Το νέο SUV της Volvo ξεπουλάει ήδη – Ο τεράστιος όγκος παραγγελιών ανάγκασε να αυξηθεί η παραγωγή

Η ζήτηση για το νέο SUV της Volvo είναι τόσο μεγάλη που η εταιρεία εξετάζει την αύξηση της παραγωγής πριν καν το μοντέλο φτάσει στις αγορές

Έντονο είναι το ενδιαφέρον γύρω από το νέο ηλεκτρικό SUV της Volvo, αναγκάζοντας τη σουηδική μάρκα να αλλάξει τα πλάνα της. Σύμφωνα με τις πρώτες ενδείξεις, η Volvo ενδέχεται να προχωρήσει σε κάτι που δεν έχει ξανακάνει στο παρελθόν: να αυξήσει την παραγωγή ενός μοντέλο ενώ αυτό δεν έχει φτάσει ακόμα στις αγορές.

«Τρέλα» για το νέο EX60

Η ζήτηση για το νέο SUV της Volvo έχει ξεπεράσει κατά πολύ τις αρχικές εκτιμήσεις της μάρκας, η οποία αναφέρει πως οι παραγγελίες είναι «σημαντικά υψηλότερες από τις εσωτερικές προβλέψεις». Ως αποτέλεσμα, η Volvo προχωρά σε αναθεώρηση των πλάνων παραγωγής στο εργοστάσιό της στο Torslanda της Σουηδίας.

Το εν λόγω στοιχείο γίνεται ακόμα πιο εντυπωσιακό άμα αναλογιστούμε πως, προς το παρόν, τα βιβλία παραγγελιών έχουν ανοίξει μόνο στην Ευρώπη, ενώ αναμένεται να ανοίξουν και στις ΗΠΑ αργότερα μέσα στην άνοιξη. Παρόλα αυτά, το νέο EX60 έχει συγκεντρώσει περισσότερες παραγγελίες από το μικρότερο και πιο προσιτό Volvo EX30, με το νέο SUV να απειλεί να εξελιχθεί σε ένα από τα best-sellers της εταιρείας.

«Το γεγονός ότι τόσοι πολλοί πελάτες παρήγγειλαν το EX60 μέσα στον πρώτο μήνα ξεπέρασε τις προσδοκίες μας και πρόκειται για ένα “πρόβλημα” που χαίρεσαι να έχεις», δήλωσε ο Erik Severinson, εμπορικός διευθυντής της Volvo Cars. «Είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικό να βλέπουμε τόσο ισχυρή ζήτηση για το ηλεκτρικό μας SUV που αλλάζει τα δεδομένα στην κατηγορία, και αυτή τη στιγμή επανεξετάζουμε τα πλάνα παραγωγής για το 2026, καθώς προετοιμαζόμαστε για την έναρξη παραγωγής των πρώτων αυτοκινήτων για πελάτες τον επόμενο μήνα».

Η αυτοκινητοβιομηχανία ανέφερε επίσης ότι μόνο στη Σουηδία έχουν ήδη καταγραφεί περισσότερες από 3.000 παραγγελίες, ενώ σχεδόν όλες οι μεγάλες ευρωπαϊκές αγορές εμφανίζουν λιανικές πωλήσεις σημαντικά υψηλότερες από εκείνες που είχε προβλέψει αρχικά.

Η νέα στρατηγική επιβραβεύεται

Οι εξαιρετικά θετικές πρώτες ενδείξεις δεν είναι αποτέλεσμα τύχης, αλλά μιας συντονισμένης αλλαγής στρατηγικής από την πλευρά της Volvo. Μετά τη μέτρα υποδοχή του κοινού στο νέο EX90, η εταιρεία προχώρησε σε επανεξέταση της στρατηγικής της και έβαλε ως στόχο τη δημιουργία ενός σύγχρονου ηλεκτρικού μοντέλου που θα πληροί όλα τα πρότυπα της αγοράς.

Το νέο EX60 βασίζεται σε μια νέα πλατφόρμα 800 volt, η οποία χρησιμοποιεί τεχνολογία cell-to-pack, megacastings και μερικές από τις κορυφαίες τεχνολογίες της αγοράς. Το αποτέλεσμα είναι ένα οικογενειακό ηλεκτρικό SUV με αυτονομία περίπου 645 χλμ., ικανό να φορτίσει από 10% σε 80% σε λιγότερο από 20 λεπτά, χάρη στη μέγιστη ισχύ φόρτισης 400 kW.

Παράλληλα, είναι αρκετά ισχυρό, με την κορυφαία έκδοση P12 διπλού κινητήρα να αποδίδει 671 ίππους και 790 Nm ροπής.

Σύμφωνα με το επίσημο site της μάρκας στην Ελλάδα, το EX60 ξεκινά από 60.900 €, δημιουργώντας ένα ισχυρό επιχείρημα υπέρ της πλήρους ηλεκτροκίνησης στην κατηγορία.

