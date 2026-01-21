To νέο Volvo EX60 στην Ελλάδα – Τιμή

Το νέο αμιγώς ηλεκτρικό Volvo EX60 έρχεται Ελλάδα από 60.900 €. Αυτονομία έως 810 km, ταχεία φόρτιση, 10ετής εγγύηση μπαταρίας.

Το Volvo EX60 είναι το νέο, αμιγώς ηλεκτρικό, μεσαίο SUV της μάρκας και το μοντέλο με το οποίο η Volvo εισέρχεται δυναμικά στη «μεγαλύτερη» κατηγορία ηλεκτρικών διεθνώς. Είναι πενταθέσιο, οικογενειακό, με έμφαση σε αυτονομία, ταχύτητα φόρτισης, ασφάλεια και απλοποιημένη εμπειρία χρήσης. Έρχεται να μειώσει το άγχος αυτονομίας και να ορίσει νέα στάνταρ στην κατηγορία.

Τιμή Ελλάδας και θέση έναντι XC60

Σύμφωνα με το επίσημο site της μάρκας στην Ελλάδα, το EX60 ξεκινά από 60.900 €. Η τιμή το τοποθετεί πάνω από 10.000 € φθηνότερα από το υβριδικό «αδελφάκι» XC60 (από 71.208 €), δημιουργώντας ένα ισχυρό επιχείρημα υπέρ της πλήρους ηλεκτροκίνησης στην κατηγορία.

Εκδόσεις, μπαταρία και αυτονομία

Το EX60 λανσάρεται με τρεις βασικές διατάξεις συστήματος κίνησης και συνολικά επτά εκδόσεις εξοπλισμού/απόδοσης:

P12 AWD Electric : έως 810 km αυτονομία (WLTP).

P10 AWD Electric : έως 660 km .

P6 RWD Electric: έως 620 km.

Η προσέγγιση δίνει έμφαση στη μέγιστη αποδοτικότητα, αξιοποιώντας νέα αρχιτεκτονική μπαταρίας (cell-to-body) και ηλεκτροκινητήρες νέας γενιάς της Volvo. Η μπαταρία καλύπτεται από εγγύηση 10 ετών.

Φόρτιση: «340 km σε 10 λεπτά»

Με ταχυφορτιστή 400 kW, η Volvo αναφέρει δυνατότητα ανάκτησης έως 340 km αυτονομίας σε 10 λεπτά (έκδοση P12 AWD, σε συγκεκριμένες συνθήκες δοκιμών). Η υπόσχεση είναι σαφής. Σύντομη στάση – μεγάλη απόδοση φόρτισης, ώστε τα μεγάλα ταξίδια να γίνονται με προβλέψιμους κύκλους στάσεων.

Πλατφόρμα, τεχνολογία και απόδοση

Το EX60 βασίζεται στη νέα SPA3 αρχιτεκτονική της Volvo. Βασικά τεχνικά στοιχεία:

HuginCore : κεντρικός υπολογιστής/ηλεκτρονική αρχιτεκτονική που ενοποιεί hardware και λογισμικό για απόκριση σε infotainment, υποβοηθήσεις και ενεργειακή διαχείριση.

Mega casting (χύτευση μεγάλων δομικών τμημάτων) για μειωμένη μάζα/πολύ υψηλή ακαμψία.

Νέα σχεδίαση κυψελών και ενσωμάτωση μπαταρίας στο αμάξωμα ( cell-to-body ) για βελτίωση ενεργειακής πυκνότητας και αεροδυναμικής.

Cd 0,26: αεροδυναμικός συντελεστής που συμβάλλει καταλυτικά στην αυτονομία.

Σύμφωνα με τη μάρκα, ο συνδυασμός αυτών των τεχνολογιών δίνει στο EX60 χαμηλότερο αποτύπωμα άνθρακα από κάθε προηγούμενο αμιγώς ηλεκτρικό Volvo – σε επίπεδο αντίστοιχο με το μικρότερο EX30.

Εμπειρία χρήστη και ψηφιακό οικοσύστημα

Το EX60 φέρνει τη νεότερη εκδοχή του Android Automotive OS με:

Gemini , τον νέο βοηθό AI της Google , για φυσική φωνητική αλληλεπίδραση χωρίς αποστήθιση εντολών.

Πλατφόρμα με συνεργασίες Google, NVIDIA, Qualcomm για υψηλή υπολογιστική ισχύ και άμεση απόκριση σε οθόνες/χάρτες/φωνητικούς βοηθούς.

OTA αναβαθμίσεις για συνεχή βελτίωση λειτουργιών.

Στον τομέα ήχου, διαθέσιμο Bowers & Wilkins με 28 ηχεία, ηχεία στα προσκέφαλα για τα τέσσερα κύρια καθίσματα και υποστήριξη Apple Music με Dolby Atmos (απαιτείται συνδρομή/συμβατότητα).

Ασφάλεια: το νέο Πρότυπο Volvo

Το EX60 υιοθετεί το Πρότυπο Ασφαλείας Volvo «πάνω από κανονισμούς και βαθμολογίες», με:

Πυκνό πλέγμα αισθητήρων και συνεχή εκτίμηση του περιβάλλοντος μέσω HuginCore.

Ζώνη ασφαλείας πολλαπλής προσαρμογής (παγκόσμια πρωτιά της Volvo) για πιο «έξυπνη» προστασία στις εμπρός θέσεις.

Κλωβό ασφαλείας με βοριούχο χάλυβα και εξελιγμένα συστήματα συγκράτησης.

Σχεδίαση και πρακτικότητα

Το εξωτερικό ακολουθεί το σκανδιναβικό design της μάρκας, με χαμηλό ρύγχος, επικλινή οροφή και «σφηνοειδείς» πλευρικές γραμμές. Στο εσωτερικό:

Μακρύ μεταξόνιο και επίπεδο δάπεδο για ενισχυμένους χώρους πίσω.

Μεγάλος χώρος αποσκευών και έξυπνες θήκες.

Φυσικά premium υλικά που δημιουργούν ήσυχο, κομψό και πολυχρηστικό περιβάλλον.

Παραγγελίες, προδιαμορφώσεις και παραδόσεις

Η διαδικασία παραγγελίας έχει σχεδιαστεί για απλότητα και διαφάνεια: σαφής τιμή, ξεκάθαρος βασικός εξοπλισμός και προβλέψιμοι χρόνοι παράδοσης. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να επιλέξει:

Ετοιμοπαράδοτα προ-διαμορφωμένα αυτοκίνητα, ή

Πλήρη διαμόρφωση (με ελαφρώς μεγαλύτερο χρόνο παράδοσης).

Η παραγωγή θα ξεκινήσει την άνοιξη στη Σουηδία. Παραδόσεις P6 και P10 από καλοκαίρι, με την P12 να ακολουθεί.

