Το νέο Toyota Corolla Cross ήρθε στην Ελλάδα: Αναλυτικά εκδόσεις, τιμές και εξοπλισμός

Το ανανεωμένο Toyota Corolla Cross είναι πλέον διαθέσιμο στην Ελλάδα, φέρνοντας στο προσκήνιο ένα πιο ώριμο και τεχνολογικά αναβαθμισμένο SUV. Η Toyota βελτιώνει αισθητικά και μηχανικά το μεσαίο της υβριδικό, χωρίς να αλλοιώνει τον ισορροπημένο χαρακτήρα που το έκανε δημοφιλές σε όλη την Ευρώπη.

Η εξωτερική σχεδίαση ακολουθεί τη σύγχρονη αισθητική γλώσσα της Toyota, με πιο κομψό εμπρός μέρος, επανασχεδιασμένα φωτιστικά σώματα LED και ανανεωμένους προφυλακτήρες. Η εικόνα είναι πιο εκλεπτυσμένη, αλλά παραμένει διακριτική — τυπικό δείγμα του τρόπου με τον οποίο η Toyota εξελίσσει τα μοντέλα της χωρίς κραυγαλέες αλλαγές.

Με μήκος 4,46 μέτρα, το Corolla Cross παραμένει ιδανικό για οικογένειες που αναζητούν SUV με άνετους χώρους και ευκολία χρήσης στην πόλη. Το προφίλ διατηρεί τα γνώριμα δυναμικά στοιχεία, ενώ οι νέες ζάντες αλουμινίου και οι αποχρώσεις αμαξώματος προσθέτουν φρεσκάδα.

Υβριδική τεχνολογία 5ης γενιάς

Κάτω από το καπό, η Toyota ενσωματώνει τη νεότερη γενιά υβριδικών συστημάτων της. Και οι δύο διαθέσιμες εκδόσεις συνδυάζουν κινητήρα βενζίνης 1.8 ή 2.0 λίτρων με ηλεκτροκινητήρα και κιβώτιο e-CVT, προσφέροντας γραμμική λειτουργία και εξαιρετική κατανάλωση.

Corolla Cross 1.8 Hybrid – 140 ίπποι , με ομαλή λειτουργία και χαμηλή κατανάλωση από 4,9 λτ./100 χλμ.

– , με ομαλή λειτουργία και χαμηλή κατανάλωση από Corolla Cross 2.0 Hybrid – 180 ίπποι, με πιο έντονη επιτάχυνση και δυνατότητα επιλογής AWD-i (ηλεκτρικής τετρακίνησης).

Η 5η γενιά Toyota Hybrid System προσφέρει ταχύτερη φόρτιση της μπαταρίας, καλύτερη συνεργασία βενζίνης-ηλεκτρικού και αμεσότερη απόκριση στο γκάζι, καθιστώντας το SUV πιο φυσικό και αθόρυβο στην καθημερινή χρήση.

Η καμπίνα έχει αλλάξει αισθητά. Ο οδηγός αντικρίζει ψηφιακό πίνακα οργάνων 12,3’’ και οθόνη αφής 10,5’’ με το νέο Toyota Smart Connect. Η λειτουργία του συστήματος είναι πιο γρήγορη, η ανάλυση υψηλότερη, ενώ υποστηρίζεται ασύρματο Apple CarPlay και Android Auto.

Η ποιότητα υλικών και η ηχομόνωση έχουν βελτιωθεί, ενώ η εργονομία παραμένει υποδειγματική. Οι χώροι επαρκούν για πέντε ενήλικες και αποσκευές, με το πορτμπαγκάζ να αγγίζει τα 473 λίτρα. Στην έκδοση Skyview, η πανοραμική οροφή ενισχύει την αίσθηση ευρυχωρίας.

Εκδόσεις και τιμές στην Ελλάδα

Η γκάμα του Corolla Cross στην ελληνική αγορά περιλαμβάνει τέσσερις εκδόσεις εξοπλισμού:

Active Plus – από 30.970 €

– από Style – από 33.850 €

– από GR Sport – από 40.350 €

– από Lounge – από 41.850 €

Ακόμη και η βασική έκδοση διαθέτει πλήρες πακέτο συστημάτων ασφαλείας, ζάντες αλουμινίου, ψηφιακό πίνακα οργάνων και αυτόματο κλιματισμό. Οι ανώτερες εκδόσεις προσθέτουν θερμαινόμενα καθίσματα, προηγμένο φωτισμό LED και την πανοραμική οροφή που κάνει τη διαφορά στην αίσθηση πολυτέλειας.

Ασφάλεια και εγγύηση

Όπως κάθε νέο Toyota, το Corolla Cross εξοπλίζεται με το T-Mate, που περιλαμβάνει την πιο πρόσφατη γενιά του Toyota Safety Sense 3. Το πακέτο φέρει συστήματα όπως Adaptive Cruise Control, Lane Departure Alert, ανίχνευση πεζών και ποδηλατών, καθώς και Emergency Steering Assist.

Η εγγύηση φτάνει τα 11 χρόνια ή 200.000 χλμ. με το πρόγραμμα Toyota Relax, με αντίστοιχη κάλυψη για την υβριδική μπαταρία μέσω του ετήσιου Hybrid Health Check.

Το ανανεωμένο Corolla Cross παραμένει ένα από τα πιο ισορροπημένα SUV της κατηγορίας: ευρύχωρο, ήσυχο και οικονομικό. Με το νέο της εσωτερικό και τη βελτιωμένη υβριδική απόδοση, στοχεύει πλέον ψηλότερα — χωρίς να χάσει τον καθημερινό της χαρακτήρα.

Τι κρατάμε;

Φρεσκαρισμένη εμφάνιση και πιο ψηφιακό εσωτερικό

και πιο ψηφιακό εσωτερικό Υβριδική τεχνολογία 5ης γενιάς με έως 180 ίππους

με έως 180 ίππους Τιμή εκκίνησης 30.970 € με πλούσιο βασικό εξοπλισμό

με πλούσιο βασικό εξοπλισμό Εγγύηση έως 11 χρόνια και κορυφαία αξιοπιστία Toyota

