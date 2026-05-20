Το νεότερο μοντέλο της Renault θα λέγεται Niagara

Η Renault συνεχίζει την ενίσχυση της παρουσίας της εκτός Ευρώπης και αποκάλυψε το όνομα του νέου της pick-up μοντέλου που προορίζεται για τις αγορές της Λατινικής Αμερικής

Το νέο μοντέλο θα ονομάζεται Renault Niagara και αποτελεί μέρος του στρατηγικού πλάνου «futuREady», μέσω του οποίου η γαλλική εταιρεία σχεδιάζει την παρουσίαση 14 νέων μοντέλων εκτός Ευρώπης έως το 2030. Η Renault περιγράφει το Niagara ως ένα δυναμικό και πολυχρηστικό pick-up που συνδυάζει δυναμική σχεδίαση, πρακτικότητα, άνεση και σύγχρονες τεχνολογίες. Το νέο μοντέλο αντλεί έμπνευση από το Renault Niagara Concept που παρουσιάστηκε το 2023 και αναμένεται να κάνει την επίσημη πρεμιέρα του στις 10 Σεπτεμβρίου 2026 στην Αργεντινή.

Η παραγωγή του θα πραγματοποιείται στο εργοστάσιο της Renault στην Κόρδοβα της Αργεντινής, ενώ η εμπορική του διάθεση στη Λατινική Αμερική θα ξεκινήσει μέχρι το τέλος του 2026.

Όνομα που του ταιριάζει

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η επιλογή του ονόματος “Niagara”. Σύμφωνα με τη Renault, το όνομα παραπέμπει στη δύναμη, την αντοχή και τα μεγάλα φυσικά τοπία, στοιχεία που η εταιρεία θέλει να συνδέσει με τον χαρακτήρα του νέου pick-up.

Η Sylvia dos Santos, υπεύθυνη στρατηγικής ονοματοδοσίας της Renault, εξήγησε: «Με ρίζες από τις ιθαγενείς γλώσσες της Αμερικής, το όνομα Niagara παραπέμπει στον ήχο του νερού, στη βροντή και στην απεραντοσύνη των τοπίων. Υποδηλώνει αντοχή, μεγαλείο και τη δύναμη των στοιχείων της φύσης. Προκαλεί την επιθυμία για εξερεύνηση μεγάλων αποστάσεων και μεταφέρει την υπόσχεση ενός οχήματος σχεδιασμένου τόσο για την καθημερινότητα όσο και για την απόδραση».

Η Λατινική Αμερική θεωρείται μία από τις σημαντικότερες αγορές για τον όμιλο Renault, με τη μάρκα να επενδύει δυναμικά στην περιοχή τα τελευταία χρόνια. Το Niagara έρχεται να προστεθεί δίπλα στα πρόσφατα Renault Boreal και Renault Kardian, ενισχύοντας περαιτέρω τη γκάμα της εταιρείας.

Ο Jan Ptacek, Vice President της Renault Brand LCV Business Unit, δήλωσε: «Ανυπομονούμε να αποκαλύψουμε το Renault Niagara στην Αργεντινή τον προσεχή Σεπτέμβριο. Αυτό το νέο pick-up ενισχύει τη γκάμα της Renault στις χώρες της Λατινικής Αμερικής. Σχεδιάστηκε από τις ομάδες μας ώστε να είναι ευέλικτο, ευρύχωρο και άνετο, ενώ με τη δυναμική του σχεδίαση θα ανταποκρίνεται στις προσδοκίες όλων των πελατών μας».

Η Renault δεν έχει αποκαλύψει ακόμη τεχνικά χαρακτηριστικά της έκδοσης παραγωγής, ωστόσο το Niagara Concept του 2023 είχε παρουσιαστεί με υβριδικό σύστημα E-Tech Hybrid 4WD και σχεδίαση που στόχευε σε πιο adventure χαρακτήρα. Το πρωτότυπο βασιζόταν στη νέα modular πλατφόρμα της Renault Group για διεθνείς αγορές.

Παράλληλα, η Renault συνεχίζει τις μεγάλες επενδύσεις στην περιοχή. Ήδη από το 2024 είχε ανακοινωθεί επένδυση 350 εκατομμυρίων δολαρίων για την παραγωγή νέου pick-up στην Αργεντινή, με σημαντικό ποσοστό της παραγωγής να προορίζεται για εξαγωγές.

Το Renault Niagara αναμένεται να τοποθετηθεί απέναντι σε δημοφιλή compact και midsize pick-up της αγοράς της Λατινικής Αμερικής, σε μία κατηγορία που παρουσιάζει σταθερά αυξημένη ζήτηση τα τελευταία χρόνια.