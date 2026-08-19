quattroruote-icon
x-icon
A-icon

Dark Mode

LIVE ΚΙΝΗΣΗ
ΤΙΜΕΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΣΗΜΕΙΑ ΦΟΡΤΙΣΗΣ
ΝΕΑ
ΔΟΚΙΜΕΣ
Q-ELECTRIC
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ
arrow-rignt-icon
ΑΓΩΝΕΣ
arrow-rignt-icon
Q-VIDEOS
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
ΤΙΜΕΣ
STYLE
ECO CARS
VIRAL
ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ
Q-TRAVEL
TECH
GAMING
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ
ΑΓΟΡΑ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ
ΑΠΟΨΕΙΣ
QUATTRORUOTE
DIGITAL ΕΚΔΟΣΗ (PDF)
ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΕΙΤΕ ΣΕ ΕΜΑΣ
Copyright © 2020 - 2026 Bardolin S.A. All rights reserved.
EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Το νέο πανάκριβο supercar της Toyota ξεπούλησε ήδη – Πόσα αυτοκίνητα έχουν βρει ιδιοκτήτη;

ΤΕΤΑΡΤΗ | 19.08.2026
Κώστας Γαμβρούλης
to-neo-panakrivo-supercar-tis-toyota-xepoulise-idi-posa-aftokinita-echoun-vrei-idioktiti-814081
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Autotypos.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Το νέο supercar των 641 ίππων έχει ήδη περισσότερους υποψήφιους αγοραστές από τα διαθέσιμα αυτοκίνητα, ενώ η Toyota θέλει να αποφύγει της μεταπωλήσεις

Το Toyota GR GT δεν έχει ακόμη φτάσει στα χέρια των πελατών, όμως στις Ηνωμένες Πολιτείες, η πρώτη παρτίδα του, έχει ήδη ουσιαστικά εξαντληθεί. Και το εντυπωσιακό είναι ότι αυτό συνέβη πριν καν ξεκινήσει επίσημα η διαδικασία παραγγελιών.

Η νέα κορυφαία δημιουργία της Gazoo Racing έχει προκαλέσει τεράστιο ενδιαφέρον από την πρώτη στιγμή, με τη ζήτηση να ξεπερνά τον αριθμό των αυτοκινήτων που θα διατεθούν στην αμερικανική αγορά. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η Toyota προγραμματίζει αρχικά περίπου 200 έως 250 αυτοκίνητα για τις ΗΠΑ, αριθμός που έχει ήδη καλυφθεί από ενδιαφερόμενους πελάτες.

Δεν αρκεί να έχεις τα χρήματα

Η Toyota φαίνεται αποφασισμένη να αντιμετωπίσει διαφορετικά το GR GT σε σχέση με ένα συνηθισμένο μοντέλο της γκάμας της. Η απόκτηση του συγκεκριμένου supercar δεν είναι απλώς θέμα οικονομικής δυνατότητας, καθώς η εταιρεία θέλει να διασφαλίσει ότι τα αυτοκίνητα θα καταλήξουν σε ανθρώπους που πραγματικά θέλουν να τα οδηγήσουν.

Υπάρχει συγκεκριμένη διαδικασία επιλογής των πελατών που περιλαμβάνει προσωπικές συναντήσεις με ανθρώπους της Toyota και αξιολόγηση των υποψήφιων αγοραστών. Περισσότεροι από 150 ενδιαφερόμενοι είχαν ήδη έρθει σε επαφή με ανθρώπους της Toyota στο πλαίσιο εκδήλωσης στο Monterey, προκειμένου να συζητήσουν ακόμη και τη διαμόρφωση των αυτοκινήτων τους.

Η συγκεκριμένη πρακτική έχει έναν σαφή στόχο: να περιοριστεί ο κίνδυνος το GR GT να αγοραστεί αποκλειστικά για μεταπώληση σε πολύ υψηλότερη τιμή. Η  Toyota δεν έχει ξεκαθαρίσει αν θα υπάρξουν συγκεκριμένοι συμβατικοί περιορισμοί στη μεταπώληση, όμως η διαδικασία επιλογής των πελατών δείχνει ότι το θέμα αντιμετωπίζεται σοβαρά.

Twin-turbo V8 και υβριδική τεχνολογία

Στην καρδιά του Toyota GR GT βρίσκεται ένας 4λιτρος twin-turbo V8, ο οποίος συνδυάζεται με υβριδικό σύστημα και αυτόματο κιβώτιο οκτώ σχέσεων.

Η ισχύς του θερμικού κινητήρα ανέρχεται σε τουλάχιστον 641 ίππους, ενώ η υβριδική τεχνολογία προσθέτει ακόμη περισσότερη ισχύ και άμεση απόκριση. Η τελική συνδυασμένη ισχύς δεν έχει ακόμη ανακοινωθεί επίσημα, ενώ η τελική ταχύτητα ξεπερνά τα 320 km/h.

Το GR GT αποτελεί την κορυφαία έκφραση της Gazoo Racing και σηματοδοτεί την είσοδο της Toyota σε μια κατηγορία όπου μέχρι σήμερα δεν είχε ουσιαστική παρουσία. Πρόκειται ουσιαστικά για ένα αυτοκίνητο που δημιουργήθηκε για να σταθεί απέναντι σε supercars από πολύ πιο εξειδικευμένους κατασκευαστές.

Πάνω από 220.000 δολάρια

Το Toyota GR GT θα είναι επίσης ένα από τα ακριβότερα μοντέλα που έχει κατασκευάσει ποτέ η ιαπωνική εταιρεία, με την τιμή του στις ΗΠΑ να αναμένεται να ξεπεράσει τα 220.000 δολάρια.

Παρά το ιδιαίτερα υψηλό κόστος, η ζήτηση αποδεικνύεται πολύ μεγαλύτερη από την προσφορά. Ο συνδυασμός περιορισμένης διαθεσιμότητας, υψηλών επιδόσεων και της αγωνιστικής τεχνογνωσίας της Gazoo Racing φαίνεται πως είναι αρκετός για να προσελκύσει συλλέκτες και enthusiasts.

Για την Toyota, το GR GT έχει και έναν ιδιαίτερο συμβολισμό. Αποτελεί το νέο halo car της Gazoo Racing και δείχνει μέχρι πού είναι διατεθειμένη να φτάσει η εταιρεία όταν θέλει να δημιουργήσει ένα αυτοκίνητο χωρίς τους συνήθεις περιορισμούς ενός μοντέλου μαζικής παραγωγής.

Οι πρώτες παραδόσεις το 2027

Οι πρώτες παραδόσεις του Toyota GR GT αναμένονται μέσα στο 2027, κάτι που σημαίνει ότι η ζήτηση έχει ήδη ξεπεράσει την προσφορά πολύ πριν τα αυτοκίνητα φτάσουν στους δρόμους. Η Toyota δεν έχει αποκαλύψει ακόμη τον συνολικό αριθμό GR GT που θα κατασκευαστούν παγκοσμίως, όμως είναι σαφές ότι η παραγωγή θα παραμείνει περιορισμένη.

Το ενδιαφέρον αναμένεται να παραμείνει υψηλό και μετά την έναρξη των παραδόσεων, καθώς το GR GT έχει όλα τα χαρακτηριστικά ενός αυτοκινήτου που μπορεί να αποκτήσει συλλεκτικό χαρακτήρα: περιορισμένη παραγωγή, υψηλές επιδόσεις, V8 κινητήρα και άμεση σύνδεση με τη Gazoo Racing.

Και κάπως έτσι, το Toyota GR GT έχει ήδη πετύχει κάτι αρκετά σπάνιο. Έχει γίνει sold out πριν καν αρχίσει ουσιαστικά να πωλείται, αποδεικνύοντας ότι η Toyota μπορεί πλέον να δημιουργεί ένα supercar που προκαλεί το ίδιο ενδιαφέρον με κατασκευές πολύ ακριβότερων και πιο εξειδικευμένων εταιρειών.

Τι κρατάμε

  • Το Toyota GR GT έχει ήδη εξαντλήσει την πρώτη αμερικανική κατανομή πριν ξεκινήσουν οι παραδόσεις.
  • Περίπου 200-250 αυτοκίνητα προορίζονται αρχικά για την αγορά των ΗΠΑ.
  • Η Toyota επιλέγει τους αγοραστές, θέλοντας να περιορίσει τις αγορές με σκοπό τη μεταπώληση και το κέρδος.
  • Το GR GT διαθέτει 4λιτρο twin-turbo V8 και υβριδικό σύστημα, με τουλάχιστον 641 ίππους και τελική ταχύτητα άνω των 320 km/h.
  • Οι πρώτες παραδόσεις αναμένονται το 2027, ενώ η παγκόσμια παραγωγή θα παραμείνει περιορισμένη.

Όλες Οι Ειδήσεις

Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Autotypos.gr στα αγαπημένα σου στη Google
car-prices
google-news
ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ ΣΤΗΝ ONLINE ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ELEFTHEROSTYPOS.GR
Tags
#Toyota#Toyota GR GT
Κώστας Γαμβρούλης

Κώστας Γαμβρούλης

Γνήσιο παιδί της Generation X, μεγάλωσε με κασέτες και βινύλια, αλλά έμαθε να ζει με apps και streaming. Πατάει και στα δύο στρατόπεδα, σε μια ισορροπία που είναι ζόρικη, άλλα και μαγική. Μεγάλη του αγάπη οι μοτοσυκλέτες, τις οποίες θεωρεί ψυχοδυναμικές γεννήτριες, αν και δεν λέει όχι στο φευγιό με οποιοδήποτε μέσο. Η φωτογραφία και οι ηλεκτρικές κιθάρες αποτελούν τις «πολυτελείς εμμονές» του, οι οποίες του έχουν κοστίσει περισσότερο απ’ όσο θα παραδεχόταν. Όταν ξεμένει από δρόμους, εικόνες και μουσικές, συλλέγει θεωρίες συνωμοσίας, βλέπει sci-fi ταινίες και προσπαθεί να τελειώσει την συγγραφή ενός βιβλίου που δεν ξεκίνησε ποτέ.
Αγοράστε σε μορφή PDF τα τεύχη του περιοδικού Quattroruote
Αγοράστε σε μορφή PDF τα τεύχη του περιοδικού Quattroruote

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

to-neo-montelo-tis-toyota-den-tha-boreis-na-to-agoraseis-se-antiprosopeia-785513

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

10.12.2025

Το νέο μοντέλο της Toyota δεν θα μπορείς να το αγοράσεις σε αντιπροσωπεία
to-lexus-lfa-epestrepse-choris-v10-kinitira-klaine-oi-paradosiakoi-785613

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

06.12.2025

Το Lexus LFA επέστρεψε χωρίς V10 κινητήρα – Κλαίνε οι παραδοσιακοί
to-suv-tis-toyota-pou-echei-poulisei-21-ekat-aftokinita-mesa-se-10-chronia-stin-ellada-einai-akomi-no1-692458

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

06.08.2026

Το SUV της Toyota που έχει πουλήσει 2,1 εκατ. αυτοκίνητα μέσα σε 10 χρόνια – Στην Ελλάδα είναι ακόμη No1
afti-einai-i-koryfaia-toyota-corolla-pou-dipsaei-gia-pista-812225

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

30.07.2026

Αυτή είναι η κορυφαία Toyota Corolla που «διψάει» για πίστα
molis-piastike-sta-prasa-to-neo-toyota-mr2-eikones-811275

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

24.07.2026

Μόλις πιάστηκε «στα πράσα» το νέο Toyota MR2 (Εικόνες)
o-vasilias-ton-hybrid-leei-pos-ta-phev-den-boroun-akoma-na-antapexelthoun-os-pick-up-809567

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

12.07.2026

Ο βασιλιάς των hybrid λέει πως τα PHEV δεν μπορούν ακόμα να ανταπεξέλθουν ως pick-up

Πρόσφατες Ειδήσεις