EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Το νέο SUV της Audi που μόλις ήρθε στην Ελλάδα και ξεπούλησε – Σχεδόν 9 αυτοκίνητα τη μέρα για όλο τον Ιανοάριο

ΤΕΤΑΡΤΗ | 25.02.2026
AutoTypos Team
to-neo-suv-tis-audi-pou-molis-irthe-stin-ellada-kai-xepoulise-schedon-9-aftokinita-ti-mera-gia-olo-ton-ianoario-776850

274 ταξινομήσεις τον Ιανουάριο στην Ελλάδα (11,82% στα C-SUV). Τιμή από 41.980 € και όφελος έως 3.100 € με πακέτο Premium.

Το Audi Q3 ξεκίνησε το 2026 με έντονο ρυθμό στην ελληνική αγορά, καταγράφοντας 274 ταξινομήσεις τον Ιανουάριο στην κατηγορία C-SUV. Με απλά μαθηματικά, αυτό αντιστοιχεί σε σχεδόν 9 αυτοκίνητα την ημέρα για όλο τον μήνα (274 σε 31 ημέρες), επίδοση που το φέρνει στην κορυφή των premium μοντέλων της κατηγορίας για τον συγκεκριμένο μήνα.

274 ταξινομήσεις και μερίδιο 11,82% στα C-SUV

Σύμφωνα με τα στοιχεία, το Q3 κατέγραψε 11,82% μερίδιο στην κατηγορία C-SUV τον Ιανουάριο. Η κατηγορία περιγράφεται ως από τις μεγαλύτερες και πιο ανταγωνιστικές της αγοράς, με 2.319 ταξινομήσεις και 22,99% μερίδιο αγοράς.

Στο ευρύτερο φόντο, τα SUV παραμένουν ο κυρίαρχος τύπος αμαξώματος, αντιπροσωπεύοντας 69,35% των ταξινομήσεων.

Τι «πουλά» στο Q3: Ψηφιακό cockpit, άνεση και συστήματα υποβοήθησης

Το Q3 προβάλλεται ως ολοκληρωμένη πρόταση για καθημερινή χρήση, με έμφαση σε ψηφιακή εμπειρία, ποιότητα υλικών και προηγμένα συστήματα υποβοήθησης. Στις διαθέσιμες τεχνολογίες φωτισμού αναφέρονται οι ψηφιακοί προβολείς Matrix LED με τεχνολογία micro-LED, με στόχο ενίσχυση ορατότητας και τεχνολογικού αποτυπώματος.

Γκάμα κινητήρων: Από ήπια υβριδικό 1.5 TFSI έως e-hybrid 272 hp

Η γκάμα καλύπτει διαφορετικές ανάγκες, με τρεις βασικές επιλογές που αναφέρονται:


Αγοράστε σε μορφή PDF τα τεύχη του περιοδικού Quattroruote

Αγοράστε σε μορφή PDF τα τεύχη του περιοδικού Quattroruote

  • 1.5 TFSI 150 hp (ήπια υβριδικό σύνολο)

  • 2.0 TDI 150 hp

  • Q3 SUV e-hybrid 272 hp, με δυνατότητα αμιγώς ηλεκτρικής μετακίνησης

Πακέτο εξοπλισμού Premium: όφελος έως 3.100 €

Η εμπορική πρόταση ενισχύεται με το Προνομιακό Πακέτο Εξοπλισμού Premium, που δίνει:

  • όφελος 3.100 € για την έκδοση Advanced TFSI Hybrid

  • όφελος 2.650 € για την έκδοση Advanced TDI

Το πακέτο περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, μεταλλικό χρώμα, ζάντες 18 ιντσών, τριζωνικό κλιματισμό, sport θερμαινόμενα καθίσματα εμπρός και Ambient Lighting Plus για αναβαθμισμένη ατμόσφαιρα καμπίνας.

Διαθέσιμο και ως Sportback – τιμή από 41.980 €

Το Audi Q3 είναι διαθέσιμο στην Ελλάδα και σε έκδοση Sportback. Η τιμή εκκίνησης της γκάμας για το Q3 SUV αναφέρεται στα 41.980 €.

Τι κρατάμε;

  • Το Audi Q3 έκανε 274 ταξινομήσεις τον Ιανουάριο στην Ελλάδα, περίπου 8,8 αυτοκίνητα/ημέρα.

  • Μερίδιο 11,82% στην κατηγορία C-SUV και θέση No.1 premium μοντέλου της κατηγορίας για τον μήνα.

  • Γκάμα με 1.5 TFSI 150 hp, 2.0 TDI 150 hp και e-hybrid 272 hp.

  • Προνομιακό Πακέτο Premium με όφελος έως 3.100 € και εξοπλισμό όπως 18άρες ζάντες και τριζωνικός κλιματισμός.

  • Τιμή εκκίνησης στην Ελλάδα από 41.980 €, διαθέσιμο και ως Sportback.

