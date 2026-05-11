Το νέο SUV της Chery μπορεί να διασχίσει ολόκληρη λίμνη

Το νέο Jetour G700 της Chery είναι έχει 892 ίππους, 1134 Nm ροπής, τρία μπλοκέ διαφορικά και έκδοση με… προπέλες

H Jetour, θυγατρική της Chery, παρουσίασε το νέο G700, ένα επιβλητικό SUV που στην έκδοση Ark (κιβωτός) γίνεται… αμφίβιο. Η εταιρεία πατάει πάνω στα κατορθώματα της BYD, με το YangWang U8 που μπορεί να επιπλεύσει, αλλά και τις υποσχέσεις του Έλον για το Cybertruck, πηγαίνοντας ένα βήμα παραπέρα.

Το Ark Edition μπορεί να λειτουργήσει σαν σκάφος χάρη σε ένα ειδικά τροποποιημένο σύστημα μετάδοσης με προπέλες.

V for… Varka

Το νέο SUV της Chery δεν μπορεί απλά να επιπλεύσει, αλλά χάρη στις προπέλες και ένα προηγμένο γυροσκοπικό σύστημα σταθεροποίησης, μπορεί να μετατραπεί σε κάτι αρκετά κοντινό σε πραγματικό σκάφος. Oι προπέλες του το βοήθησαν να διασχίσει τη λίμνη Yanqui βόρεια του Πεκίνου, όπου και απαθανατίστηκε από κάμερες.

Η Jetour λέει πως στόχος δεν είναι το νέο G700 να χρησιμοποιείται σα σκάφος, αλλά οι δυνατότητές του προορίζονται κυρίως για περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης, όπως η διάσχιση πλημμυρισμένων δρόμων. Ωστόσο, είμαστε σίγουροι πως αυτό δε θα σταματήσει τους μελλοντικούς του ιδιοκτήτες από το να… μπαρκάρουν.

Σα Land Cruiser με προπέλες

Το Jetour G700 είναι ένα plug-in hybrid SUV με διαστάσεις ανάλογες του Land Cruiser 300 της Toyota και προορίζεται για εξαγωγές σε διάφορες αγορές του κόσμου. Το υβριδικό του σύστημα διαθέτει συνδυαστική ισχύ 892 ίππων και 1.135 Nm ροπής, αρκετή για να μπορεί να κάνει το 0-100 km/h σε 4,6 δευτερόλεπτα… στην ξηρά – όλα αυτά στη βασική του έκδοση.

Όταν το G700 Ark Edition μπει στο νερό, ο turbo τετρακύλινδρος κινητήρας 2,0 λίτρων και οι δύο ηλεκτροκινητήρες σταματάνε να κινούν τις ρόδες του, με δύο προπέλες να αναλαμβάνουν δράση, ενώ το γυροσκοπικό σύστημα φροντίζει να κρατά το επιβλητικό SUV οριζόντιο.

Εκτός από τις δυνατότητές του στο νερό, το G700 μπορεί να κινηθεί με άνεση και σε εκτός δρόμους διαδρομές, χάρη στα τρία μπλοκέ διαφορικά. Παράλληλα, η μπαταρία της CATL, χωρητικότητας 31,4 kWh, προσφέρει αμιγώς ηλεκτρική αυτονομία έως 150 χλμ., ενώ μπορεί να φορτιστεί από 20% σε 80% σε μόλις 10 λεπτά.

Πρόκειται για ακόμα ένα ιδιαίτερα φιλόδοξο έργο από την Κίνα. Μένει να δούμε αν το νέο Jetour G700 θα καταφέρει να καθιερωθεί ως το απόλυτο αμφίβιο SUV.

