EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Το No1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις το Φεβρουάριο στην Ελλάδα

ΤΕΤΑΡΤΗ | 04.03.2026
AutoTypos Team
to-no1-aftokinito-se-poliseis-to-fevrouario-stin-ellada-792949

Το πρώτο αυτοκίνητο σε πωλήσεις στην Ελλάδα τον Φεβρουάριο ήταν ένα B-SUV με 601 ταξινομήσεις. Μερίδιο 16,5% στην κατηγορία.

Το Citroën C3 ήταν το αυτοκίνητο με τις περισσότερες πωλήσεις στην Ελλάδα τον Φεβρουάριο, ανεξαρτήτως κατηγορίας. Με 601 ταξινομήσεις, κατέγραψε ταυτόχρονα ισχυρή παρουσία και στην κατηγορία B-SUV, που περιγράφεται ως η δημοφιλέστερη της ελληνικής αγοράς, πετυχαίνοντας 16,5% μερίδιο, συνεχίζοντας το πολύ δυναμικό ξεκίνημα στη χρονιά που έκανε τον Ιανουάριο.

601 ταξινομήσεις και 16,5% στο B-SUV

Η εικόνα του Φεβρουαρίου για το C3 αποτυπώνεται σε δύο βασικούς δείκτες:

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

  • 601 ταξινομήσεις σε όλη την αγορά, ανεξαρτήτως κατηγορίας (No1 μοντέλο),

  • 16,5% μερίδιο στην κατηγορία B-SUV.

Η επίδοση αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα καθώς το B-SUV αναφέρεται ως η πιο δημοφιλής και ανταγωνιστική κατηγορία στην Ελλάδα.

Ποιες εκδόσεις τράβηξαν τις περισσότερες πωλήσεις

Σε επίπεδο επιλογών κινητήρα, αναφέρεται ότι τη μεγαλύτερη διείσδυση στις πωλήσεις είχε η βενζινοκίνητη έκδοση του μοντέλου, ενώ ακολούθησε η υβριδική. Η εικόνα αυτή παρουσιάζεται ως ένδειξη ότι η γκάμα του C3 καλύπτει διαφορετικές ανάγκες, από όσους θέλουν μια πιο «κλασική» λύση έως όσους αναζητούν εξηλεκτρισμό.


Αγοράστε σε μορφή PDF τα τεύχη του περιοδικού Quattroruote

Αγοράστε σε μορφή PDF τα τεύχη του περιοδικού Quattroruote

Ποιο είναι το «κλειδί» της επιτυχίας του C3

Το C3 κατέχει ένα ολοκληρωμένο χαρακτήρα, με έμφαση σε:

  • μοντέρνα σχεδίαση,

  • ευρύχωρο και εργονομικό εσωτερικό,

  • συστήματα ασφάλειας και υποβοήθησης οδήγησης,

  • ανάρτηση Citroën Advanced Comfort ως βασικό στοιχείο άνεσης για καθημερινή χρήση αλλά και για μεγαλύτερες διαδρομές.

Θετική εικόνα και στα επαγγελματικά: 1η θέση στα κλειστά Van όπου έχει παρουσία

Παράλληλα, θετική αναφέρεται και η πορεία της Citroën στα ελαφρά επαγγελματικά οχήματα:

  • η μάρκα κατατάσσεται στην αγορά ελαφρών επαγγελματικών,

  • ενώ στις κατηγορίες κλειστών Van όπου έχει παρουσία αναφέρεται ότι είναι σε πωλήσεις,

  • με ειδική αναφορά στην πρωτιά του νέου Citroën C3 VAN στην κατηγορία του.

Τι κρατάμε;

  • Το Citroën C3 ήταν No1 σε πωλήσεις στην Ελλάδα τον Φεβρουάριο, ανεξαρτήτως κατηγορίας.

  • Έκανε 601 ταξινομήσεις και πέτυχε 16,5% μερίδιο στο B-SUV.

  • Πρώτη σε πωλήσεις η βενζινοκίνητη έκδοση, ακολουθεί η υβριδική.

  • Η μάρκα αναφέρει ισχυρή εικόνα και στα επαγγελματικά: στα κλειστά Van όπου έχει παρουσία και πρωτιά για το C3 VAN.

Tags
#B SUV#Citroën#Citroen C3#πωλήσεις αυτοκινήτων
