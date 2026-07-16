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EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Το νέο υβριδικό Jeep Compass με 8 χρόνια εγγύηση και τιμή έκπληξη – 3.200 ευρώ φθηνότερο

ΠΕΜΠΤΗ | 16.07.2026
Autotypos Team
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H Jeep κάνει το νέο Compass e-Hybrid ακόμα πιο ανταγωνιστικό, ανακοινώνοντας νέα εισαγωγική τιμή για την έκδοση Altitude

Το νέο Jeep Compass e-Hybrid συνδυάζει πλούσιο εξοπλισμό, υβριδική τεχνολογία και 8ετή εργοστασιακή εγγύηση, ενισχύοντας την παρουσία του σε μία από τις πιο δημοφιλείς κατηγορίες της αγοράς. Στη βασική του έκδοση, Altitude, ισχύει νέα εισαγωγική τιμή 32.990 ευρώ.

Πλούσιος εξοπλισμός και τιμή – έκπληξη

Η έκδοση Altitude διαθέτει ιδιαίτερα πλούσιο εξοπλισμό, που περιλαμβάνει ασύρματο Apple CarPlay και Android Auto, ψηφιακό πίνακα οργάνων 10 ιντσών, οθόνη infotainment 16 ιντσών, αυτόματο διζωνικό κλιματισμό, ενεργό cruise control, κάμερα οπισθοπορείας, εμπρός και πίσω αισθητήρες στάθμευσης, ηλεκτροχρωμικό εσωτερικό καθρέφτη, προβολείς LED με αυτόματη ενεργοποίηση, ηλεκτρικά αναδιπλούμενους εξωτερικούς καθρέφτες και ζάντες αλουμινίου 18 ιντσών.

Για όσους αναζητούν ακόμη περισσότερες ανέσεις και τεχνολογίες, η κορυφαία έκδοση Summit προσθέτει προβολείς LED Matrix, φωτιζόμενη εμπρός γρίλια και λογότυπο Jeep στο πίσω μέρος, επενδύσεις καθισμάτων από οικολογικό δέρμα, θερμαινόμενο παρμπρίζ και τιμόνι, ατμοσφαιρικό φωτισμό στην καμπίνα και συναγερμό.

Κάτω από το καπό, το νέο Jeep Compass e-Hybrid εφοδιάζεται με υβριδικό σύστημα απόδοσης 145 ίππων, το οποίο συνεργάζεται με αυτόματο κιβώτιο διπλού συμπλέκτη 6 σχέσεων. Η μέση κατανάλωση καυσίμου σύμφωνα με το πρωτόκολλο WLTP ανέρχεται σε 5,9 λτ./100 χλμ., ενώ το ήπια υβριδικό σύστημα επιτρέπει στο μοντέλο να κινείται και αμιγώς ηλεκτρικά σε συνθήκες χαμηλού φορτίου, συμβάλλοντας στη μείωση της κατανάλωσης και των εκπομπών.

Σημαντικό πλεονέκτημα αποτελεί και η 8ετής εργοστασιακή εγγύηση ή 120.000 χιλιομέτρων, η οποία καλύπτει και τη μπαταρία των 48V του υβριδικού συστήματος. Παράλληλα, η εγγύηση είναι μεταβιβάσιμη, στοιχείο που ενισχύει τη μεταπωλητική αξία του μοντέλου.

Το ολοκαίνουργιο Compass συνδυάζει τον αυθεντικό χαρακτήρα της Jeep με σύγχρονη σχεδίαση, προηγμένες τεχνολογίες και υψηλό επίπεδο εξοπλισμού, προσφέροντας μια ιδιαίτερα ανταγωνιστική πρόταση στην κατηγορία των C-SUV. Το νέο μοντέλο είναι ήδη διαθέσιμο στο δίκτυο της Jeep σε όλη την Ελλάδα, όπου οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να το γνωρίσουν και να το οδηγήσουν.

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Tags
#Jeep#Jeep Compass e-Hybrid#SUV
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