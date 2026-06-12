Το νέο Toyota MR-2 θα είναι τετρακίνητο και κεντρομήχανο – Πότε θα παρουσιαστεί

Όχι πια φήμες – αλλά πληροφορίες, για την αναβίωση ενός από τα πιο αγαπημένα σπορ μοντέλα της Toyota!

Για περισσότερα από δέκα χρόνια, το όνομα MR2 εμφανιζόταν ξανά και ξανά σε δημοσιεύματα και φήμες. Αυτή τη φορά όμως η κατάσταση είναι διαφορετική, αφού στελέχη της Toyota έχουν επιβεβαιώσει ότι ένα νέο κεντρομήχανο σπορ μοντέλο βρίσκεται πράγματι υπό εξέλιξη, με στόχο να συνεχίσει τη φιλοσοφία του ιστορικού MR2.

Το νέο MR2 προχωρά, αλλά όχι τόσο γρήγορα

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, το πρόγραμμα βρίσκεται ακόμη στα πρώτα στάδια ανάπτυξης. Ο πρόεδρος της Gazoo Racing, Τομόγια Τακαχάσι, αποκάλυψε ότι το project βρίσκεται μόλις στο πρώτο από τα τέσσερα βασικά στάδια που απαιτούνται πριν από την έναρξη παραγωγής.

Αυτό σημαίνει ότι όσοι περίμεναν παρουσίαση μέσα στο 2026 πιθανότατα θα χρειαστεί να κάνουν υπομονή. Η Toyota εκτιμά ότι η πλήρης διαδικασία εξέλιξης μπορεί να διαρκέσει τέσσερα έως πέντε χρόνια, κάτι που μεταφέρει την πιθανή άφιξη του μοντέλου προς το τέλος της δεκαετίας.

Νέος turbo κινητήρας 2.0 λίτρων

Το σημαντικότερο ίσως στοιχείο αφορά τον κινητήρα. Η Toyota εξελίσσει έναν ολοκαίνουργιο υπερτροφοδοτούμενο τετρακύλινδρο κινητήρα 2.0 λίτρων, γνωστό με την κωδική ονομασία ως G20E. Ο κινητήρας αυτός σχεδιάζεται ώστε να πληροί τις αυστηρές μελλοντικές προδιαγραφές εκπομπών ρύπων, χωρίς να βασίζεται απαραίτητα σε υβριδική υποβοήθηση.

Παρότι οι τελικές προδιαγραφές δεν έχουν ανακοινωθεί, οι φήμες κάνουν λόγο για απόδοση που θα ξεπερνά τα 300 άλογα, ενώ δεν αποκλείεται να υπάρξει και υβριδική έκδοση αργότερα.

Οι δοκιμές γίνονται ήδη στην πίστα

Η Toyota χρησιμοποιεί ήδη πειραματικά οχήματα για την εξέλιξη του νέου κινητήρα. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί το πρωτότυπο GR Yaris M Concept, στο οποίο ο κινητήρας έχει μεταφερθεί στο κέντρο του αμαξώματος ώστε να δοκιμάζονται οι ιδιότητες ενός μελλοντικού κεντρομήχανου σπορ αυτοκινήτου.

Μάλιστα, οι άνθρωποι της Gazoo Racing αναφέρουν ότι το πρωτότυπο βελτιώνεται συνεχώς μέσα από αγωνιστικές δοκιμές, κάτι που δείχνει ότι το πρόγραμμα παραμένει ενεργό και αποτελεί στρατηγική προτεραιότητα για την εταιρεία.

Θα ονομάζεται τελικά MR2;

Η Toyota δεν έχει επιβεβαιώσει επίσημα την ονομασία. Ωστόσο, οι πρόσφατες κατοχυρώσεις εμπορικών σημάτων όπως «GR MR2» και «GR MR-S» ενισχύουν τα σενάρια επιστροφής του ιστορικού ονόματος.

Αν συμβεί αυτό, θα πρόκειται για την πρώτη επιστροφή του MR2 μετά το 2007, όταν ολοκληρώθηκε η παραγωγή της τρίτης γενιάς του μοντέλου. Το αρχικό MR2 είχε γράψει ιστορία ως το πρώτο ιαπωνικό αυτοκίνητο παραγωγής με κεντρικά τοποθετημένο κινητήρα και κίνηση στους πίσω τροχούς.

Η Toyota δεν εγκαταλείπει τους κινητήρες εσωτερικής καύσης

Το πιο ενδιαφέρον μήνυμα ίσως είναι ότι η Toyota συνεχίζει να επενδύει σε σπορ αυτοκίνητα με θερμικούς κινητήρες, παρά τη γενικότερη στροφή της βιομηχανίας προς την ηλεκτροκίνηση. Σύμφωνα με τα στελέχη της εταιρείας, η δημιουργία αυτοκινήτων που προσφέρουν οδηγική απόλαυση παραμένει βασικό κομμάτι της φιλοσοφίας της μάρκας.

*Οι φωτογραφίες απεικονίζουν το concept FT Se της Toyota, δείχνοντας την επικαιροποιημένη σπορ φιλοσοφία της σχεδίασης, που κατά πάσα πιθανότητα θα υιοθετήσει και το νέο MR2

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