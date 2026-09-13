Το νέο smart #2 θα έχει κορυφαίο ηχοσύστημα της Sennheiser

Η πόλη αποκτά νέο sountrack χάρη στη Sennheiser, η οποία γίνεται ο επίσημος συνεργάτης της smart για το νέο ηχοσύστημα του #2

Χάρη στη νέα συμφωνία, επιλεγμένες εκδόσεις του νέου smart #2 θα εξοπλίζονται με σύστημα 7 ηχείων της γερμανικής Sennheiser , προσφέροντας υψηλής ποιότητας ηχητική εμπειρία σε ένα από τα πιο compact αυτοκίνητα της αγοράς. Μετά την επιτυχημένη συνεργασία στο smart #5, οι δύο εταιρείες συνεχίζουν μαζί και στο νέο αμιγώς ηλεκτρικό διθέσιο της smart.

Το ειδικά σχεδιασμένο ηχοσύστημα Sennheiser έχει εξελιχθεί αποκλειστικά για την ιδιαίτερα συμπαγή καμπίνα του #2. Σε συνδυασμό με τον ιδιόκτητο αλγόριθμο Contrabass και την εξειδικευμένη ακουστική ρύθμιση, προσφέρει αποτέλεσμα που ξεπερνά ό,τι συναντά κανείς συνήθως σε οχήματα της κατηγορίας.

Αναβαθμισμένη ηχητική εμπειρία

Οδηγός και συνοδηγός μπορούν να επιλέξουν ανάμεσα σε τρία επίπεδα ρύθμισης των μπάσων και τρία ηχητικά προφίλ – Studio, Live και Vocal – προσαρμόζοντας τον ήχο στις ανάγκες κάθε διαδρομής. Το σύστημα δημιουργεί μια ηχητική σκηνή που επεκτείνει τη μουσική πέρα από τα φυσικά όρια της μικρής καμπίνας, προσφέροντας καθηλωτική ακρόαση.

Το όχημα βρίσκεται αυτή τη στιγμή στη διαδικασία έγκρισης τύπου (EU homologation) στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τα τεχνικά χαρακτηριστικά ενδέχεται να αλλάξουν. Μετά την ολοκλήρωση της έγκρισης, η smart θα δημοσιεύσει τα επίσημα στοιχεία.

Ο Wolfgang Ufer, CEO της smart Europe, δήλωσε: «Η επιστροφή του διθέσιου smart αφορά κάτι περισσότερο από τη δημιουργία ενός εξαιρετικού αυτοκινήτου πόλης. Θέλουμε κάθε διαδρομή με το smart #2 να είναι ξεχωριστή, από τον τρόπο με τον οποίο κινείται μέσα στην πόλη μέχρι τον τρόπο με τον οποίο ακούγεται στο εσωτερικό της. Μαζί με τη Sennheiser δημιουργούμε μια συναρπαστική ηχητική εμπειρία, η οποία προσθέτει μια ακόμη συναισθηματική διάσταση στο αυτοκίνητο και σε κάνει να θέλεις να παραμείνεις πίσω από το τιμόνι λίγο περισσότερο».

Η Dr. Veronique Larcher, Managing Director της Sennheiser Mobility, πρόσθεσε: «Η συνεργασία μας με τη smart συνεχίζει να αποδεικνύει τι είναι δυνατό όταν η καινοτομία στον χώρο της αυτοκίνησης και η αριστεία στον ήχο εξελίσσονται παράλληλα. Με το ηχοσύστημα Sennheiser 7 ηχείων στο νέο smart, έχουμε μετατρέψει για ακόμη μία φορά το όχημα σε έναν χώρο που προσφέρει την καθαρότητα, την ισορροπία και τη συναισθηματική ένταση που οι ακροατές περιμένουν από το brand μας. Το “Small car, big sound” αποτυπώνει ιδανικά τον τρόπο με τον οποίο οι δύο μάρκες συνεργάστηκαν για να δημιουργήσουν μια απρόσμενα δυναμική ηχητική εμπειρία σε κάθε διαδρομή».

Επόμενο βήμα στη συνεργασία

Η συνεργασία αξιοποιεί τη μελετημένη σχεδίαση της καμπίνας του smart #2 και ενισχύει τη συνολική εμπειρία μέσα στο αυτοκίνητο. Το νέο μοντέλο επαναπροσδιορίζει το αυθεντικό διθέσιο της smart για τη νέα εποχή της αστικής ηλεκτρικής μετακίνησης, δίνοντας έμφαση στην έξυπνη αξιοποίηση των χώρων και στην καθημερινή χρηστικότητα.

Το ολοκαίνουργιο smart #2 θα κάνει την παγκόσμια πρεμιέρα του στο Σαλόνι Αυτοκινήτου του Παρισιού στις 12 Οκτωβρίου 2026.