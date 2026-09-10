Το νέο SUV της Audi με το προνομιακό πακέτο Design – Τι προσφέρει;

Η Audi ενισχύει την ελκυστικότητα του νέου της SUV με ένα πακέτο που συνδυάζει αναβαθμισμένη αισθητική με σημαντικό οικονομικό όφελος

Η Audi ενισχύει την ελκυστικότητα των νέων Q4 e-tron και Q4 Sportback e-tron, προσφέροντας το νέο προνομιακό πακέτο εξοπλισμού Design. Πρόκειται για μια ολοκληρωμένη πρόταση που αναδεικνύει τον premium χαρακτήρα των δύο αμιγώς ηλεκτρικών μοντέλων, συνδυάζοντας αναβαθμισμένη αισθητική, δυνατότητες εξατομίκευσης και σημαντικό οικονομικό όφελος.

Τι περιλαμβάνει το πακέτο Design

Το πακέτο έχει σχεδιαστεί ώστε να ενισχύει τόσο την εξωτερική εμφάνιση όσο και την ατμόσφαιρα στο εσωτερικό. Περιλαμβάνει:

Μεταλλικό χρώμα αμαξώματος

Πακέτο Ambient Lighting Plus, με δυνατότητα εξατομίκευσης του χρώματος του εσωτερικού φωτισμού

Ζάντες αλουμινίου 19 ιντσών, διαστάσεων 8,0J x 19, σε δυναμικό σχέδιο 5 ακτίνων V Aero και μαύρο φινίρισμα

Παράλληλα, υπάρχει η δυνατότητα επιλογής μεγαλύτερων ζαντών με επιπλέον χρέωση, για ακόμη περισσότερες επιλογές εξατομίκευσης.

Σημαντικό οικονομικό όφελος

Η συνολική αξία του εξοπλισμού που περιλαμβάνεται στο πακέτο είναι σημαντικά υψηλότερη από την προνομιακή τιμή διάθεσής του. Συγκεκριμένα:

Όφελος 893 ευρώ στις εκδόσεις Inspire, Inspire performance και Inspire quattro performance των Q4 SUV e-tron και Q4 Sportback e-tron

Όφελος 1.114 ευρώ στην έκδοση Q4 SUV e-tron Business 204 hp

Το Audi Q4 SUV e-tron Business 204 hp με το πακέτο Design διατίθεται στην τιμή των 49.599 ευρώ. Η λιανική τιμή προ φόρων παραμένει κάτω από το όριο των 40.000 ευρώ, με αποτέλεσμα η συγκεκριμένη έκδοση να διατηρεί μηδενικό φόρο εταιρικής χρήσης – καθιστώντας την ιδιαίτερα ελκυστική και για εταιρικούς χρήστες.

Στις υπόλοιπες εκδόσεις των Q4 SUV e-tron και Q4 Sportback e-tron, το πακέτο Design προσφέρεται στην προνομιακή τιμή των 1.240 ευρώ, ενώ στην έκδοση Q4 SUV e-tron Business 204 hp η τιμή του διαμορφώνεται στα 1.019 ευρώ.

Με την προηγμένη ηλεκτρική τεχνολογία, την υψηλή ποιότητα κατασκευής και τον σύγχρονο σχεδιασμό που χαρακτηρίζουν την Audi, τα νέα Q4 SUV e-tron και Q4 Sportback e-tron αποκτούν με το πακέτο Design ακόμη πιο ολοκληρωμένο και ξεχωριστό χαρακτήρα.