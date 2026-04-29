Το Νο1 C-SUV σε πωλήσεις στην Ευρώπη φέτος – Τιμή στην Ελλάδα

Το Nissan Qashqai είναι το πρώτο C-SUV σε πωλήσεις στην Ευρώπη το πρώτο τρίμηνο του 2026. Δες τιμές και διαθέσιμες εκδόσεις στην Ελλάδα.

Το Nissan Qashqai συνεχίζει να επιβεβαιώνει τον πρωταγωνιστικό του ρόλο στην ευρωπαϊκή αγορά, καθώς το πρώτο τρίμηνο του 2026 βρέθηκε στην 1η θέση της κατηγορίας C-SUV στην Ευρώπη, με 49.748 ταξινομήσεις. Παράλληλα, σύμφωνα με τα στοιχεία της Nissan, το μοντέλο ανέβηκε και στην 4η θέση των συνολικών ταξινομήσεων στην ευρωπαϊκή αγορά, ανεξαρτήτως κατηγορίας.

Η επίδοση αυτή έχει το δικό της ειδικό βάρος, γιατί μιλάμε για ένα μοντέλο που εδώ και σχεδόν δύο δεκαετίες παραμένει σημείο αναφοράς στα οικογενειακά SUV. Το Qashqai δεν είναι απλώς ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα ονόματα της Nissan, αλλά το αυτοκίνητο που ουσιαστικά καθόρισε την κατηγορία των compact crossovers στην Ευρώπη από το 2007 και μετά.

Πρώτο στα C-SUV στην Ευρώπη

Το Qashqai λοιπόν έκλεισε το πρώτο τρίμηνο του 2026 ως το best-seller C-SUV της Ευρώπης. Σε μια από τις πιο ανταγωνιστικές κατηγορίες της αγοράς, με πίεση από υβριδικά, plug-in hybrid και αμιγώς ηλεκτρικά μοντέλα, η Nissan κατάφερε να κρατήσει το Qashqai στην κορυφή.

Αυτό δείχνει ότι το μοντέλο εξακολουθεί να έχει ισχυρό εκτόπισμα όχι μόνο λόγω ονόματος, αλλά και επειδή παραμένει εμπορικά επίκαιρο. Ο συνδυασμός SUV λογικής, οικογενειακής χρηστικότητας, αποδοτικών κινητήριων συνόλων και πλούσιας γκάμας εξοπλισμού συνεχίζει να δουλεύει υπέρ του.

Η σημασία του e-POWER για τη Nissan

Ένα από τα βασικά όπλα του Qashqai τα τελευταία χρόνια είναι η τεχνολογία e-POWER, που αποτελεί και τη διαφορετική πρόταση της Nissan απέναντι στα κλασικά full hybrid. Στην περίπτωση αυτή, το αυτοκίνητο κινείται ηλεκτρικά, χωρίς όμως να χρειάζεται φόρτιση από πρίζα, καθώς ο θερμικός κινητήρας λειτουργεί ως γεννήτρια.

Η Nissan αναφέρει για το Qashqai e-POWER:

ισχύ 204 PS

αυτονομία έως 1.500 km

κατανάλωση από 4,5 lt/100 km

Πρόκειται για στοιχεία που εξηγούν γιατί η μάρκα συνεχίζει να επενδύει πολύ πάνω σε αυτή τη λύση, ειδικά για αγορές όπως η ευρωπαϊκή, όπου αρκετοί οδηγοί θέλουν πιο «ηλεκτρική» αίσθηση στην καθημερινή χρήση, χωρίς να μπουν ακόμη στη διαδικασία φόρτισης.

Τι κινητήρια σύνολα έχει στην Ελλάδα

Στην ελληνική αγορά, το Nissan Qashqai διατίθεται με τρεις βασικούς άξονες:

1.3 Hybrid 140 PS με χειροκίνητο κιβώτιο και κίνηση εμπρός

1.3 Hybrid 158 PS με αυτόματο X-Tronic, είτε με κίνηση εμπρός είτε ως 4WD

1.5 e-POWER 204 PS με αυτόματο κιβώτιο και κίνηση εμπρός

Η τιμή του στην Ελλάδα

Η γκάμα του Nissan Qashqai στην Ελλάδα ξεκινά από 30.590 ευρώ για τη βασική ήπια υβριδική έκδοση.

Αναλυτικά, οι τιμές διαμορφώνονται ως εξής:

1.3 Hybrid 140 PS M/T εμπρός

UNIQUE: 30.590 ευρώ

N-CONNECTA: 32.590 ευρώ

N-CONNECTA FEEL: 34.590 ευρώ

N-DESIGN: 35.590 ευρώ

TECHNA: 36.590 ευρώ

1.3 Hybrid 158 PS X-Tronic εμπρός

UNIQUE: 33.590 ευρώ

N-CONNECTA: 35.590 ευρώ

N-CONNECTA FEEL: 37.590 ευρώ

N-DESIGN: 38.590 ευρώ

TECHNA: 39.590 ευρώ

TECHNA PLUS: 41.590 ευρώ

1.5 e-POWER 204 PS A/T εμπρός

UNIQUE: 40.590 ευρώ

N-CONNECTA: 42.590 ευρώ

N-CONNECTA FEEL: 44.590 ευρώ

N-DESIGN: 45.590 ευρώ

TECHNA: 46.590 ευρώ

TECHNA PLUS: 48.590 ευρώ

1.3 Hybrid 158 PS X-Tronic 4WD

N-CONNECTA: 37.590 ευρώ

N-CONNECTA FEEL: 39.590 ευρώ

N-DESIGN: 40.590 ευρώ

TECHNA: 41.590 ευρώ

TECHNA PLUS: 42.590 ευρώ

Γιατί παραμένει τόσο δυνατό εμπορικά

Η διαχρονική επιτυχία του Qashqai δεν εξηγείται μόνο από το ότι «ήρθε πρώτο». Εξηγείται από το ότι συνεχίζει να βρίσκεται ακριβώς στο κέντρο της αγοράς. Δεν είναι ούτε πολύ μικρό ούτε υπερβολικά μεγάλο, δεν είναι υπερβολικά ακριβό για την κατηγορία του, ενώ δίνει στον αγοραστή αρκετές επιλογές για να διαλέξει ανάλογα με το budget και τη χρήση.

Στη βάση υπάρχει μια πιο λογική mild hybrid πρόταση για όποιον θέλει χαμηλότερη τιμή εισόδου. Πιο πάνω υπάρχουν πιο πλούσιες αυτόματες εκδόσεις, τετρακίνητες επιλογές, αλλά και το e-POWER για εκείνον που ψάχνει κάτι πιο εξελιγμένο τεχνολογικά.

Τι κρατάμε;