντέλων (BEV) στην Ευρώπη το πρώτο εννεάμηνο του 2025, ενώ απέσπασε σημαντικές διεθνείς διακρίσεις, όπως το Red Dot Design Award και τον τίτλο «Αυτοκίνητο της Χρονιάς 2026» για τη Γερμανία.

Ο Andreas Dick, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Skoda Auto για την Παραγωγή και την Εφοδιαστική Αλυσίδα, δήλωσε: «Η παραγωγή 100.000 Elroq σε λιγότερο από έναν χρόνο σειριακής παραγωγής αποτελεί ένα τεράστιο επίτευγμα για όλη την ομάδα μας. Αντικατοπτρίζει την εντατική προετοιμασία και τις στοχευμένες προσαρμογές στις παραγωγικές μας διαδικασίες. Από την πρώτη στιγμή αξιοποιήσαμε στο έπακρο την ευελιξία της κοινής γραμμής για ηλεκτρικά και συμβατικά μοντέλα. Το αποτέλεσμα το βλέπουμε στην εξαιρετική ανταπόκριση των πελατών, που αναδεικνύει την κορυφαία ποιότητα των αυτοκινήτων που κατασκευάζει η Skoda.»

Ένα από τα πιο δημοφιλή ηλεκτρικά στην Ευρώπη

Τόσο το Elroq, όσο και το Enyaq έπαιξαν σημαντικό ρόλο στην επιτυχημένη στροφή της Skoda προς την ηλεκτροκίνηση, με την εταιρεία να παραδίδει 120.000 αμιγώς ηλεκτρικά παγκοσμίως μέσα στους πρώτους 9 μήνες του 2025. Ανάλογη ήταν η επιτυχία και στην Ευρώπη, με τα Elroq (2η θέση) και Enyaq (6η) να βρίσκονται στο Top 10 των πιο δημοφιλών ηλεκτρικών μοντέλων.

Το Elroq είναι αυτή τη στιγμή το best-seller ηλεκτρικό μοντέλο σε Τσεχία, Δανία και Σλοβακία, ενώ βρίσκεται στην πρώτη τριάδα των πωλήσεων BEV σε αγορές όπως η Αυστρία, η Ολλανδία και η Ελβετία.

Δυναμική πορεία και στη Γερμανία

Στη Γερμανία – τη σημαντικότερη μεμονωμένη αγορά της Skoda – το Elroq αναδείχθηκε πρώτο σε πωλήσεις τον Οκτώβριο του 2025 με 3.320 ταξινομήσεις. Παράλληλα, ήταν το συνολικά πιο εμπορικό ηλεκτρικό αυτοκίνητο στην Ευρώπη τους μήνες Απρίλιο, Ιούλιο και Οκτώβριο του 2025.

Η επιτυχία αυτή συνοδεύεται και από την αναγνώριση της διεθνούς επιτροπής του θεσμού «Αυτοκίνητο της Χρονιάς 2026» για τη Γερμανία. Από συνολικά 80 νέα μοντέλα, μια επιτροπή 40 Γερμανών και διεθνών δημοσιογράφων επέλεξε πρώτα πέντε νικητές ανά κατηγορία, πριν το Elroq επικρατήσει στον τελικό γύρο αξιολόγησης. Η κριτική επιτροπή ξεχώρισε ιδιαίτερα την ποιότητα κατασκευής και συναρμογής, τη διευρυμένη χρήση ανακυκλώσιμων οικολογικών υλικών, τη σχέση τιμής–απόδοσης, καθώς και την οδηγική συμπεριφορά και το σύστημα μετάδοσης.

Η Skoda Auto ακολουθεί με συνέπεια τη στρατηγική “Next Level – Skoda Strategy”, με στόχο να συγκαταλέγεται σταθερά στις πέντε πιο εμπορικές μάρκες στην Ευρώπη έως το 2030.

Τι κρατάμε:

To φράγμα των 100.000 μονάδων «έσπασε» το νέο Skoda Elroq

Το Elroq αποτελεί το πρώτο μοντέλο παραγωγής της Skoda που ενσωματώνει τη νέα σχεδιαστική φιλοσοφία Modern Solid

Το οικογενειακό SUV της Skoda φιγουράρει στη 2η θέση στο Top 10 των πιο δημοφιλών ηλεκτρικών μοντέλων στην Ευρώπη

Η επιτυχία του συνοδεύεται και από την αναγνώριση του θεσμού «Αυτοκίνητο της Χρονιάς 2026» στη Γερμανία

Η νέα πιστοποίηση της Dacia την κάνει ακόμη πιο αγαπητή στους οικολόγους

Πού θα βρεις το κορυφαίο SUV της Geely από 28.990€ ή με 0% επιτόκιο, 254€/μήνα και 4 χρόνια δωρεάν service

Πού θα δεις από κοντά το εντυπωσιακό Super Hybrid SUV με την αυτονομία των 1.200 km