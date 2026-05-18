Το όχημα με το οποίο πάνω από τους μισούς ελέγχους στην Αττική κατέληξαν σε πρόστιμο

Εκτεταμένους ελέγχους πραγματοποίησε η Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής την τελευταία εβδομάδα στην Αττική – «Βροχή» τα πρόστιμα

Ελέγχους σε οδηγούς Ελαφριών Προσωπικών Ηλεκτρικών Οχημάτων (Ε.Π.Η.Ο.), όπως ηλεκτρικά πατίνια και αντίστοιχα μέσα μικροκινητικότητας, πραγματοποίησε η Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής την τελευταία εβδομάδα στο λεκανοπέδιο, με βασικό στόχο την αντιμετώπιση επικίνδυνων παραβάσεων που σχετίζονται με την οδική ασφάλεια.

Η ειδική εξόρμηση οργανώθηκε από αστυνομικούς των Ομάδων Ελέγχου και Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων (Ο.Ε.Π.Τ.Α.) και πραγματοποιήθηκε από τις πρώτες πρωινές ώρες της 11ης Μαΐου έως και τις πρώτες πρωινές ώρες της 17ης Μαΐου 2026, καλύπτοντας κεντρικούς οδικούς άξονες και περιοχές αυξημένης κυκλοφορίας σε ολόκληρη την Αττική.

250 παραβάσεις σε 420 ελέγχους

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τροχαίας, συνολικά πραγματοποιήθηκαν 420 έλεγχοι σε οδηγούς Ε.Π.Η.Ο., με τις παραβάσεις που βεβαιώθηκαν να φτάνουν τις 250. Οι περισσότερες αφορούσαν τη μη χρήση κράνους, καθώς καταγράφηκαν 243 σχετικές παραβάσεις. Παράλληλα, βεβαιώθηκαν 6 παραβάσεις για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ, ενώ εντοπίστηκε και μία περίπτωση παρέμβασης στον περιοριστή ταχύτητας ηλεκτρικού οχήματος.

Η αυξανόμενη χρήση ηλεκτρικών πατινιών και άλλων μικρών ηλεκτρικών οχημάτων στις αστικές μετακινήσεις έχει οδηγήσει τα τελευταία χρόνια σε εντατικοποίηση των ελέγχων από την Τροχαία, καθώς η μη χρήση κράνους και η επικίνδυνη οδήγηση αποτελούν βασικές αιτίες σοβαρών τραυματισμών.

Ιδιαίτερα η χρήση κράνους θεωρείται κρίσιμη για την προστασία των αναβατών, ειδικά σε δρόμους με αυξημένη κυκλοφορία και υψηλές ταχύτητες οχημάτων. Παράλληλα, οι αρχές δίνουν ιδιαίτερη έμφαση και στην οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ, καθώς ακόμα και στα Ε.Π.Η.Ο. η μειωμένη αντίδραση του οδηγού μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρά ατυχήματα.

Όπως έγινε γνωστό από τη Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής, οι στοχευμένοι έλεγχοι θα συνεχιστούν με αμείωτη ένταση και το επόμενο διάστημα, με στόχο τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας και τη συμμόρφωση των οδηγών με τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.