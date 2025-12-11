Το νέο Toyota C-HR+ στην Αθήνα – Πού θα το δεις από κοντά πριν την επίσημη κυκλοφορία του

Το αμιγώς ηλεκτρικό Toyota C-HR+ παρουσιάζεται στο Golden Hall 14–28/12. Δες ώρες, διεύθυνση, βασικά τεχνικά και ελληνικές τιμές/εκδόσεις.

Το νέο, αμιγώς ηλεκτρικό Toyota C-HR+ κάνει την πρώτη του δημόσια εμφάνιση στην Αθήνα, πριν από την επίσημη κυκλοφορία του. Θα το δεις στο Golden Hall (Λ. Κηφισίας 37Α, Μαρούσι 151 23) από 14 έως 28 Δεκεμβρίου. Οι ώρες λειτουργίας της έκθεσης είναι καθημερινά 11:00–21:00. Τις 25 & 26/12 ο χώρος παραμένει κλειστός.

Πρόκειται για την ηλεκτρική εκδοχή του δημοφιλούς coupe-SUV της Toyota. Η ονομασία «+» δηλώνει τη BEV ταυτότητα και την αυξημένη πρακτικότητα που φέρνει η νέα πλατφόρμα. Το αμάξωμα κρατά τις κοφτές coupe γραμμές του C-HR, ενώ το εσωτερικό έχει σχεδιαστεί «σαν να έχει έρθει από μεγαλύτερη κατηγορία». Άνετη καμπίνα, μεγάλο πορτμπαγκάζ, πανοραμική οροφή, ασύρματη φόρτιση και θύρες USB. Η πλατφόρμα e-TNGA BEV, μαζί με ειδικά ρυθμισμένη ανάρτηση και σύστημα διεύθυνσης, στοχεύει σε σταθερή και άμεση οδηγική αίσθηση στην καθημερινή χρήση.

Μπαταρίες, κίνηση και επιδόσεις

Η γκάμα περιλαμβάνει δύο μπαταρίες (57,7 kWh και 77 kWh) και δύο διατάξεις μετάδοσης (FWD ή AWD). Η κορυφαία AWD έκδοση αποδίδει 343 hp / 252 kW και κάνει 0-100 km/h σε 5,2’’, καθιστώντας το C-HR+ μία από τις πιο ισχυρές ηλεκτρικές προτάσεις της Toyota στην Ευρώπη. Η Toyota συνοδεύει το μοντέλο με εγγύηση μπαταρίας έως 1.000.000 km και 11 έτη, προσφέροντας σημαντικό «μαξιλάρι» αξιοπιστίας.

Ελληνικές εκδόσεις και τιμές

Στην ελληνική αγορά, το C-HR+ διατίθεται σε τρεις εκδόσεις, με διαφορετικά επίπεδα ισχύος, μπαταρίας και μετάδοσης. Οι παρακάτω τιμές είναι χωρίς κρατική επιδότηση και αντιστοιχούν σε πλήρη εξοπλισμό ανά έκδοση:

C-HR+ Style — 57,7 kWh , 167 ίπποι , FWD , 0-100 km/h: 7,8’’ , 455 km WLTP . Τιμή: 36.990 € .

C-HR+ Style Plus — 77 kWh , 224 ίπποι , FWD , 0-100 km/h: 7,4’’ , >600 km αυτονομία . Τιμή: 39.990 € .

C-HR+ Lounge / Lounge Plus — 77 kWh, 343 ίπποι, AWD, 0-100 km/h: 5,2’’, 475 km WLTP. Τιμή: 44.990 € / 46.740 €.

Μήκος 4.520 mm, μεταξόνιο 2.750 mm, πορτμπαγκάζ 416 λίτρων. Στο ταμπλό, οθόνη αφής 14’’ με EV Route Planner και πλήρες Toyota Safety Sense.

Φόρτιση και ενεργειακή διαχείριση

Όλες οι εκδόσεις φέρουν ενσωματωμένο φορτιστή AC 11 kW, ενώ διατίθεται προαιρετικά AC 22 kW για ταχύτερη φόρτιση σε wallbox. Σε DC ταχυφόρτιση υποστηρίζεται ισχύς έως 150 kW, επιτρέποντας σύντομους χρόνους ανεφοδιασμού εν κινήσει. Η θερμική προετοιμασία μπαταρίας και η αντλία θερμότητας βελτιώνουν την απόδοση και τη σταθερότητα κατανάλωσης σε χαμηλές θερμοκρασίες.

Πότε ανοίγουν οι παραγγελίες

Οι παραγγελίες του Toyota C-HR+ έχουν ανοίξει από τις αρχές Ιουλίου, ενώ τα πρώτα αυτοκίνητα καταφθάνουν αυτές τις μέρες στην Ελλάδα. Μέχρι τότε, η προ-πρεμιέρα στο Golden Hall είναι μια καλή ευκαιρία να δεις από κοντά το μοντέλο, να καθίσεις στην καμπίνα και να λύσεις πρακτικές απορίες για εξοπλισμό, φόρτιση και κόστη.

Τι κρατάμε;

Προ-πρεμιέρα στο Golden Hall 14–28/12 (11:00–21:00), κλειστά 25–26/12 .

Τρεις εκδόσεις για Ελλάδα : 57,7 kWh FWD, 77 kWh FWD, 77 kWh AWD.

Εγγύηση μπαταρίας έως 1.000.000 km / 11 έτη και DC έως 150 kW .

Τιμές από 36.990 € (χωρίς επιδότηση), κορυφαία AWD στα 44.990 €.

