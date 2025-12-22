Το νόμιμο αυτοκόλλητο πινακίδας που “ξεγελάει” τις κάμερες AI της Τροχαίας – Πού κινδυνεύεις με φυλακή;

To αυτοκόλλητο πινακίδας που πολλοί οδηγοί χρησιμοποιούσαν για να ξεγελούν τις κάμερες δεν ήταν παράνομο… μέχρι τώρα

Πολλά είναι τα οχήματα που κυκλοφορούν στους δρόμους «φορώντας» το περίφημο αυτοκόλλητο πινακίδας, ένα αυτοκόλλητο που δύσκολα παρατηρείς με γυμνό μάτι. Εφόσον ένας αστυνομικός μπορεί να διακρίνει καθαρά τις πινακίδες σου και το εν λόγω αυτοκόλλητο ξεγελά μόνο τις κάμερες, τότε όλα καλά… σωστά;

Μάλλον όχι, άμα τυχαίνει να είσαι κάτοικος Φλόριντα. Γιατί, ως γνωστόν, εκεί δεν ανέχονται τέτοια… αστεία.

Η αντίσταση στο «αύριο»

Ενώ διανύουμε την εποχή του πρώτου «καλπασμού» της τεχνολογίας ΑΙ, συστήματα όπως αυτό της Αυτόματης Ανάγνωσης Πινακίδων (ALPR) μπαίνουν σχεδόν παντού: από κάμερες ταχύτητας σε διασταυρώσεις και στύλους ηλεκτροδότησης, μέχρι και σε περιπολικά. Ωστόσο, υπάρχουν τρόποι για να αντιμετωπιστεί αυτή η αλλαγή, όπως για παράδειγμα ένα φαινομενικά αθώο αυτοκόλλητο πινακίδας που κάνει τη ζωή δύσκολη στις κάμερες ΑΙ.

Το εν λόγω κόλπο είναι μια δημιουργία του Benn Jordan, ο οποίος πρόσφατα παρουσίασε ένα αυτοκόλλητο πινακίδας που μπερδεύει τις κάμερες ALPR, ενώ παράλληλα περνάει σχεδόν απαρατήρητο όταν το κοιτάς με γυμνό μάτι.

Πως μπορεί όμως ένα αυτοκόλλητο πινακίδας που ίσα που φαίνεται να μπερδεύει ένα τόσο τεχνολογικά προηγμένο σύστημα; Η απάντηση βρίσκεται στις μικρές κουκίδες που διαθέτει, οι οποίες μπορεί να μην κρύβουν την πινακίδα, αλλά μπερδεύουν τις κάμερες έτσι ώστε αυτές δεν την αναγνωρίζουν καν σαν πινακίδα.

«Αλλού αυτά» λένε στη Φλόριντα

Στη Φλόριντα, μια από τις παραδοσιακά πιο συντηρητικές πολιτείες της Αμερικής, δεν έχουν και τόσο χιούμορ, ειδικά όταν πρόκειται για πονηρούς τρόπους να «ντριπλάρεις» τον νόμο. Το πρόβλημα που προκαλεί το αυτοκόλλητο πινακίδας οδήγησε σε μια νέα τροπολογία του νόμου, σύμφωνα με την οποία οποιαδήποτε συσκευή εμποδίζει τις κάμερες να κάνουν τη δουλειά τους είναι παράνομη.

Η διαφορά είναι πως ο νόμος πια δεν αναφέρεται σε κάποια συσκευή που εμποδίζει την ανάγνωση της πινακίδας από έναν άνθρωπο, αλλά είναι πια παράνομο να κρύβεις τις πινακίδες σου από τον φακό μιας κάμερας. Σωστά διαβάζετε: στη Φλόριντα πια δικαιώματα έχουν και οι… κάμερες.

Δεν είμαστε σίγουροι, αλλά πιθανότατα το όλο κόλπο του Benn θα πετούσε για αρκετό καιρό ακόμα under the radar αν δεν το έκανε ο ίδιος… «βούκινο», ανεβάζοντας βιντεάκια στο Youtube, στα οποία περηφανεύεται πως «χακάρει» κάμερες. Λέμε τώρα…

Τι κρατάμε:

Ένα φαινομενικά «αθώο» αυτοκόλλητο πινακίδας μπορεί να σε βάλει φυλακή στη Φλόριντα

Βάσει της νέας τροπολογίας, τα αυτοκόλλητα είναι παράνομα, ακόμα κι αν ένας άνθρωπος διαβάζει την πινακίδα σου κανονικά

Ο «εφευρέτης» του εν λόγω κόλπου θα μπορούσε να κρατήσει λίγο πιο low profile, αλλά τι να κάνουμε; Κλικ είναι αυτά…

Πηγή: Carscoops.com