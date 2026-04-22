Το νέο Volkswagen που θέλουν όλοι – 48.709 πωλήσεις στο πρώτο τρίμηνο του 2026

Έχει καταφέρει να καθιερωθεί ως μία από τις πιο σταθερές επιλογές στην ευρωπαϊκή αγορά, χτίζοντας με τα χρόνια μια σχέση εμπιστοσύνης με το κοινό

Ο λόγος για το Volkswagen T-Roc, το οποίο δεν είναι απλώς ένα εμπορικά επιτυχημένο μοντέλο, αλλά ένα SUV που έχει δοκιμαστεί σε μία από τις πιο απαιτητικές αγορές παγκοσμίως και συνεχίζει να κερδίζει την προτίμηση των οδηγών. Σε ένα τόσο ανταγωνιστικό περιβάλλον, η αποδοχή δεν έρχεται τυχαία.

Το T-Roc έχει εδραιώσει τη θέση του μέσα από έναν συνδυασμό ποιότητας, ουσίας και συνέπειας στον χρόνο, στοιχεία που το έχουν μετατρέψει σε σημείο αναφοράς στην κατηγορία του.

Ολοκληρωμένο πακέτο

Η επιτυχία του δεν περιορίζεται στην εικόνα ή τη δημοφιλία του. Βασίζεται και στη συνολική του πρόταση, που καλύπτει τις ανάγκες της σύγχρονης καθημερινότητας. Χτισμένο πάνω στην πλατφόρμα MQB evo, με ήπια υβριδική τεχνολογία 48V, υψηλά επίπεδα ασφάλειας και πρακτικότητα, προσφέρει αυξημένους χώρους και πορτμπαγκάζ 475 λίτρων, καλύπτοντας τόσο τις μετακινήσεις στην πόλη όσο και τις πιο απαιτητικές διαδρομές.

Παράλληλα, η σχεδίασή του παραμένει δυναμική και αναγνωρίσιμη, ενώ η τεχνολογία και η ποιότητα κατασκευής κινούνται στο επίπεδο που έχει συνηθίσει το κοινό από τη Volkswagen. Είναι ένας συνδυασμός που δημιουργεί αίσθηση σιγουριάς πριν ακόμη ξεκινήσει η διαδρομή — και αυτή ακριβώς η σιγουριά είναι που μεταφράζεται σε εμπιστοσύνη και σταθερή εμπορική παρουσία σε όλη την Ευρώπη.

Βασικός πυλώνας της επιτυχίας

Η πορεία του T-Roc ενισχύεται και από τη συνολική εικόνα της μάρκας. Στο πρώτο τρίμηνο της χρονιάς, η Volkswagen διατήρησε την ηγετική της θέση στην ευρωπαϊκή αγορά, με 343.888 πωλήσεις και μερίδιο 9,9%, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική της και την εμπιστοσύνη που συνεχίζει να απολαμβάνει από τους Ευρωπαίους οδηγούς. Σε αυτή την επιτυχία, το T-Roc αποτελεί έναν από τους βασικούς πυλώνες, με συνολικά 48.709 πωλήσεις.

Όταν ένα μοντέλο επιλέγεται από δεκάδες χιλιάδες οδηγούς μέσα σε μόλις τρεις μήνες, αυτό από μόνο του λέει πολλά. Το T-Roc δεν είναι απλώς ένα ακόμη δημοφιλές SUV, αλλά ένα αυτοκίνητο που έχει ήδη αποδείξει την αξία του στην πράξη, μέσα από την ίδια την επιλογή του κοινού. Έτσι, το νέο Volkswagen T-Roc συνεχίζει την επιτυχημένη του πορεία, δείχνοντας ότι η πραγματική αξία ενός αυτοκινήτου δεν κρίνεται μόνο από τα χαρακτηριστικά του, αλλά κυρίως από την εμπιστοσύνη που καταφέρνει να κερδίσει.

Τιμές και εκδόσεις του νέου T-Roc

Η γκάμα του νέου T-Roc έχει σχεδιαστεί με έμφαση στην απλότητα και τη σαφήνεια, ώστε να προσφέρει στο κοινό ξεκάθαρες και ουσιαστικές επιλογές. Στην ελληνική αγορά διατίθεται σε τέσσερα επίπεδα εξοπλισμού: Trend, Life, Style και R-Line.

ΕΚΔΟΣΗ CC / PS / KW ΑΠΛΤΠΦ ΑΝ.ΠΡΟΤ.ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ T-Roc 1.5 eTSI 116PS DSG Trend 1.498 / 116 / 85 € 21.562,89 € 28.590 T-Roc 1.5 eTSI 116PS DSG Life 1.498 / 116 / 85 € 22.344,90 € 29.790 T-Roc 1.5 eTSI 116PS DSG Style 1.498 / 116 / 85 € 23.974,10 € 32.290 T-Roc 1.5 eTSI 150PS DSG Life 1.498 / 150 / 110 € 23.387,59 € 31.390 T-Roc 1.5 eTSI 150PS DSG Style 1.498 / 150 / 110 € 25.016,33 € 33.890 T-Roc 1.5 eTSI 150PS DSG R-Line 1.498 / 150 / 110 € 26.347,76 € 35.990

Τι κρατάμε: