Το νέο Renault Clio ήρθε στην Ελλάδα – Αναλυτικά τιμές και εκδόσεις

Η ολοκαίνουργια γενιά του best-seller της Renault έφτασε στην ελληνική αγορά με πλούσια γκάμα κινητήρων και εξοπλισμού.

Το Renault Clio επιστρέφει πλήρως ανανεωμένο, συνεχίζοντας μια πορεία 35+ ετών στην ευρωπαϊκή αγορά. Η 6η γενιά φέρνει νέο design, εκσυγχρονισμένο εσωτερικό με ποιοτικότερα υλικά και αναβαθμισμένη γκάμα κινητήρων, από βενζίνη έως full hybrid E-Tech 160 PS. Στις ελληνικές εκθέσεις από 12 Ιανουαρίου 2026, με τιμή εκκίνησης 20.900 € (με προωθητική ενέργεια λανσαρίσματος).

Σχεδίαση

Οι αναλογίες έχουν δουλευτεί από την αρχή: μήκος 4,12 m (+67 mm), ύψος 1,45 m (+11 mm), μεταξόνιο 2,59 m (+8 mm) και φαρδύτερο εμπρός μετατρόχιο. Το μακρύτερο καπό, η χαμηλότερη οροφή με coupe τελείωμα και η νέα φωτιστική υπογραφή με μεγάλα DRL που «αγκαλιάζουν» το σήμα, δίνουν πιο ώριμη εικόνα. Παραμένουν γνωστές λεπτομέρειες Clio, όπως οι κρυφές χειρολαβές πίσω θυρών, ενώ πίσω συναντάμε κεραία «πτερυγίου» και ενσωματωμένη αεροτομή.

Εσωτερικό

Η καμπίνα έχει αναβαθμιστεί συνολικά: νέο τιμόνι μικρής διαμέτρου (2,6 στροφές τέρμα-τέρμα), μοντέρνα καθίσματα με ανακυκλωμένα υλικά και επενδύσεις με νέες ραφές. Ανάλογα με την έκδοση, η κεντρική κονσόλα φιλοξενεί διπλή διάταξη οθονών έως 10,1”, με την κεντρική ελαφρώς στραμμένη προς τον οδηγό. Υπάρχουν 2 θύρες USB-C εμπρός, επαγωγικός φορτιστής (ανάλογα την έκδοση) και πρίζα 12V πίσω. Ο χώρος αποσκευών φτάνει έως 391 λίτρα, με χαμηλότερο κατώφλι φόρτωσης για ευκολότερη πρόσβαση.

Συνδεσιμότητα & ασφάλεια

Για πρώτη φορά στην κατηγορία, το Clio εξοπλίζεται με OpenR Link και Google built-in (Maps, Assistant, Play). Το προαιρετικό Harman Kardon (410 W) προσφέρει προφίλ ήχου (Studio/Podcast/Concert/Immersion/Club).

Στα συστήματα υποβοήθησης περιλαμβάνονται —ανά έκδοση— Adaptive Cruise Control (στάνταρ), Rear Cross Traffic Alert & Rear AEB, hands-free parking, digital κάμερα οπισθοπορείας, καθώς και κάμερα παρακολούθησης οδηγού για έγκαιρη ανίχνευση κόπωσης/απόσπασης. Τα Safety Score/Coach/Monitor βοηθούν στην ασφαλέστερη καθημερινή οδήγηση.

Κινητήρες

Η γκάμα σχεδιάστηκε ώστε να αξιοποιεί το αναβαθμισμένο πλαίσιο CMF-B και το φαρδύτερο μετατρόχιο, συνδυάζοντας επιδόσεις με αποδοτικότητα.

TCe 115 (βενζίνη)

Ο νέος τρικύλινδρος TCe 1.2 αποδίδει 115 PS και συνδυάζεται με 6άρι χειροκίνητο ή με το νέο 6άρι EDC διπλού συμπλέκτη (με paddles). Προσφέρει χαμηλή κατανάλωση, γρήγορες αλλαγές EDC και αίσθηση «μεγαλύτερης» κατηγορίας στην εθνική.

E-Tech full hybrid 160 PS

Η αιχμή του δόρατος. Το full hybrid E-Tech 160 PS συνδυάζει τετρακύλινδρο 1.8 που λειτουργεί σε κύκλο Atkinson με δύο ηλεκτροκινητήρες, μπαταρία 1,4 kWh και έξυπνο κιβώτιο πολλαπλών σχέσεων χωρίς συμπλέκτη.

0–100 km/h: 8,3 s (−1 s σε σχέση με πριν)

Κατανάλωση WLTP: 3,9 l/100 km

CO₂: έως 89 g/km

Ηλεκτρική κίνηση έως 80% του χρόνου στις πόλεις

Αυτονομία έως 1.000 km με ένα γέμισμα

Eco-G (διπλό καύσιμο) – μεταγενέστερα

Θα προστεθεί Eco-G (βενζίνη/LPG) με 120 PS και EDC, ως λύση χαμηλού κόστους χρήσης και περιορισμένων εκπομπών.

Multi-Sense & οδική συμπεριφορά

Με τα προγράμματα οδήγησης Multi-Sense (μεταξύ τους και Smart Mode), ο οδηγός προσαρμόζει απόκριση συστήματος κίνησης και υποβοήθησης τιμονιού. Η ρύθμιση του πλαισίου προσφέρει υψηλή ευελιξία στην πόλη και σταθερότητα σε ανοιχτές διαδρομές, με ποιοτική ηχομόνωση για ταξίδια.

Εκδόσεις & τιμές Ελλάδας

Το νέο Clio πλαισιώνεται από 5ετή εργοστασιακή εγγύηση και 5 χρόνια οδική βοήθεια. Τιμές κατά την έναρξη διάθεσης:

evolution TCe 115 : 20.900 € (με προωθητική ενέργεια 500 €)

techno TCe 115 : 22.900 €

evolution TCe 115 EDC : 21.900 € (με προωθητική ενέργεια 1.300 €)

techno TCe 115 EDC : 24.700 €

evolution full hybrid E-Tech 160 : 24.900 €

techno full hybrid E-Tech 160 : 25.900 €

esprit Alpine full hybrid E-Tech 160: 28.000 €

Τι κρατάμε;