EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Το νέο Volkswagen T-Roc στην Ελλάδα – Πόσο κοστίζει;

ΔΕΥΤΕΡΑ | 16.02.2026
Θέμης Θεοδωρόπουλος
to-neo-volkswagen-t-roc-stin-ellada-poso-kostizei-793162

Το Volkswagen T-Roc περνά πλέον στη δεύτερη γενιά του, επιχειρώντας ένα σαφές ποιοτικό και τεχνολογικό άλμα που το φέρνει πιο κοντά σε μοντέλα ανώτερης κατηγορίας.

Δεν πρόκειται για μια απλή ανανέωση. Η Volkswagen δούλεψε πάνω σε όλους τους τομείς, από τη σχεδίαση και την πλατφόρμα μέχρι τα συστήματα εξηλεκτρισμού και την ψηφιακή εμπειρία καμπίνας, δημιουργώντας ένα πιο ολοκληρωμένο προϊόν.

Εξωτερικά, το νέο T-Roc δείχνει πιο ώριμο και πιο στιβαρό. Το μήκος έχει αυξηθεί, κάτι που βελτιώνει τόσο τις αναλογίες όσο και τους εσωτερικούς χώρους. Οι γραμμές είναι καθαρές, με πιο έντονους ώμους και μεγαλύτερη οπτική ένταση. Κεντρικό ρόλο παίζει η φωτιστική υπογραφή. Τα LED Plus είναι στάνταρ, ενώ οι Matrix IQ.LIGHT με φωτεινή λωρίδα και φωτιζόμενο λογότυπο ενισχύουν την premium εικόνα, ειδικά τη νύχτα.

Το εσωτερικό κάνει ίσως το μεγαλύτερο άλμα. Η ποιότητα υλικών έχει βελτιωθεί αισθητά, με μαλακές επιφάνειες και καλύτερη συναρμογή. Η συνολική εικόνα θυμίζει μεγαλύτερα Volkswagen, κάτι που ενισχύει την αντίληψη αξίας. Ο ψηφιακός πίνακας οργάνων συνδυάζεται με infotainment τελευταίας γενιάς και οθόνη έως 13 ιντσών. Για πρώτη φορά προσφέρεται Head-Up Display, ενώ το Driving Experience Control επιτρέπει εξατομίκευση οδηγικών ρυθμίσεων. Ο ατμοσφαιρικός φωτισμός συμπληρώνει το σύγχρονο περιβάλλον, δημιουργώντας πιο lounge αίσθηση στις νυχτερινές μετακινήσεις.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Η αύξηση διαστάσεων μεταφράζεται σε καλύτερους χώρους για επιβάτες και αποσκευές. Ακόμη και με ψηλούς εμπρός, οι πίσω επιβάτες διατηρούν επαρκή άνεση. Ο χώρος αποσκευών φτάνει πλέον τα 475 λίτρα, τοποθετώντας το μοντέλο στις κορυφαίες θέσεις της κατηγορίας. Στις λεπτομέρειες που ξεχωρίζουν, το κάθισμα ergoActive με λειτουργία μασάζ ενισχύει την άνεση στην καθημερινή χρήση.

Η μετάβαση στην πλατφόρμα MQB evo βελτιώνει στρεπτική ακαμψία, ποιότητα κύλισης και ασφάλεια. Το αμάξωμα είναι πιο στιβαρό, περιορίζοντας θορύβους και κραδασμούς. Σημαντικό στοιχείο είναι ότι όλες οι εκδόσεις διαθέτουν ανάρτηση πολλαπλών συνδέσμων, κάτι σπάνιο για την κατηγορία. Το όφελος είναι καλύτερη πρόσφυση, σταθερότητα και άνεση σε ταξίδι. Τα συστήματα υποβοήθησης περιλαμβάνουν Travel Assist νέας γενιάς και Exit Warning για αποφυγή ατυχημάτων κατά το άνοιγμα θυρών.

Στη γκάμα συναντάμε τον εξηλεκτρισμένο 1.5 eTSI με σύστημα 48V και DSG.

Έκδοση 116 PS

  • 220 Nm ροπής
  • 0-100 km/h σε 10,6’’
  • Κατανάλωση κοντά στα 5,5–6,0 l/100 km

Έκδοση 150 PS


Αγοράστε σε μορφή PDF τα τεύχη του περιοδικού Quattroruote
  • 250 Nm
  • 0-100 km/h σε 8,9’’
  • Τελική έως 212 km/h

Το 48V σύστημα υποστηρίζει επιτάχυνση, μειώνει κατανάλωση και βελτιώνει την ομαλότητα λειτουργίας.

Η δομή εξοπλισμού απλοποιείται σε τέσσερα επίπεδα: Trend, Life, Style και R-Line.

Οι τιμές διαμορφώνονται ως εξής:

  • 1.5 eTSI 116 PS Trend: από 28.590€
  • 1.5 eTSI 116 PS Life: από 29.790€
  • 1.5 eTSI 116 PS Style: από 32.290€
  • 1.5 eTSI 150 PS Life: από 31.390€
  • 1.5 eTSI 150 PS Style: από 33.890€
  • 1.5 eTSI 150 PS R-Line: από 35.990€

Τι κρατάμε;

  • Σημαντική ποιοτική αναβάθμιση σε σχέση με πριν
  • Mild hybrid κινητήρες με χαμηλή κατανάλωση
  • Μεγάλος χώρος αποσκευών 475 lt
  • Ανταγωνιστική τιμή εκκίνησης στα 28.590€

Tags
#Volkswagen#Volkswagen T-Roc
Θέμης Θεοδωρόπουλος

Θέμης Θεοδωρόπουλος

Γεννημένος το 1992, με έρωτα για τα αυτοκίνητα από παιδική ηλικία, η πορεία στο χώρο ξεκίνησε το 2017 στο Quattroruote. Από τότε, οι αμέτρητες ώρες πίσω από το τιμόνι έγιναν τρόπος ζωής: supercars και πισωκίνητα έχουν μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά, αλλά η απόλαυση της οδήγησης δεν γνωρίζει όρια – κάθε είδος αυτοκινήτου κρύβει μια δική του ιστορία. Κάθε ταξίδι είναι αφορμή για νέες αυτοκινητιστικές εμπειρίες και κάθε συζήτηση βρίσκει τελικά τον δρόμο της πίσω στα αυτοκίνητα.
