To νέο Volkswagen ID. Polo κέρδισε τον τίτλο “Μικρό Αυτοκίνητο της Χρονιάς”

Το νέο ηλεκτρικό Volkswagen ID. Polo κατέκτησε την πρώτη θέση στην κατηγορία Budget των βραβείων German Car of the Year (GCOTY) 2026

Η κριτική επιτροπή του GCOTY ανέδειξε το ID. Polo ως το καλύτερο μικρό αυτοκίνητο της χρονιάς, στέλνοντας ένα ξεκάθαρο μήνυμα: η Volkswagen φέρνει την ηλεκτροκίνηση στην καρδιά της κατηγορίας των μικρών αυτοκινήτων, κάνοντάς την ελκυστική, προσιτή και πρακτική για την καθημερινή χρήση.

Το αμιγώς ηλεκτρικό μοντέλο της Volkswagen επικράτησε επτά ανταγωνιστών, καταλαμβάνοντας την πρώτη θέση μπροστά από τα Renault Twingo και Renault Clio. Η διεθνής κριτική επιτροπή εντυπωσιάστηκε από το ID. Polo και του έδωσε κορυφαίες βαθμολογίες σε τέσσερις από τις πέντε βασικές κατηγορίες αξιολόγησης.

Κορυφαίες βαθμολογίες σε σχεδόν όλες τις κατηγορίες

Το ID. Polo συγκέντρωσε ιδιαίτερα υψηλές βαθμολογίες στον Σχεδιασμό και στην Οδηγική Απόλαυση, φτάνοντας στο 85,8% της μέγιστης βαθμολογίας. Ακολούθησαν το 84,2% στην Ασφάλεια και Περιβάλλον και το 83,8% στη Σημασία και Καινοτομία. Στην κατηγορία Άνεση και Πρακτικότητα συγκέντρωσε 82,0%.

«Το VW ID. Polo ξεπέρασε τον δεύτερο σε τέσσερα από τα πέντε κριτήρια, εξασφαλίζοντας μια αδιαμφισβήτητη νίκη κατηγορίας. Η ξεκάθαρη ψήφος της κριτικής επιτροπής αντανακλά τη σημασία που έχει αυτό το αυτοκίνητο για τη μάρκα Volkswagen», δήλωσε ο Jens Meiners, συνιδρυτής των βραβείων GCOTY.

Παράλληλα, διακρίθηκε και στα ειδικά βραβεία σχεδιασμού, καταλαμβάνοντας τη δεύτερη θέση στο σύνολο του πεδίου για το «Special Award Best Interior Design» και την τρίτη θέση για το «Best Exterior Design», σύμφωνα με την αξιολόγηση των 47 κριτών του GCOTY.

Η σημασία του βραβείου

Το βραβείο GCOTY υπογραμμίζει την ιδιαίτερη σημασία του νέου ID. Polo για τη μάρκα. Ως αμιγώς ηλεκτρική επανερμηνεία ενός από τα πιο επιτυχημένα μοντέλα στην ιστορία της εταιρείας, μεταφέρει ένα γνώριμο όνομα σε μια νέα εποχή. Περισσότερα από 20 εκατομμύρια Polo έχουν πουληθεί μέχρι σήμερα.

Ο Kai Grünitz, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου με ευθύνη για την Ανάπτυξη στη Volkswagen Passenger Cars και στο Brand Group Core, σχολίασε: «Το ID. Polo οδηγεί με απόλυτη συνέπεια ένα από τα απόλυτα best seller μας στην ηλεκτρική εποχή. Η επιτυχία στα βραβεία German Car of the Year αποδεικνύει ότι το συνολικό του πακέτο είναι ιδιαίτερα πειστικό: καθαρή σχεδίαση, άφθονος χώρος, διαισθητική λειτουργία, υψηλά πρότυπα ασφάλειας και τεχνολογίες που συνήθως συναντάμε σε ανώτερες κατηγορίες. Πρόκειται για μια εξαιρετική αναγνώριση για όλη την ομάδα και ένα ισχυρό σήμα για τον στόχο μας να κάνουμε την ηλεκτροκίνηση προσιτή και επιθυμητή για σημαντικά περισσότερους ανθρώπους».

Αναπτυγμένο στο Wolfsburg, το ID. Polo συνδυάζει καθαρή και διαχρονική σχεδίαση, γενναιόδωρους χώρους, υψηλό επίπεδο ποιότητας και πολυάριθμες καινοτομίες. Οι τιμές του ξεκινούν από 24.990 ευρώ στη χώρα μας. Διαβάστε περισσότερα εδώ.