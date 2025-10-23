Το νέο υβριδικό Nissan Qashqai πέτυχε κατανάλωση 5,4 lt/100km σε επίσημες δοκιμές – Πόσο κοστίζει στην Ελλάδα

H ADAC ανακοίνωσε τα επίσημα αποτελέσματα της δοκιμής Ecotest, με το νέο Nissan Qashqai να καταγράφει κατανάλωση μόλις 5,4 lt/100km

Το εν λόγω αποτέλεσμα μεταφράζεται σε μείωση σχεδόν 15% σε σχέση με την απερχόμενη έκδοση του Qashqai, κατατάσσοντας το νέο Qashqai e-POWER ανάμεσα στα κορυφαία μοντέλα της κατηγορίας του. Η δοκιμή ADAC Ecotest συνδυάζει εργαστηριακές και δυναμικές διαδικασίες μέτρησης, ώστε να αποτυπώνει με ρεαλισμό την κατανάλωση καυσίμου σε πραγματικές συνθήκες οδήγησης.

Το σύστημα e-POWER

Το ανανεωμένο σύστημα e-POWER περιλαμβάνει έναν νέο κινητήρα εσωτερικής καύσης, που ενσωματώνει ένα πλήθος τεχνικών αναβαθμίσεων. Η ομάδα μηχανικών της Nissan προχώρησε σε πολλαπλές βελτιώσεις, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην οικονομία καυσίμου κατά την οδήγηση σε ευρωπαϊκούς αυτοκινητοδρόμους έως τα 130 χλμ./ώρα, επιτυγχάνοντας βελτιωμένη απόδοση και προσφέροντας φιλικότερη προς το περιβάλλον οδήγηση.

Μείωση εκπομπών ρύπου: Το νέο σύστημα e-POWER στο Qashqai πέρα από χαμηλότερη κατανάλωση καυσίμου, επιτυγχάνει και μείωση εκπομπών ρύπου – από 116 σε 102 γρ./χλμ. (WLTP) – σημειώνοντας βελτίωση 12%. Η εξαιρετική αυτή επίδοση συνέβαλε σημαντικά ώστε το Qashqai e-POWER να λάβει συνολική αξιολόγηση τέσσερα στα πέντε αστέρια.

Εντυπωσιακή αυτονομία: Η χαμηλή κατανάλωση σε συνδυασμό με τη δεξαμενή καυσίμου 55 λίτρων προσφέρει εκτιμώμενη αυτονομία έως 1.018 χλμ. – αύξηση 145 χλμ. ανά πλήρη δεξαμενή καυσίμου – που ξεπερνά ακόμη και την αυτονομία οχημάτων diesel. Σύμφωνα με το πρότυπο WLTP, η αυτονομία φτάνει τα 1.222 χλμ.

Αθόρυβο σχεδόν σαν ηλεκτρικό

Το αναβαθμισμένο σύστημα e-POWER προσφέρει, επίσης, μια πιο ήρεμη οδηγική εμπειρία συνολικά, με τις μετρήσεις της ADAC να επιβεβαιώνουν πως το νέο Nissan Qashqai e-POWER είναι πλέον πιο αθόρυβο από ποτέ, με το επίπεδο θορύβου να πέφτει στα μόλις 5,6 dB με ταχύτητα 130 χλμ./ώρα.

Παράλληλα, οι νέοι ιδιοκτήτες του Qashqai e-POWER θα επωφεληθούν από χαμηλότερο συνολικό κόστος χρήσης, καθώς τα διαστήματα συντήρησης έχουν αυξηθεί από 15.000 σε 20.000 χλμ.

Ο David Moss, Senior Vice President R&D της Nissan AMIEO δήλωσε: «Ακολουθώντας τη ιαπωνική φιλοσοφία Kaizen – δηλαδή της συνεχούς βελτίωσης – οι μηχανικοί της Nissan εργάστηκαν σκληρά για να εξελίξουν πλήρως την καινοτόμο τεχνολογία του e-POWER. Το αποτέλεσμα είναι χαμηλότερη κατανάλωση, μεγαλύτερη αυτονομία, πιο άνετη εμπειρία οδήγησης και μηδενικός συμβιβασμός στις επιδόσεις. Παράλληλα, η χαμηλότερη κατανάλωση και η μείωση εκπομπών ρύπων αποτελούν σημαντικά βήματα προς τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος των οχημάτων μας – μια δέσμευση που βρίσκεται στον πυρήνα της φιλοσοφίας της Nissan.» Προσέθεσε: «Το αποτέλεσμα της δοκιμής ADAC Ecotest επιβεβαιώνει τη δέσμευσή μας να διευκολύνουμε τη μετάβαση από τα παραδοσιακά καύσιμα προς την ηλεκτροκίνηση. Είμαστε βέβαιοι ότι οι πελάτες μας θα το λατρέψουν».

Σε αντίθεση με τα παραδοσιακά υβριδικά, το σύστημα Qashqai e-POWER χρησιμοποιεί τον βενζινοκινητήρα αποκλειστικά για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία τροφοδοτεί τον ηλεκτροκινητήρα ο οποίος με τη σειρά του κινεί τους τροχούς. Αυτό σημαίνει ότι οι τροχοί κινούνται μόνο με ηλεκτρική ισχύ, προσφέροντας άμεση ροπή, ομαλή επιτάχυνση και αθόρυβη οδήγηση — όλα χωρίς την ανάγκη φόρτισης σε πρίζα.

Στην πράξη, το σύστημα «κρατά» τον τρικύλινδρο κινητήρα 1.5 λίτρων σε αποδοτικό φάσμα στροφών και «τροφοδοτεί» τον ηλεκτροκινητήρα και τη μικρή μπαταρία. Με την αναγεννητική πέδηση ανακτά ενέργεια σε αστικές διαδρομές, ρίχνοντας περαιτέρω την κατανάλωση.

Εκδόσεις & τιμές στην Ελλάδα

(Οι παρακάτω τιμές ενσωματώνουν την τρέχουσα προωθητική ενέργεια –2.000 €.)

1.5 e-POWER 204 PS Auto Unique: 38.590 €

1.5 e-POWER 204 PS Auto N-Connecta: 40.590 €

1.5 e-POWER 204 PS Auto N-Connecta Feel: 42.590 €

1.5 e-POWER 204 PS Auto N-Design: 43.590 €

1.5 e-POWER 204 PS Auto Techna: 44.590 €

1.5 e-POWER 204 PS Auto Techna Plus: 46.590 €

Παραγωγή: Sunderland (Ην. Βασίλειο).

Τι κρατάμε:

Το νέο Nissan Qashqai καταγράφει κατανάλωση μόλις 5,4 lt/100km στη δοκιμή Ecotest

Το αναβαθμισμένο σύστημα e-POWER προσφέρει, επίσης, μια πιο ήρεμη οδηγική εμπειρία, με μόλις 5,6 dB θορύβου στα 130 χλμ./ώρα

Το σύστημα «κρατά» τον κινητήρα σε αποδοτικό φάσμα στροφών και «τροφοδοτεί» τον ηλεκτροκινητήρα και τη μικρή μπαταρία

