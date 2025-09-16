Το νέο Volkswagen που απέκτησε δικό του τραγούδι

Η Volkswagen παρουσιάζει το ID.3 GTX FIRE+ICE, μια περιορισμένη έκδοση 1.990 μονάδων που αναβιώνει το εμβληματικό Golf Fire & Ice των ‘90s με ηλεκτρικό χαρακτήρα.

Νέα ειδική έκδοση : Volkswagen ID.3 GTX FIRE+ICE, φόρος τιμής στο Golf Fire & Ice του 1990.

Παραγωγή 1.990 μονάδων , εμπνευσμένη από την ταινία “Fire and Ice” και τη συνεργασία με την BOGNER FIRE+ICE .

Ηλεκτρικό hatchback με μοναδικά χρώματα και λεπτομέρειες , διαθέσιμο σε περιορισμένο αριθμό.

Η καμπάνια συνοδεύεται από νέο τραγούδι “Fire + Ice” σε παραγωγή Purple Disco Machine με φωνητικά του Jake Shears.

Αναβίωση ενός θρύλου

Η Volkswagen φέρνει ξανά στο προσκήνιο τη νοσταλγία των ‘90s με το ID.3 GTX FIRE+ICE, μια συλλεκτική ηλεκτρική έκδοση που αντλεί έμπνευση από το Golf 2 Fire & Ice του 1990. Το τότε μοντέλο είχε βασιστεί στην εμβληματική ταινία σκι του Willy Bogner, “Fire and Ice” (1986), και εξελίχθηκε σε cult σύμβολο της εποχής, με σπορ χαρακτήρα και ιδιαίτερη αισθητική.

Σήμερα, το πνεύμα εκείνης της εποχής επιστρέφει μέσα από την ηλεκτροκίνηση, συνδυάζοντας νοσταλγία, design και σύγχρονη τεχνολογία.

Μια καμπάνια με μουσικό παλμό

Το λανσάρισμα δεν περιορίζεται στο αυτοκίνητο. Συνοδεύεται από μια νέα μουσική εκδοχή του τραγουδιού “Fire + Ice”, σε παραγωγή του Purple Disco Machine – βραβευμένου με Grammy για remix του “About Damn Time” της Lizzo – και με φωνητικά του Jake Shears από τους Scissor Sisters.

Το video clip φέρνει στην ίδια σκηνή το ιστορικό Golf 2 Fire & Ice και το νέο ID.3 GTX FIRE+ICE, συνδέοντας παρελθόν και παρόν με εικόνες που θυμίζουν τις σκηνές της ταινίας.

Ο σύγχρονος διάδοχος

Το νέο ID.3 GTX FIRE+ICE αναπτύχθηκε σε συνεργασία με την BOGNER FIRE+ICE, θυγατρική της εταιρείας πολυτελούς αθλητικής ένδυσης BOGNER. Όπως και το αυθεντικό μοντέλο, έτσι κι αυτό κυκλοφορεί σε μόλις 1.990 αντίτυπα, αριθμός που παραπέμπει στο έτος κυκλοφορίας του πρώτου Golf Fire & Ice.

Η ειδική έκδοση ξεχωρίζει χάρη στις μοναδικές χρωματικές επιλογές, τις σχεδιαστικές λεπτομέρειες και την ηλεκτρική ενέργεια που δίνει νέα διάσταση στο θρυλικό όνομα.

Η κληρονομιά του Golf Fire & Ice

Το Golf 2 Fire & Ice είχε κυκλοφορήσει το 1990 με μοβ περλέ βαφή, αλουμινένιες ζάντες, σπορ εμφάνιση και κινητήρες έως 160 ίππους. Η συνεργασία με τον Willy Bogner το μετέτρεψε σε iconic μοντέλο συλλεκτικής αξίας, που έμεινε στη μνήμη για τον χαρακτήρα και την αισθητική του.

Με το ID.3 GTX FIRE+ICE, η Volkswagen επιχειρεί να ξαναγράψει αυτή την ιστορία για την ηλεκτρική εποχή.

Τι κρατάμε;

Το ID.3 GTX FIRE+ICE αναβιώνει το Golf Fire & Ice του 1990.

Περιορισμένη παραγωγή 1.990 κομματιών σε συνεργασία με την BOGNER FIRE+ICE.

Ηλεκτρική ειδική έκδοση με ξεχωριστό design και λεπτομέρειες.

Συνοδεύεται από καμπάνια μουσικής και video clip με τον Purple Disco Machine.

