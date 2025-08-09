quattroruote-icon
EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Το νέο Volkswagen που ήδη κινδυνεύει να σταματήσει η παραγωγή του

ΣΑΒΒΑΤΟ | 09.08.2025
Στέλιος Παππάς
to-neo-volkswagen-pou-idi-kindynevei-na-stamatisei-i-paragogi-tou-637735

Το Volkswagen ID.5 κινδυνεύει με πρόωρη συνταξιοδότηση, λόγω χαμηλών πωλήσεων. Δες τι σημαίνει αυτό για την ηλεκτρική της στρατηγική.

  • Το ID.5 αναμένεται να αποσυρθεί από τη γκάμα της VW μέχρι το 2027

  • Παρά τη συμπερίληψή του στις πωλήσεις του ID.4, οι καθαρές πωλήσεις του είναι απογοητευτικές

  • Το μοντέλο δεν πούλησε όπως αναμενόταν σε Κίνα και Ευρώπη – και δεν διατέθηκε ποτέ στις ΗΠΑ

  • Η VW προχωρά σε γενικό “ξεκαθάρισμα” μοντέλων που δεν αποδίδουν

  • Στο στόχαστρο και άλλα μοντέλα όπως το Touareg και το T-Roc Cabriolet

Σύντομη ζωή για το πιο “κουπέ” ηλεκτρικό SUV της Volkswagen

Μπορεί το Volkswagen ID.5 να κυκλοφόρησε πριν λίγα χρόνια ως η «σπορ» εναλλακτική του ID.4, όμως σύμφωνα με δημοσιεύματα, κινδυνεύει ήδη με πρόωρη απόσυρση. Όπως αναφέρει το Autocar, η παραγωγή του αναμένεται να σταματήσει το 2027, χωρίς να υπάρξει δεύτερη γενιά.

Volkswagen

Παρότι εντάσσεται στη στρατηγική ηλεκτροκίνησης της VW, η οποία κατέγραψε αύξηση 47% στις παγκόσμιες πωλήσεις EVs το πρώτο εξάμηνο του 2025, το ID.5 δεν κατάφερε να ανταποκριθεί στις προσδοκίες.

Πού οφείλεται η αποτυχία;

Η Volkswagen είχε μεγάλες προσδοκίες για την αγορά της Κίνας, όπου όμως το ID.5 απέτυχε εμπορικά. Στην Ευρώπη, οι καταναλωτές προτίμησαν το πιο πρακτικό και παραδοσιακά σχεδιασμένο ID.4, ενώ στις ΗΠΑ το μοντέλο δεν κυκλοφόρησε καθόλου, περιορίζοντας περαιτέρω τις προοπτικές του.

Volkswagen

Αν και τα επίσημα νούμερα εμφανίζουν το ID.5 ως το κορυφαίο σε πωλήσεις EV της VW για το 2025, αυτό οφείλεται στον συνυπολογισμό των πωλήσεων με το ID.4, το οποίο στην πραγματικότητα κάνει τη «βαριά δουλειά», με 84.900 μονάδες έως τον Ιούνιο.

Τι σημαίνει αυτό για τη γκάμα της VW;

Η ενδεχόμενη κατάργηση του ID.5 δεν είναι μεμονωμένη απόφαση. Αντιθέτως, εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πλάνο αναδιάρθρωσης, που περιλαμβάνει:

Η απόφαση να διακοπεί το ID.5 ενδέχεται να επηρεάσει και το ηλεκτρικό Ford Capri, το μοντέλο που δημιουργήθηκε στο πλαίσιο της συνεργασίας VW–Ford, και του οποίου η παραγωγή ήδη περιορίστηκε λόγω «ραγδαίας επιδείνωσης της αγοράς ηλεκτρικών», όπως ανέφερε εκπρόσωπος της Ford.

Κι όμως, η VW δεν εγκαταλείπει τα ηλεκτρικά

Παρά τις περικοπές, η Volkswagen συνεχίζει να επενδύει στην ηλεκτροκίνηση, με δύο νέα ηλεκτρικά hatchbacks να έρχονται:

  • Το ID.2 που αναμένεται το 2026 με τιμή ~25.000 €

  • Το ID.1 που έρχεται το 2027 με τιμή ~20.000 €

Για τους λάτρεις των SUV, θα υπάρξει και crossover έκδοση ID.2 X, με αυξημένη απόσταση από το έδαφος και πιο περιπετειώδη προσανατολισμό.

Τι κρατάμε;

  • Το VW ID.5 αναμένεται να αποσυρθεί μέχρι το 2027 λόγω χαμηλών πωλήσεων

  • Δεν θα υπάρξει δεύτερη γενιά, παρά την αρχική αισιοδοξία

  • Η VW αναδιαμορφώνει τη γκάμα της, κόβοντας μοντέλα με χαμηλή απήχηση

  • Τα μικρότερα και πιο προσιτά EVs (ID.2, ID.1) είναι η νέα προτεραιότητα

  • Η αποτυχία του ID.5 ενδέχεται να συμπαρασύρει και το Ford Capri

Το premium οικογενειακό SUV που έχει 12 χρόνια εγγύηση – Με τιμή 28.490 €

Δοκιμή Citroen e-C3: Το φθηνότερο ηλεκτρικό της μάρκας κάνει 400 χλμ. στην πόλη με 7 ευρώ

Στην Ελλάδα το πιο οικονομικό Ford Ranger: Καίει 3,4 lt/100 km – Τιμές και εξοπλισμός

Tags
#Volkswagen#VW ID.5
